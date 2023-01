Ráda vytvářím svět, do kterého lze vstoupit, říká výtvarnice Podzimková

Jak vzpomínáte na své dětství?

Vyrůstala jsem s bratrem a rodiči v malém městě u Prahy. Velký vliv na nás měla maminka, která je výtvarnice, i děda, skutečný všeuměl. Měl dílnu, kde vyráběl dřevěné hračky. Od něj ji převzala máma. Značnou měrou mě ovlivnilo i prostředí kolem bratří Formanů. Pohybovala jsem se v něm neustále, protože s nimi máma pracuje. V Dobřichovicích, kde jsme vyrůstali, jsme s bratrem prožili nádherné dětství. Většinu času jsme trávili s bandou dětí a dělali vylomeniny. Jsem ráda, že jsem nevyrůstala v Praze. Bylo fajn jít do školy jen přes most, pak pěšky dojít na kroužky, a nemuset čekat na tramvaj nebo vlak. Nikdy nás nenapadlo řešit, do kterého obchoďáku jít, protože tam žádný nebyl. A hlavně nám vůbec nechyběl.

Pro mě je hodně důležitá svoboda, skutečnost, že můžu cestovat a vytvářet věci podle svého. Ráda dělám interaktivní multimediální díla. Myslím, že je ocení i lidé, kteří se o umění nezajímají.