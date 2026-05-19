Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nahá žena uvnitř zvonu i nádrž s močí. Díla Holzingerové šokují na Bienále

Tereza Jiránková
  11:15
Netradiční, až kontroverzní, podívanou na letošním 61. ročníku Benátského Bienále nabízí rakouský pavilon, jenž reprezentuje umělkyně Florentina Holzingerová s výstavou „Seaworld Venice“. Ústředním tématem jejích performancí není prvoplánová nahota, ale téma vody – skrze které upozorňuje na ekologickou krizi i křehkost systémů, na něž se spoléháme.
Performance rakouské umělkyně Florentiny Holzingerová na Bienále v Benátkách....

Performance rakouské umělkyně Florentiny Holzingerová na Bienále v Benátkách. (19. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Umělkyně zavěšená ve zvonu nad Benátkami symbolicky varuje před ekologickou...
Nádrž s filtrovanou lidskou močí je nepřehlédnutelnou součástí výstavy...
Otáčivá korouhev symbolizuje změnu, která zasahuje dnešní přírodu a klima. (19....
Nádrž s filtrovanou močí je kontroverzní součástí Bienále. (19. května 2026)
8 fotografií

Voda, jejíž hladina stoupá, i voda, kterou každý den pijeme a vylučujeme v nekonečných cyklech. Právě tak uvádějí výstavu Seaworld Venice webové stránky La Biennale di Venezia. V našem každodenním životě se totiž nekompromisně střetává svět technologií a přírody a Holzingerová upozorňuje na to, že ačkoli žijeme v představě zdánlivé čistoty, životní prostředí stále více trpí. Výstava tak zviditelňuje odpad, který nemizí, ani když ho člověk zrovna nevnímá.

Skutečný sex, nahota, spousta krve. Divákům feministické opery se udělalo zle

Nejvíce pozornosti přitahuje zejména velký zvon, do jehož středu se zavěšuje i sama autorka. Vlastním nahým tělem ho rozeznívá a symbolicky tím varuje před blížící se ekologickou katastrofou.

Nepřehlédnutelná je i uzavřená vodní nádrž, v níž se opět nachází nahá žena, tentokrát v potápěčské masce. Vedle objektu stojí dvě přenosné toalety, do nichž návštěvníci festivalu běžně vykonávají potřebu. A právě ty jsou pomocí hadic propojeny s nádrží, do které se tak dostává jejich přefiltrovaná moč. V té umělkyně nebo některá z dalších performerek podle deníku The Guardian setrvává po celé hodiny.

Líbí se vám díla Holzingerové?

celkem hlasů: 40

Jedna z vnitřních částí pavilonu je pak zaplavena vodou a návštěvníci mohou spatřit ženu na vodním skútru. Ta někdy rychlost jízdy zvýší natolik, až přihlížející zasáhne proudy vody. Podle rakouské kanceláře pro současné umění Phileas rychlostí a s ní spojenou bezohledností Holzingerová odkazuje k masovému turismu. Právě s ním mají Benátky bohaté zkušenosti a spojení s vodou je navíc pro toto italské město více než příznačné. Kombinace nespoutané vody a skútru má navíc symbolizovat lidskou touhu podmanit si přírodu.

Kontroverze na Bienále. Rusko otevřelo pavilon, Pussy Riot zapálily dýmovnice

Viditelnými se v rámci výstavy stávají i podzemní systémy, například kanalizace, která do jedné z místností chrlí pomocí otáčivých hadic přílivy splašků. Do uzavřeného prostoru lze nahlédnout pouze jedním popraskaným oknem. I tato instalace v sobě nese silné poselství – odkazuje na přetížené systémy městské infrastruktury a na to, že ačkoli může katastrofa číhat za rohem, máme tendenci si problémů nevšímat, dokud nás opravdu nezasáhnou.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Bulharská zpěvačka Dara vyhrála s písní Bangaranga 70. ročník Eurovision Song...

Nejvíce hlasů na 70. ročníku Eurovision Song Contest získalo Bulharsko. Zpěvačka Dara zaujala mezinárodní porotce i hlasující diváky skladbou Bangaranga. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil šestnácté...

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

Týden jsem to odkládal. Proč před smrtí Oskar Petr volal, se Kodym už nedozví

Robert Kodym během posledního rozloučení s Oskarem Petrem (12. května 2026)

Na poslední rozloučení s hudebníkem a skladatelem Oskarem Petrem dorazila do strašnického krematoria řada kolegů z hudebního prostředí. Všichni na Petra s obdivem zavzpomínali - Petr Janda, David...

RECENZE: Nedělejte Zagorku, je tady. Margita slavil s hologramem i hosty

Premium
koncert k 70. narozeninám Štefana Margity v O2 areně, 15.5.2026 - Margita a...

Koncert k sedmdesátinám Štefana Margity v O2 areně nabídl bohatou přehlídku hostů, především z řad žen. Zpěváka, který se stále nachází ve výborné hlasové kondici, doplnily skvělými výkony například...

Nahá žena uvnitř zvonu i nádrž s močí. Díla Holzingerové šokují na Bienále

Performance rakouské umělkyně Florentiny Holzingerová na Bienále v Benátkách....

Netradiční, až kontroverzní, podívanou na letošním 61. ročníku Benátského Bienále nabízí rakouský pavilon, jenž reprezentuje umělkyně Florentina Holzingerová s výstavou „Seaworld Venice“. Ústředním...

19. května 2026  11:15

Představitelka Ginny Weasleyové opustila řady seriálu Harry Potter

Gracie Cochranová v roli Ginny Weasleyové

V nedávno ohlášené druhé řadě seriálu Harry Potter v roli Ginny Weasleyové již neuvidíme Gracie Cochraneovou. Z dosud blíže nespecifikovaných důvodů se dětská herečka rozhodla v natáčení dalších...

19. května 2026  10:30

KOMENTÁŘ: Donald Trump jako abstinent James Bond? Teď už je možné cokoli

Premium
Donald Trump jako James Bond

Vybírá se příští agent 007 a do konkurzu už se přihlásil i Donald Trump. Samozřejmě jen v nadsázce, Bílý dům totiž zveřejnil na sociálních sítích prezidentovu siluetu se zbraní v duchu filmových...

19. května 2026

KVÍZ: Herečka jako řemen. Znáte dobře role oslavenkyně Ivy Janžurové?

Iva Janžurová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Komediální živel, ovšem zcela přesvědčivá i v charakterních, vážnějších rolích. Taková je Iva Janžurová, herečka nezaměnitelného hlasového projevu, jedinečné dikce a schopnosti proměnit se v...

vydáno 19. května 2026

Návraty i premiéry. Jubilejní ročník Prague Sounds nabídne Lenku Dusilovou či Anoushku Shankar

Anoushka Shankar

Nadžánrový festival Prague Sounds, který začínal v roce 1996 pod názvem Struny podzimu, slaví 30. výročí. Na letošním ročníku, který se bude konat ve dnech 2. až 22. listopadu, vystoupí mimo jiné...

18. května 2026  16:45

Fanoušci Stranger Things odpočítávají hodiny do premiéry seriálu Boroughs

Záběr z chystaného seriálu The Boroughs. Zleva Alfre Woodard, Alfred Molina,...

Tvůrci dnes již kultovního nadpřirozeného seriálu Stranger Things, bratři Dufferovi nezahálejí. Už tento týden ve čtvrtek 21. května se zveřejnění dočká jejich nový seriál. Jak se dá očekávat, opět...

18. května 2026  16:29

Našel se Deník cesty do pravěku. Na vznik knihy přispívají fanoušci filmu

Premium
Z knihy Deník cesty do pravěku

Potřebují milion korun, více než čtvrtinu částky jim fanoušci poslali už za několik dní. Knižní Deník cesty do pravěku, jenž oživuje slavné filmové dobrodružství a za nímž stojí i Muzeum Karla...

18. května 2026

RECENZE: Fascinující román Pohlednice zachycuje tragické osudy nejen jedné rodiny

Obálka knihy Pohlednice od Anne Berest

Francouzská autorka Anne Berestová nazvala svou fascinující pětisetstránkovou knihu Pohlednice pravdivým románem. Napsala ji na základě vlastního života a osudů svých předků z matčiny strany,...

18. května 2026  11:15

Michal Horáček vydává sbírku veršů. Doprovázejí ji fotografie Jana Šibíka

Michal Horáček

Spisovatel, textař a producent Michal Horáček vydal knihu veršů Pozemský prach a Boží dech. Soubor 40 písní a básní spojených s postavami z Bible doprovázejí fotografie Jana Šibíka.

18. května 2026  10:38

Mimořádná událost. Divadlo v Plzni uvede příští rok Fantoma opery

Záběr z derniéry legendárního nastudování muzikálového Fantoma Opery na...

Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni získalo licenci na uvedení muzikálu Fantom Opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Jeden z nejslavnějších muzikálových titulů světa uvede muzikálový soubor na Nové...

18. května 2026  10:08

GLOSA: Legendární Zakázané uvolnění Petra Kolečka pobaví i na Venuši

Anežka Rusevová v nastudování Kolečkova Zakázaného uvolnění ve Venuši ve...

Ledabyle otřené stoly, mastné chipsy v průhledném sáčku, blikající televize, hokejky, dresy a spoustu dalších hokejových rekvizit. Pražský kulturní prostor Venuše ve Švehlovce se proměnil na typickou...

18. května 2026

Asia Express 2026: Cestu po Asii nejlépe zvládla Jelýtka, Zrádci brali stříbro

Cestovatelskou reality show Asia Express vyhrála dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec...

Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express má za sebou finále. Cestu s jedním dolarem na den přes Laos, Kambodžu a Thajsko nejlépe zvládla dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a...

18. května 2026  7:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.