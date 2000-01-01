náhledy
Ivo Gil, Karel Cudlín a David Materna. Tři fotografové, tři různá období druhé poloviny 20. století a jedno téma - nespočet výjimečných situací, často tragických událostí, nehod, katastrof, u kterých se vždy sejde podobný dav lidí. Fotografická výstava Sanitka bude k vidění v pražském Czech Photo Centre od 26. února do 19. dubna.
Autor: Ivo Gil
Hororová povídka Raye Bradburyho nazvaná Zástup, která vypráví o tom, že u každé nehody se vždy objeví stejný dav lidí – a že to možná nejsou obyčejní čumilové – inspirovala tři české fotografy k výstavě Sanitka.
Autor: Ivo Gil
Fotografie na výstavě Sanitka vznikaly v různých časových obdobích. Ivo Gil fotografoval v roce 1971, Karel Cudlín na konci osmdesátých let a Dan Materna na počátku let devadesátých.
Autor: Karel Cudlín
V čem jsou si tragické situace podobné bez ohledu na období, kdy byly pořízeny? Specifickou atmosférou anonymního sdílení neštěstí, pozorováním osudu poškozených masou náhodných tváří. Nebo to nejsou obyčejní svědci a cizí lidé, kteří s neštěstím nemají nic společného?
Autor: Karel Cudlín
Ivo Gil, inspirován Bradburyho povídkou, uzavírá v roce 1971 souborem Sanitka své studium na katedře fotografie FAMU. Rok předtím získává kontakt na lékaře Rychlé záchranné služby v Ostravě. Po dohodě se stává členem posádek sanitních vozů. Vzniká mimořádně autentický obraz světa, v němž se o životě a smrti rozhoduje v minutách.
Autor: Ivo Gil
Karel Cudlín fotografuje koncem osmdesátých let pro Československou televizi. Ta připravuje pořad o lhostejnosti lidí při nehodách, v němž vystupují sociologové, psychologové i další odborníci. Filmový štáb se opakovaně ocitá přímo na místě neštěstí. Redaktor se ptá přihlížejících, proč tam stojí a dívají se – často se mu místo odpovědi dostává jen urážek.
Autor: Karel Cudlín
Dan Materna fotografuje v letech 1992–1994 pro odborný týdeník Statim. Dokumentuje různé zdravotnické obory, až se dostává i k urgentní medicíně. Při jednom z prvních výjezdů na pražské záchrance je svědkem scény v obchodě: fronta lidí sleduje zásah záchranářů, ale jakmile přijdou na řadu, pokračují v nakupování, jako by se nic nedělo. Tato situace iniciuje jeho dlouhodobý zájem o téma.
Autor: Dan Materna
Materna nesleduje zásahy jako senzaci, ale jako existenciální situace na hraně: soustředění záchranářů, napětí v tělech i v tichu kolem, okamžik po nárazu, kdy je všechno náhle reálné a neodvolatelné. Vedle samotné pomoci však do obrazu vstupuje ještě jedna vrstva – okolí zásahu, lidé, kteří se zastaví a dívají se. Jak si tři fotografové s tímto tématem poradili, se můžete až do dubna podívat na výstavě v Czech Photo Centre.
Autor: Dan Materna