Dřív sem chodilo ročně deset tisíc lidí, teď milion, říká šéf galerie Albertina

Galerii Albertina řídíte už čtvrt století. Taková kariéra musí mít mnoho milníků.

Je jich mnoho. Budoval jsem v podstatě úplně nové muzeum. Od roku 1999 jsme rozšířili kapacitu výstavních ploch ze dvou tisíc metrů čtverečních na dnešních pětatřicet tisíc. Albertina, to jsou dnes tři budovy – kromě té na Albertina Platzu máme Albertina Modern a letos jsme přidali Albertina Klosterneuburg. Založili jsme nové sbírky – sbírku fotografií a sbírku klasického moderního umění, kterou jsme pojmenovali Od Moneta po Picassa. Podstatná je nová role paláce Albertina, na které jsem začal pracovat už první týdny v ředitelském křesle.

Klaus Albrecht Schröder (68) Rakouský historik umění a muzejní ředitel a manažer.

Absolvoval gymnázium BORG Linz a v letech 1976 až 1983 studoval dějiny umění a historii na Vídeňské univerzitě.

Od roku 1996 je Schröder prezidentem Asociace rakouských muzeí a výstavních center (IMA).

V letech 1996 až 1999 byl členem správní rady a obchodním ředitelem Leopoldovy nadace a stavebním koordinátorem výstavby dnešního Leopoldova muzea.

Po zhruba dvanácti letech vedení Uměleckého fóra banky Austria BA-CA Art Forum se v roce 1999 stal ředitelem vídeňské Albertiny.

Z dětství si pamatuji, že Albertina vypadala jinak.

Palác, ve kterém sedíme, nikdy neměl sloužit jako muzeum, byl postaven jako rezidence vrchních velitelů habsburské armády. Napadlo mě, že by bylo skvělé koncipovat toto místo po vzoru Januse – strážce, který se dívá do minulosti i budoucnosti zároveň. (Janus byl v římské mytologii bůh vrat, dveří, vchodů, začátků a konců – pozn. red.)

Dnešní Albertina je zrekonstruované muzeum s autenticky znovuzařízenými státními salonky, jež představují knížecí životní styl, který se kdysi udržoval v tomto bývalém habsburském sídle. Ve výstavních prostorách muzea se pořádají rozsáhlé dočasné výstavy. A stálá prezentace modernistických a současných obrazů svědčí o jeho charakteru jako veskrze moderního muzea. Co si nevybavujete z dětství, je nový vchod podle návrhu držitele Pritzkerovy ceny Hanse Hollera.

A co obsahové změny?

Ty jsou nejdůležitější, mají největší dopad. Albertina je známa díky sbírce kreseb a tisků, která čítá na dva miliony uměleckých děl včetně prací Dürera, Raphaela, Rubense, Rembrandta, Schieleho či Klimta. Jenže tak mohutná kolekce se zároveň ukázala být Achillovou patou muzea. Lidem už nestačila výstava o – řekněme – jednom formátu uměleckých děl. Proto jsem přišel s novým přístupem, výstavní doktrínou, která zahrnuje malby, kresby, tisky i sochy. To položilo základy pro sbírky fotografií, klasického moderního umění a současného moderního umění.

Jak se to projevilo na návštěvnosti?

Albertina získala zpět důvěru veřejnosti, kterou předtím ztratila. Poslední dvě desetiletí, než jsem se stal ředitelem, měla Albertina 7 000 až 11 000 návštěvníků ročně. Poté, co jsem se stal ředitelem, jsme měli každý rok 800 000 až 1,1 milionu návštěvníků ročně. Hlavní změnou tedy nebyli umělci, které jsme ukázali, ale to, jak jsme je prezentovali.

Taková změna kurzu musela mít ze začátku své kritiky. Co bylo nejtěžší?

Oznámit, že vybuduji nové muzeum, protože pro takovou vizi většinou politickou podporu nezískáte. A to jsem mohl zvládnout jen tak, že jsme se stali nezávislými. V roce 2000 jsme se úplně osamostatnili od ministerstva financí. Takže jsme nedostali víc peněz, ale já získal svobodu dělat věci po svém. Jako ředitel jsem převzal zodpovědnost za sbírky, program, zaměstnance i financování. Najednou jsem mohl pro Albertinu efektivněji shánět peníze a budovat sbírky. Nynější úspěchy jsou toho výsledkem. Nejobtížnější tedy bylo udělat rozhodnutí, že všechno se musí změnit a zároveň že všechno, co je nové, je vítané.

Většina peněz přišla ze zahraničí

Jak se získávají peníze pro tak významnou kulturní instituci?

Za prvních pět let jsem vybral asi 85 milionů eur, což by dnes bylo možná 150 milionů eur. Pěkná suma. Šlo o to, aby si lidé uvědomili, že když mi nepomůžou, tak mi nepomůže nic. Nic se nestane. Musel jsem je přesvědčit, že je potřebuji. Ne pro sebe, ale pro národ. Ukázal jsem jim zrenovované salonky Albertiny a dodal: tohle je za vaše peníze, kdybyste nepomohli, nikdy bychom to neopravili. Stejně jsem přistupoval k budování sbírek a rozšiřování muzea. Ve výsledku to nebylo tak těžké.

Kdo novou Albertinu podpořil nejvíce. Byli to Rakušané?

Ne ne. Většina peněz přišla ze zahraničí. I sbírka Herberta Batlinera, která je středobodem našeho oddělení klasického moderního umění, je z Lichtenštejnska. Batliner měl k Rakousku blízko, o tom není pochyb, ale byl z Lichtenštejnska. Další jsou z Ruska, z Polska, z Německa, z Ameriky.

Kdybyste za těch pětadvacet let musel zmínit nějaké výstavy, jaké by to byly

Nejúspěšnější byla určitě Van Goghova výstava – 600 000 návštěvníků za 11 týdnů, první Dürerova – 550 000 návštěvníků a Michelangelova – 450 000 návštěvníků. Pak jsou tu menší výstavy, které jsou mému srdci velmi blízké, protože pro mě hodně znamenají. Mám takovou zásadu, chci nalákat návštěvníky pomocí hlavní výstavy, ale po jejím boku přidat menší výstavy, které představí širší obzor toho, čím by umění mohlo být, co v naší době znamená. Možná nejsou nejnavštěvovanější, ale jsou úspěšné podle jiných kritérií.

Která se vám líbila?

Moc se mi líbila výstava Biedermeier, která poprvé v muzeu shromáždila nábytek, stříbro, obrazy, akvarely i sochy. Ukázala myšlenku jednoty umění lépe než ostatní projekty, což byl můj cíl od začátku.

Dobrému muzeu veřejnost věří

Albertina už není jen jedna budova, ale tři. Bylo složité najít další dvě? Podle čeho jste je vybíral?

Hlavní rozhodnutí z mé strany a ze strany podporovatelů nezabralo příliš mnoho času. V případě Albertiny Modern to byla jen pozdní noční večeře o šesti lidech, kde jsem se poprvé v životě setkal s Hansem Peterem Haselsteinerem, ředitelem stavební firmy Strabag. Zeptal se mě, co by měl udělat se svojí sbírkou. Řekl jsem mu, že se chystáme převzít nový výstavní prostor. Bývalý Künstlerhaus totiž tehdy krachoval. Potřeboval peníze a nemohl si dovolit rekonstrukci. Tak vznikla spolupráce s Albertinou a nové muzeum. Zabralo to pět minut. Podobné to bylo s Albertina Klosterneuburg, Kahnovými galeriemi. Potkal jsem jednoho Američana a řekl jsem mu, že potřebuji sedmimístnou částku na renovaci a vybudování nové galerie. Další den mi zavolal a řekl Klausi, jdu do toho. Tento typ lidí jedná velice rychle, je to ano, nebo ne. Obtíže jsou spíše s politiky.

Künstlerhaus není jedinou kolekcí artefaktů, kterou jste zachránil. Jak probíhala akvizice sbírky zakladatele firmy Baumax Karlheinze Essla?

Esslova sbírka byla budována jako věčná. Bohužel v důsledku finanční krize v roce 2008 a státní krize v roce 2011 měla firma pana Essla vážné problémy a hrozilo, že sbírka bude rozprodána po kusech do světa. Bylo to ve stejnou dobu, kdy jsme získali Haselsteinerovu sbírku. Pan Haselsteiner finančně pomohl Esslovi a Esslova sbírka připadla Albertině, přičemž ta Haselsteinerova slouží jako trvalá zápůjčka. Opět jsme se všichni shodli na tom, že díla musí zůstat přístupna veřejnosti a ne skryta v trezorech.

Když sestavujete výstavy, musíte pracovat se soukromými sběrateli, galeriemi, ale i státními institucemi, které mají cenné sbírky. Jak to celé funguje?

Hlavní je, že všichni vědí o vaší nezávislosti na trhu s uměním. Základ dobrého muzea spočívá v tom, že mu veřejnost věří. Krok číslo jedna je mít jasno v tom, jakou výstavu chceme uspořádat. Když máme jasno, začneme hledat partnery pro náš záměr. V případě současného umění vždy existují galerie, které umělce zastupují. Začnete je oslovovat. Pokud jsou to mezinárodní umělci, obvykle mají více zástupců než jednoho. Dobrý příklad je rakouský umělec Erwin Wurm, kterému letos chystáme výstavu při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Wurm spolupracuje s mnoha galeriemi. Takže jsme oslovili galerii Roberta Longa, Pace Gallery v New Yorku, Thaddeus Ropac v Paříži a Londýně, aby přispěli svými znalostmi a informacemi o sběratelích. I oni samozřejmě stojí o to, aby byla výstava uskutečněna.

U starších děl to bude asi těžší.

Samozřejmě. Musíte hledat, v jakých rukou jsou. Většinou jsou součástí sbírek lidí, kteří si hlídají soukromí. Mnohdy chtějí zůstat v anonymitě. Na to už je potřeba celý tým kurátorů, kteří si důvěru mezi sběrateli budovali třeba i desetiletí. My ho máme. Bez našich lidí by nešlo uspořádat výstavu Amedea Modiglianiho, protože osmdesát procent jeho hlavních děl je stále v soukromých rukou.

Kolik lidí vlastně tvoří tým Albertina?

Zaměstnáváme tři sta šedesát lidí při obratu 135 milionů eur.

Uvidíme v dohledné době výstavu nějakého předního českého umělce, jako je František Kupka nebo Jakub Schikaneder?

František Kupka je zastoupen v naší permanentní sbírce třemi velkými plátny, zároveň máme jeho práce na papíře. Momentálně nechystáme výstavu věnovanou českému umění, ale to se může v brzké době změnit.

Co chystáte letos za výstavy?

Velké retrospektivy se letos na podzim dostane Marcu Chagallovi. Albertina Modern bude hostit současného umělce Erwina Wurma, jehož díla mají silný nádech humoru a ironie. Doufáme, že přitáhnou velkou pozornost. Za vidění stojí i retrospektiva amerického umělce Roberta Longa. Před pětadvaceti lety jsem Albertinu otevíral s výstavou Longových kreseb cyklu Sigmunda Freuda a čtvrt století nato s Longem Albertinu i opustím.