Ve věku 101 let zemřela malířka Gilotová, Picassova exmanželka a múza

O jejím úmrtí informoval deník The New York Times (NYT). Malířka se narodila na pařížském předměstí Neuilly-sur-Seine 26. listopadu 1921 do movité rodiny. Vydala se ve stopách své matky, která malovala akvarely.

Krátce byla Picassovou múzou, ale její dílo sklízelo úspěchy přes 60 let. Její obrazy visí na zdech Metropolitního muzea a Muzea moderního umění v New Yorku nebo v pařížském Centre Pompidou. Její obraz Paloma s kytarou z roku 1965 se před dvěma lety v aukci prodal za 1,3 milionu dolarů (28,6 milionu korun).

Gilotová poznala Picassa, když jí bylo 20 let a jemu 61. Pár měl dvě děti, syna Claudea a dceru Palomu. V roce 1964, téměř deset let po rozchodu, vydala Gilotová knihu Život s Picassem. Kniha byla přeložena do 16 jazyků, včetně češtiny, a prodalo se jí přes milion výtisků.

Gilotová zemřela v nemocnici na Manhattanu. V poslední době měla obtíže se srdcem a s plícemi, řekla NYT její dcera Aurelia Engelová.