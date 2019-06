Převaděči slibují imigrantům americký sen. Vítěz World Press Photo je v Praze

Americký fotoreportér pracoval pro agenturu AP a nyní fotí pro společnost Getty Images. Rozruch způsobila později vítězná fotka už loni v červnu, kdy ji zveřejnila světová média. O týden později podepsal americký prezident Donald Trump dekret, který zamezuje odebírání dětí zadrženým imigrantům.

Myslíte, že fotka Trumpa skutečně ovlivnila?

To nemůžu říct, ale určitě měla vliv na veřejné mínění, a to pak na prezidentovo rozhodnutí.

Snímek vznikl v noci. Co jste dělal předtím?

Fotil jsem celý den pohraničí, měl jsem tisíce snímků. Snímek malé Yanely a její matky Sandry byl jeden z posledních toho dne.

Jak jste je spatřil?

Viděl jsem skupiny imigrantů, co přecházejí řeku z Mexika do Texasu. Pohraniční stráž je okamžitě zadržela a před převezením do detenčního centra musela provést prohlídku. Tehdy jsem fotil. Zároveň jsem věděl, že děti od rodičů možná oddělí. Oni to netušili. Emocionálně to tak pro mě byla složitá situace, ale nemohl jsem jim to říct. Já tou dobou měl doma dvouletého syna, o to těžší to bylo. Pak jsem zjistil, že je úřady nerozdělily. To byla úleva.

Viděli jste se pak ještě?

Dvakrát jsem je navštívil. Poprvé to bylo asi měsíc po pořízení snímku. To jsem ale s sebou neměl fotoaparát, chtěl jsem si jen popovídat. Podruhé mě Sandra pozvala letos v únoru, abych je znovu vyfotil a mohl tak příběh vyprávět dál.

Jak se teď mají?

Žijí v malém bytě na východním pobřeží USA, více prozradit nemůžu. Jejich případ je stále otevřený. Čeká je ještě velmi frustrující a zdlouhavý proces. Nikdo jim nemůže zaručit, že skutečně uspějí a zůstanou v USA. Úspěšnost se pohybuje pod hranicí dvaceti procent.

Tuší to?

Právě tomu imigranti často nerozumí. Nechávají něco hrozného za sebou, ale nepředpokládají, že je něco složitého čeká i zde. Převaděči jim to samozřejmě neřeknou, prodávají americký sen.

Jak Sandra reagovala na to, že fotografie zvítězila?

Dozvěděla se o tom z televize v detenčním centru. Byla velmi překvapená, ale nakonec měla radost, protože snímek, který ji zachycuje, sehrál důležitou roli v tom, jak veřejnost vnímá příběhy imigrantů.

Jak si získáváte důvěru imigrantů? Určitě musí mít strach.

Základ je, že mluvím plynně španělsky. To je nutnost, protože komunikovat s nimi je jediný způsob, jak si získat jejich důvěru. Když ale nechtějí, abych fotil, poděkuju a respektuju jejich rozhodnutí.

Často v rozhovorech zmiňujete příběhy. Je pro vás důležité fotkou vyprávět?

Základem práce fotoreportéra je odvyprávět příběh se zaujetím a co nejvěrněji vzhledem k realitě. Fotografie je způsob, jak upoutat pozornost diváka, aby se pak o téma zajímal dál a třeba si přečetl zprávu. O imigraci hodlám vyprávět tak dlouho, dokud to bude důležité pro veřejnost. Což už je asi deset let a minimálně ještě rok a půl bude. Snad se mi podařilo nebo podaří toto téma polidštit.