OBRAZEM: Čumilové v hledáčku. Fotografie zachytily zvědavce u nehod a neštěstí
Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář
Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...
Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila
V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...
Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let
Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...
Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood
Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...
Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý
Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...
KOMENTÁŘ: Dejte umělcům cenu, oni vás pak znectí, vzkazuje Berlinale
Bývaly doby, kdy se Berlinale pyšnilo tím, že je ze všech prvoligových filmových festivalů tím nejpolitičtějším. Teď už by možná rádo zařadilo zpátečku, protože letošní ceremoniál, při kterém se na...
Gimliho jsem hrát nechtěl, ale týmy ve štábu mě šokovaly, říká Rhys-Davies
Proslulý britský herec John Rhys-Davies (81), známý jako trpaslík Gimli z filmové trilogie Pána prstenů či Sallah z Indiany Jonese, natáčel v Česku snímek Srdce Aldorie. Jde o český fantasy film v...
Omlouváme se. BBC se kaje za rasistický výkřik diváka s Tourettovým syndromem
Britský vysílatel BBC se omluvil za rasistickou urážku, kterou při nedělním udílení filmových ocenění BAFTA vykřikl divák s Tourettovým syndromem. Připomněl, že tiky spojené s onemocněním jsou...
GLOSA: Lepší než Katy Perry. Hilary Duffová se hlásí po desetileté pauze
Americká herečka a zpěvačka Hilary Duffová, u nás známá z filmu Italské prázdniny, ke kterému nazpívala hit What Dreams Are Made Of, vydala 20. února 2026 šesté studiové album s názvem Luck… or...
RECENZE: Bohyně Slavie. Je ženský fotbal pro muže opravdu paskvil, jak pravil Vízek?
Ve Španělsku, v Anglii, Portugalsku či ve Spojených státech chodí na ligové zápasy ženského fotbalu desetitisíce diváků, mezinárodní utkání jsou vyprodaná. A v Česku? „Malé rozpočty, velké...
Ivo Gil, Karel Cudlín a Dan Materna. Tři fotografové, tři různá období druhé poloviny 20. století a jedno téma - nespočet výjimečných situací, často tragických událostí, nehod, katastrof, u kterých...
Finanční odměnou podpořím bratra bez domova, říká česká vítězka Berlinale
Režisérka Pepa Lubojacki zaznamenala fenomenální úspěch. Její dokument získal hned dvě ceny na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Několik let natáčela na mobilní telefon svého bratra a dva...
Harry Hole míří na Netflix. Na autenticitu seriálu dohlédl sám spisovatel Jo Nesbo
Milovníci drsného severského krimi a mysteriózních příběhů už netrpělivě vyhlížejí konec března. Legendární detektiv Harry Hole se totiž objeví na Netflixu. Slibuje mrazivý zážitek, na jehož...
Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA, vyhrála i Jedna bitva za druhou
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Vznikl v české koprodukci a je nominován i na Oscara. Cenu za nejlepší film získala Jedna bitva za druhou, kde hlavní...
Na festival Pragueshorts se vrátí pivní Hurikán, přidá se i alternativní porno
Festival krátkých filmů Pragueshorts vstupuje do 20. ročníku. Na počest jubilea připravil slavnostní zahájení v retrostylu včetně variace na Bollywood, od 25. února až do 1. března pak nabídnou...
Píše nové případy Hercula Poirota. Je to čest, proč se stresovat, říká britská autorka
Poirot neumřel, Poirot žije. Nejen díky neustálým televizním reprízám, ale také britské autorce Sophie Hannah, kterou dědicové Agathy Christie před třinácti lety pověřili napsáním dalších románů o...
GLOSA: Tak nám muzikál Dracula už zase vstal z mrtvých. Obstál by i dnes?
Muzikálový Dracula, který znovu vstal ze své rakve ku příležitosti třicátého výročí od premiéry, svou pouť po velkých halách už ukončil. Stalo se tak minulý týden, kdy završil svou jízdu dvěma...