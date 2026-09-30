|
Jak ruská invaze i Epstein ovlivňují umění. Kurátor DOXu o úpadku vnímání i cenzuře
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Jak ruská invaze i Epstein ovlivňují umění. Kurátor DOXu o úpadku vnímání i cenzuře
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Recenze: Na tělo 65 %, Něco za něco 50 %, Hodinový manžel 40 %, Opice 55 %, Babylon 70 %, Milost 75 %, Trans 60 %, Muž z oceli 60 %, Tiché místo 65 %, Motorkáři 60 %
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů je hlavním magnetem podzimní sezony televize Prima. Třetí řada úspěšné detektivní reality show Zrádci zavedla soutěžící na hrad Křivoklát, kde se snaží...
Do kin vstupuje začátkem října nové komediální drama Digger oscarového režiséra Alejandra G. Iñárritua. Snímek v hlavní roli s Tomem Cruisem však ještě před uvedením rozděluje odborné kritiky,...
Elijah Wood se v chystaném snímku Pán prstenů: Hon na Gluma, vrátí ke své patrně nejslavnější roli hobita Froda Pytlíka. Studio Warner Bros uveřejnilo první snímky z natáčení v Hobitíně v režii...
Jeho občanské jméno znělo Conrad Lant, ale celý metalový svět jej znal jako Cronose. Coby baskytarista a zpěvák britské kapely Venom stál v 80. letech u zrodu zcela nového žánru zvaného black metal.
Dva koncerty amerického rappera Kanyeho Westa, které se měly v říjnu konat v Rusku, byly zrušeny. West, který je známý také jako Ye, měl vystoupit v Petrohradě. Koncerty byly oznámeny v polovině...
Mnozí znají jeho znělky z televize, aniž by věděli, že je vymyslel. Ricardo Hoineff přesedlal ze scénografie ke sklářství, ze slunného Rio de Janeira do obce Slunečná na severu Čech. V podzimním...
Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní...
Na facebookovém profilu hudebního festivalu Metronome Prague se objevilo oznámení o tom, že příští ročník se konat nebude. Pořadatelé vysvětlují okolnosti, které je k tomuto rozhodnutí vedly, a...
Režisér David Fincher končí u streamovací služby Netflix. Příští rok mu končí smlouval, kterou tvůrce snímků Sedm, Klub rváčů, Zodiac nebo Zmizelá neobnovil, nicméně s žádným jiným studiem nový...
V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...
Český mejdan s Impulsem letos vstoupí do 10. ročníku a krátce před akcí samotnou, která vypukne 17. října v O2 areně, odhaluje další překvapení. Vedle už potvrzených hudebních hvězd a atraktivního...
Natáčení třetí řady seriálu Wednesday je u konce. Netflix také při této příležitosti zveřejnil novou fotografii představitelky titulní role Jenny Ortegy. Očekává se, že premiéru by nová sezóna měla...
S příchodem filmu Digger jsme zase tam co loni, kdy oscarovým šancím vládla obžaloba generace „starých bílých mužů“ v Jedné bitvě za druhou. Tehdejší satira na imigrační politiku Států byla přece jen...
Nepomucká, Plzeň - Koterov
17 500 Kč/měsíc
Na kulturní scénu v Trutnově se po téměř čtyřech dekádách vrací filmová přehlídka, která má ambici objevovat nová jména české kinematografie. Od čtvrtka 1. října do neděle se v kině Vesmír uskuteční...
Choroby na mě dorážejí, ale já je neberu moc vážně, hlásí Jiří Suchý v narozeninovém rozhovoru pro iDNES.cz. Legenda české kulturní scény se ve čtvrtek 1. října dožívá pětadevadesáti let.