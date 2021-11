Obraz Fridy Kahlo vydražili za 34,9 milionu dolarů, překonal dílo Rivery

V úterý se v New Yorku vydražil za rekordní sumu obraz, který Kahlo nazvala „Diego y Yo“ (Diego a já). Podle BBC News je to jeden z jejích posledních autoportrétů, který namalovala v roce 1949.

Novým kupcem je zakladatel muzea v Buenos Aires Eduardo F. Costantini, který si obraz koupil do své soukromé kolekce. Uvedl to List The New York Times s odvoláním na mluvčího aukční síně.



Obraz zahycuje autorku v slzách a s obličejem manžela Diega Rivery na jejím čele. Dílo se naposledy dražilo v roce 1990, kdy se prodalo za 1,4 milionu dolarů, což by po inflaci v dnešní době činilo téměř tři miliony dolarů, takřka 67 milionů korun.

Frida Kahlo se narodila v roce 1907 v metropoli Mexika. V mládí ji postihla řada tragických událostí - prodělala těžkou dětskou obrnu a v 18 letech utrpěla vážné zranění při nehodě autobusu. Následkem té musela podstoupit na 35 operací páteře a pánve. Silné bolesti a deprese způsobené úrazem ji pronásledovaly až do konce života.

Výtvarnému umění se začala více věnovat v době rekonvalescence. Později vstoupila do povědomí především svými intimními autoportréty, ve kterých se odrážela její bolest a izolace.

Do svých obrazů promítala rovněž lásky, zrady nebo politické zapálení. Jako mnozí surrealističtí umělci aktivně podporovala komunismus. Vedle vztahu s Riverou prožila i milostnou aféru s komunistickým revolucionářem Lvem Trockým. Zemřela v roce 1954, ve svých 47 letech.