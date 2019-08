Umění z celé Evropy. Prahu čeká první ročník přehlídky Friend of a Friend

16:57 , aktualizováno 16:57

Pražské galerie ode dneška až do neděle hostí výstavy svých zahraničních protějšků v rámci projektu Friend of a Friend. Platforma sdružená pod zkratku FOAF vznikla ve Varšavě, rozrostla se do Berlína a nyní i do Prahy. První ročník přehlídky v české metropoli představí díla Hynka Alta, Johna Baldessariho, Karoliny Bielawské, Jara Vargy a dalších třiceti umělců.