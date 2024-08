Když slova nestačí, je tu umění. Skvělý terapeutický nástroj, říká Ester Geislerová

Její videoinstalace v třetím patře galerie, která otevřela před dvěma lety, nese výmluvně název Co jsme měli říct a neřekli a sestává ze série krátkých videí. Ester Geislerová na nich zaznamenala intimní výpovědi, které pro jejich interprety napsali jejich partnerky, partneři nebo ona sama. Před kamerou se střídají herci Tomáš Jeřábek, Elizaveta Maximová, Luděk Sobota, Viktor Zavadil, terapeut Honza Vojtko nebo i lidé umělkyni nejbližší: její dcera či partner, herec Martin H. Krupa.

Jedním z pilířů výstavy jsou znovu úvahy o vztazích a (ne)možnosti komunikace v rámci nich. „Asi jsem chtěla upozornit na to, že někdy třeba má smysl nevzdávat to předčasně. A taky má smysl zamyslet se nad jistou zatuchlostí nebo zaprděností, se kterou vztahy v současnosti vnímáme. Mám pocit, že je tu pořád strašně moc mýtů, které si neseme od předchozích generací a že by bylo fajn je trošku refreshnout,“ popisuje.

„Umění mi pro tohle přijde jako velice dobrý terapeutický nástroj. Tam, kde slova nestačí nebo nic jiného nefunguje, se dají emoce a nevyřčené věci komunikovat právě tímto způsobem,“ přibližuje.

Schoulit se do prostoru

A protože jde o věci křehké a choulostivé, je tomu přizpůsoben i galerijní prostor. Skýtá přítmí, pohodlné sezení i ležení a rafinovaně pracuje i se zvukem. „Videoinstalace mám ráda, protože dávají divákovi svobodu začít, kde chce a pak taky zůstat, kde chce a jak dlouho potřebuje,“ vysvětluje Geislerová, která architektky Danielu Baráčkovou a Kristýnu Plíškovu požádala, aby stvořily prostor „měkoučký a heboučký, aby tam divák, když už se nám rozhodl dát svůj životní čas, strávil příjemné chvíle a zůstal tam“.

Ester Geislerová není pouhou autorkou výstavy, ale také aktérkou videí, kde se objevuje v kostýmu mořské panny. Jak se jí točilo s velkou vílí ploutví? „Některá ta videa jsou hodně hluboká nebo vážná. Možná mi přišla místy až patetická, takže jsem tam potřebovala nějak vnést humor, který byl nějakým způsobem přítomný ve všech mých projektech. Tak jsem si vzpomněla, že jsem jako malá milovala mořské panny a než jsem se naučila plavat, pořád jsem se potápěla,“ vypráví. „Takže jsem vzala tuto svou dětskou touhu a vystupuju ve videích i jako mořská panna,“ dodává s úsměvem.

V rámci Kunsthalle Praha se s Ester Geislerovou návštěvníci mohou setkat v rámci komentovaných prohlídek ve středu 28. srpna, 8. září nebo 11. září. A v plánu je také na 4. září pravidelný večer Art’n’dine, kde s umělkyní povede rozhovor před hosty šéfka galerie Ivana Goossen. Výstava trvá do 13. září.

V rozhovoru na videu se dál dozvíte více o tom, co je to videoinstalace a v čem se může lišit od filmu. Jak Ester Geislerovou v rámci žánru ovlivnila maminka-průkopnice oboru i jaká byla její první výstava v prostorách dnešní Kunsthalle. Umělkyně také mluví o tom, co ji dál v dětství formovalo a co nového plánuje v rámci projektu Terapie sdílením, na kterém pracuje s Honzou Vojtkem.