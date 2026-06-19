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Zlo je v nás všech, i když si to nechceme připustit, naznačuje tajemná výstava Faust

Tereza Jiránková
  15:21
Již z názvu výstavy je zřejmé, že se její autorka Radka Bodzewicz inspirovala slavným stejnojmenným literárním dílem. Prostřednictvím Goethovy postavy Fausta vypráví běžné lidské příběhy a dotýká se témat osudovosti či nevratnosti našich rozhodnutí. Upozorňuje tak, že zlo i dobro závisí na našem vlastním rozhodnutí. V pražském Centru moderního umění DOX budou její obrazy ke zhlédnutí od 19. června do 8. listopadu.
Černý pes uprostřed obrazu znázorňuje ďábla, který je jedním z ústředních témat...

Černý pes uprostřed obrazu znázorňuje ďábla, který je jedním z ústředních témat Fausta. (18. června 2026) | foto: Centrum současného umění DOX

Výstava Radky Bodzewicz s názvem Faust v pražském Centru současného umění DOX...
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Tvorba Radky Bodzewicz dlouhodobě vychází z literárních inspirací, výstavu...
9 fotografií

Inspirace literárními či filozofickými texty je pro Radku Bodzewicz příznačná. V minulosti obdobně zpracovala například Božskou komedii Danta Alighieriho či básnický epos Ztracený ráj z pera Johna Miltona.

„Radka pracuje s literaturou mimořádným způsobem. Texty nejen čte, ale i studuje, což je pro mě fascinující způsob práce,“ říká s obdivem kurátorka výstavy Michaela Šilpochová. „Potřebuji věci hodně měnit a zároveň se chci pořád učit. I proto studuji literární prameny, které mě posouvají dál,“ popisuje svůj přístup k tvorbě Bodzewicz.

Příběh Fausta

Dnes již legendární námět pro nejrůznější umělecká zpracování vychází z reálného příběhu.

Inspirací byl potulný mág a alchymista Johann Georg Faust, který žil na přelomu 15. a 16. století v Německu.

Už za jeho života o Faustovi kvůli jeho kontroverzním činům kolovaly zvěsti o tom, že se upsal ďáblu.

Postupně se začal příběh objevovat v lidových textech a písních a dospěl až ke světoznámým literárním zpracováním, nad nimiž se vyjímá dílo Johanna Wolfganga Goetha ze začátku 19. století.

Jeho podání klade důraz na Faustovu touhu po znalostech a mnohosti zkušeností, k jejichž zisku mu však vlastní síly nestačí a podpisem smlouvy s Mephistophelem tak zaprodá svou duši.

„Zajímal mě přesah díla a jeho prameny,“ zdůvodňuje výběr tématu výtvarnice. „Je to příběh, který je nadčasový a propojený s naším každodenním životem,“ míní Bodzewicz.

Výstava nabízí 22 velkoformátových obrazů, na nichž autorka pracovala od loňského podzimu. Na zdech je navíc doplňují i úryvky z knihy. Díla jsou v galerii rozprostřena do tří pater, přičemž každé z nich je věnováno jedné z hlavní postav světoznámého příběhu.

„Mefisto je pro nás všechny negativní postava, ale výstava na něj nabízí i odlišný pohled,“ říká Šilpochová. „Vnímá ho jako rozvraceče řádu a někoho, kdo tím ponouká člověka, aby neulpíval na jednom místě,“ vysvětluje kurátorka v prvním patře, které je zasvěceno právě onomu ďáblovi a dodává, že Mefista lze také vnímat jako nepřijatou stránku naší osobnosti.

„Jako důležitý vnímám prvek zpytování,“ říká dále Bodzewicz k obrazům věnovaným přímo ústřední postavě příběhu doktoru Faustovi. „Často si totiž neuvědomujeme důsledky svého jednání,“ míní autorka.

Výstava taktéž diváky nabádá k hlubšímu zamyšlení nad tím, že rozhodnutí a cesta, kterou se v životě vydáme, je jenom na nás. A zároveň upozorňuje na to, že každý člověk v sobě skrývá kladnou i zápornou stránku.

„Zlo je v každém z nás a záleží na okolnostech, jež vedou k tomu, že se probudí,“ říká Šilpochová a dodává, že je to něco, co lidé nechtějí přijmout. „Stejně tak v sobě ale má každý i dobro, které však musí vědomě kultivovat,“ uzavírá pozitivněji.

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Radka Bodzewicz vystudovala na pražské Akademii výtvarných umění a absolvovala stáž na umělecké univerzitě ve skotském Aberdeenu. Ačkoli pracuje často s novými technologiemi, ve výstavě Faust jejich použití minimalizovala a kromě několika 3D tisků téma zpracovala prostřednictvím klasické malby. „Nové technologie mě zajímají, ale současně mají své limity,“ říká autorka i přesto, že podle ní malování přináší s nadsázkou „krev, pot a slzy“.

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