Londýnský výtvarník spotřebuje denně 4 obří fixy, čmárá na střechy i auta

Nyní Cox plánuje pokrýt celé Palazzo della Civiltà Italiana. Letošní edice s názvem Doodling Fendi Roma je již třetím propojením italského módního domu s punkovým světem graffiti. Po uměleckých střešních kreacích šesti umělců The Ring of The Future a římském kolektivním představení GraFFiti Fendi nyní přišel na řadu britský umělec s fixou a neutuchající energií.