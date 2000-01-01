náhledy
Centru současného umění DOX uvedlo výstavu Andros, která prostřednictvím vystavených děl nahlíží na mužské tělo a nejistotu soudobé maskulinity. Díla padesáti umělců ze střední Evropy, které si coby kurátor vzal pod křídla spisovatel a žurnalista Vratislav Maňák, lze v holešovickém výstavním prostoru zhlédnout až do 24. ledna. Na snímku dílo z výstavy Andros: Spyros Rennt - Další výstřednost
Autor: DOX
Výstava zkoumá, jak současné středoevropské umění prostřednictvím zobrazování mužského těla nahlíží na otázky spojené s mužskou identitou. Tělo, které po staletí patří k tradičním výtvarným tématům, se v současné tvorbě stává prostorem pro pochybnosti, hledání i nové definování mužství. Na snímku dílo z výstavy Andros: Adam Šakový - Oheň
Autor: DOX
Kolektivní výstava s díly přesně 50 umělců sleduje téma maskulinity v širším regionálním kontextu a vedle domácích děl představuje také práce umělců z Německa, Rakouska a zemí Visegrádu. Na snímku dílo z výstavy Andros: Gábor Pintér - Podivuhodná chvíle pod širým nebem
Autor: DOX
Na snímku dílo z výstavy Andros: Tomáš Kubík - Torzo Belvedere II
Autor: DOX
„Ve veřejném prostoru se už několik let mluví o stavu soudobé maskulinity a mě zajímalo, jakým způsobem o mužích přemýšlí výtvarné umění. Výstava pracuje s tezí, že se mužství dnes snaží vypořádat se selháním starých skriptů a chyběním těch nových, jinými slovy s obnaženou neúplností vlastní identity. Prostřednictvím vystavených děl pak komponuji esej, která tuto neúplnost a obranné strategie sleduje a dál promýšlí,“ říká kurátor výstavy Vratislav Maňák. Na snímku dílo z výstavy Andros: Alexander Tinei - Slave
Autor: DOX
„Středoevropský půdorys se mi jevil jako logický, protože není národně reduktivní, ale současně ani bezbřehý a může dobře ukázat regionální paralely v tématech či motivech. Zajímala mě tedy právě ta shoda. Jednotlivé exponáty nefungují jen jako ilustrace – vizuální umění mě k tématu fragmentu samo navedlo a při koncipování celého souboru mou argumentaci průběžně formovalo,“ dodává kurátor. Na snímku dílo z výstavy Andros: Simona Balhutová - Wild Wild West VIII
Autor: DOX
Výstava nepřináší jednoznačnou odpověď na otázku, co dnes znamená být mužem. Namísto toho otevírá prostor pro nejistotu, fragmentaci a proměnu – a ukazuje mužské tělo jako místo, na němž se tyto procesy mohou zviditelnit a odkud je lze začít promýšlet. Na snímku dílo z výstavy Andros: Ágnes Verebics - Lucia
Autor: DOX
Výstava vznikla z iniciativy spisovatele Vratislava Maňáka, který se dlouhodobě zabývá tématem maskulinity. Centrum DOX Maňákův původní nápad spojit téma jeho nové knihy „S Wittgensteinem v gay sauně“ se současným výtvarným uměním zaujal natolik, že mu svěřilo také kurátorskou roli. Výstava zároveň představuje model budoucí spolupráce DOXu se spisovateli a tvůrci z jiných oborů.
Autor: Věra Marčíková