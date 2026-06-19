Zlo je v nás všech, i když si to nechceme připustit, naznačuje tajemná výstava Faust

Inspirace literárními či filozofickými texty je pro Radku Bodzewicz příznačná. V minulosti obdobně zpracovala například Božskou komedii Danta Alighieriho či básnický epos Ztracený ráj z pera Johna Miltona.
„Radka pracuje s literaturou mimořádným způsobem. Texty nejen čte, ale i studuje, což je pro mě fascinující způsob práce,“ říká s obdivem kurátorka výstavy Michaela Šilpochová. „Potřebuji věci hodně měnit a zároveň se chci pořád učit. I proto studuji literární prameny, které mě posouvají dál,“ popisuje svůj přístup k tvorbě Bodzewicz.
Příběh Fausta
Dnes již legendární námět pro nejrůznější umělecká zpracování vychází z reálného příběhu.
Inspirací byl potulný mág a alchymista Johann Georg Faust, který žil na přelomu 15. a 16. století v Německu.
Už za jeho života o Faustovi kvůli jeho kontroverzním činům kolovaly zvěsti o tom, že se upsal ďáblu.
Postupně se začal příběh objevovat v lidových textech a písních a dospěl až ke světoznámým literárním zpracováním, nad nimiž se vyjímá dílo Johanna Wolfganga Goetha ze začátku 19. století.
Jeho podání klade důraz na Faustovu touhu po znalostech a mnohosti zkušeností, k jejichž zisku mu však vlastní síly nestačí a podpisem smlouvy s Mephistophelem tak zaprodá svou duši.
„Zajímal mě přesah díla a jeho prameny,“ zdůvodňuje výběr tématu výtvarnice. „Je to příběh, který je nadčasový a propojený s naším každodenním životem,“ míní Bodzewicz.
Výstava nabízí 22 velkoformátových obrazů, na nichž autorka pracovala od loňského podzimu. Na zdech je navíc doplňují i úryvky z knihy. Díla jsou v galerii rozprostřena do tří pater, přičemž každé z nich je věnováno jedné z hlavní postav světoznámého příběhu.
„Mefisto je pro nás všechny negativní postava, ale výstava na něj nabízí i odlišný pohled,“ říká Šilpochová. „Vnímá ho jako rozvraceče řádu a někoho, kdo tím ponouká člověka, aby neulpíval na jednom místě,“ vysvětluje kurátorka v prvním patře, které je zasvěceno právě onomu ďáblovi a dodává, že Mefista lze také vnímat jako nepřijatou stránku naší osobnosti.
„Jako důležitý vnímám prvek zpytování,“ říká dále Bodzewicz k obrazům věnovaným přímo ústřední postavě příběhu doktoru Faustovi. „Často si totiž neuvědomujeme důsledky svého jednání,“ míní autorka.
Výstava taktéž diváky nabádá k hlubšímu zamyšlení nad tím, že rozhodnutí a cesta, kterou se v životě vydáme, je jenom na nás. A zároveň upozorňuje na to, že každý člověk v sobě skrývá kladnou i zápornou stránku.
„Zlo je v každém z nás a záleží na okolnostech, jež vedou k tomu, že se probudí,“ říká Šilpochová a dodává, že je to něco, co lidé nechtějí přijmout. „Stejně tak v sobě ale má každý i dobro, které však musí vědomě kultivovat,“ uzavírá pozitivněji.
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Radka Bodzewicz vystudovala na pražské Akademii výtvarných umění a absolvovala stáž na umělecké univerzitě ve skotském Aberdeenu. Ačkoli pracuje často s novými technologiemi, ve výstavě Faust jejich použití minimalizovala a kromě několika 3D tisků téma zpracovala prostřednictvím klasické malby. „Nové technologie mě zajímají, ale současně mají své limity,“ říká autorka i přesto, že podle ní malování přináší s nadsázkou „krev, pot a slzy“.