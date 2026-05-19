Voda, jejíž hladina stoupá, i voda, kterou každý den pijeme a vylučujeme v nekonečných cyklech. Právě tak uvádějí výstavu Seaworld Venice webové stránky La Biennale di Venezia. V našem každodenním životě se totiž nekompromisně střetává svět technologií a přírody a Holzingerová upozorňuje na to, že ačkoli žijeme v představě zdánlivé čistoty, životní prostředí stále více trpí. Výstava tak zviditelňuje odpad, který nemizí, ani když ho člověk zrovna nevnímá.
Nejvíce pozornosti přitahuje zejména velký zvon, do jehož středu se zavěšuje i sama autorka. Vlastním nahým tělem ho rozeznívá a symbolicky tím varuje před blížící se ekologickou katastrofou.
Nepřehlédnutelná je i uzavřená vodní nádrž, v níž se opět nachází nahá žena, tentokrát v potápěčské masce. Vedle objektu stojí dvě přenosné toalety, do nichž návštěvníci festivalu běžně vykonávají potřebu. A právě ty jsou pomocí hadic propojeny s nádrží, do které se tak dostává jejich přefiltrovaná moč. V té umělkyně nebo některá z dalších performerek podle deníku The Guardian setrvává po celé hodiny.
Jedna z vnitřních částí pavilonu je pak zaplavena vodou a návštěvníci mohou spatřit ženu na vodním skútru. Ta někdy rychlost jízdy zvýší natolik, až přihlížející zasáhne proudy vody. Podle rakouské kanceláře pro současné umění Phileas rychlostí a s ní spojenou bezohledností Holzingerová odkazuje k masovému turismu. Právě s ním mají Benátky bohaté zkušenosti a spojení s vodou je navíc pro toto italské město více než příznačné. Kombinace nespoutané vody a skútru má navíc symbolizovat lidskou touhu podmanit si přírodu.
Viditelnými se v rámci výstavy stávají i podzemní systémy, například kanalizace, která do jedné z místností chrlí pomocí otáčivých hadic přílivy splašků. Do uzavřeného prostoru lze nahlédnout pouze jedním popraskaným oknem. I tato instalace v sobě nese silné poselství – odkazuje na přetížené systémy městské infrastruktury a na to, že ačkoli může katastrofa číhat za rohem, máme tendenci si problémů nevšímat, dokud nás opravdu nezasáhnou.