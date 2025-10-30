V Gíze otevírají největší muzeum světa, s 50 tisíci exponátů předčí i pařížský Louvre

  13:41
Po více než dvaceti letech se v sobotu otevře monumentální Muzeum starověkého Egypta v Gíze nedaleko pyramid. Stavba za miliardu dolarů má být největším muzeem světa a vystaví přes 50 tisíc exponátů, včetně pokladů faraonů. Svým rozsahem tak překoná i pařížský Louvre s asi 35 tisíci díly, uvedla agentura AP.
Egyptská vláda do projektu vkládá velké naděje. Očekává, že se stane významným zdrojem příjmů a že pomůže znovu nastartovat cestovní ruch. Podle Hassana Allama, generálního ředitele společnosti Hassan Allam Holding, která muzeum spravuje, se očekává denní návštěvnost 15 tisíc až 20 tisíc lidí.

Slavnostního otevření se v sobotu zúčastní i řada světových lídrů. Jejich jména ale zatím nebyla podle egyptského deníku Al-Ahram zveřejněna.

Velké egyptské muzeum (GEM) je jedním z mnoha ambiciózních projektů prezidenta Abdala Fattáha Sísího. Ten od nástupu do úřadu v roce 2014 zahájil rozsáhlé investice do infrastruktury s cílem podpořit ekonomiku, která trpěla následky revolučních nepokojů za takzvaného arabského jara v roce 2011.

V posledních letech však tyto investice ekonomice příliš nepomohly. Podle deníku The New Arab Egypt čelí od roku 2022 hluboké hospodářské krizi. Zemi trápí vysoká inflace, prudký pokles hodnoty měny a rostoucí zahraniční dluh.

K problémům přispěly dopady pandemie covidu-19, válka na Ukrajině i nestabilita v sousedních regionech, zejména v Pásmu Gazy a v Súdánu. Slavnostní otevření muzea bylo kvůli regionálním konfliktům několikrát odloženo.

Budovu GEM navrhla irská firma Heneghan Peng Architects. Skleněná fasáda ve tvaru trojúhelníku odkazuje na nedaleké pyramidy. V prostorném atriu návštěvníky přivítá monumentální žulová socha faraona Ramesse II. Tato 3200 let stará a 11 metrů vysoká socha dříve stála na kruhovém objezdu před hlavním vlakovým nádražím v Káhiře.

Muzeum má rozlohu 24 tisíc metrů čtverečních a kromě výstavních prostor zahrnuje také dětské muzeum, konferenční a vzdělávací centra, obchodní zónu a restaurátorské pracoviště.

Mnoho exponátů se muselo převézt z Egyptského muzea v Káhiře, další pocházejí z nedávných archeologických objevů, například z nekropole v Sakkáře, komplexu pyramid a hrobek ležícího asi 22 kilometrů jižně od nového muzea.

Všechny sály jsou vybaveny moderními technologiemi a multimediálními prezentacemi, které přibližují život starověkých Egypťanů i faraonů mladším generacím. „Používáme jazyk, kterým mluví současná generace Z. Ta už nečte popisky u exponátů, ale komunikuje prostřednictvím technologií,“ řekl generální ředitel muzea Ahmed Ghoneim.

Součástí muzea jsou dvě výstavní haly věnované pěti tisícům artefaktů ze sbírky krále Tutanchamona. Výstava celé kolekce bude k vidění poprvé od roku 1922, kdy britský archeolog Howard Carter objevil Tutanchamonovu hrobku v Luxoru. Staré Egyptské muzeum v Káhiře totiž nemělo dostatek prostoru, aby všechny poklady z hrobky vystavilo najednou.

