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Soutěž Czech Press Photo se otevírá, členem poroty je i šéf fotografů MAFRA

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  12:35
TRAMVAJAČKA V DEŠTI. Vítězný snímek Czech Press Photo pořídil před šesti lety...

TRAMVAJAČKA V DEŠTI. Vítězný snímek Czech Press Photo pořídil před šesti lety na pražském Andělu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Tahle fotografie dostala Cenu diváků výstavy Czech Press Photo. Její autor...
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16 fotografií
Během září mohou zájemci přihlašovat fotografie do 32. ročníku soutěže Czech Press Photo. Přihlášky se podávají od 1. do 30. září, a to pouze elektronicky na webu soutěže. Vyhlašování cen Czech Press Photo se uskuteční v lednu.

Organizátoři soutěže to oznámili v tiskové zprávě. Soutěž je určená pro snímky vzniklé za účelem publikování v médiích. Zapojit se do ní mohou vydavatelé, agentury či školy a profesionální i volní fotografové a fotografky z Česka. Má ale i kategorii Projekt Evropa pro zahraniční autory.

Ve 32. ročníku Czech Press Photo je devět kategorií - Aktualita, Reportáž, Každodenní život, Umění a kultura spojená s Portrétem do jedné kategorie, Sport, Člověk a životní prostředí, Lidé, o kterých se mluví, Projekt Evropa a Život v Česku. Nedílnou každoroční součástí soutěže bude roční tvůrčí stipendium Grant Prahy, které osobně vybere pražský primátor.

TRAMVAJAČKA V DEŠTI. Vítězný snímek Czech Press Photo pořídil před šesti lety na pražském Andělu.
Za fotografii hokejistů oslavujících světový titul dostal Michal Růžička nedávno Cenu diváků výstavy Czech Press Photo. Zajisté znáte i další jeho fotky, které pořídil na olympiádách i v běžném životě.
KRÁSA. Nezvyklou fotku z olympiády v Londýně považuje za jednu ze svých nejpůsobivějších.
Tahle fotografie dostala Cenu diváků výstavy Czech Press Photo. Její autor Michal Růžička mluví o pestrém životě fotoreportéra MF DNES i o tom, jak vznikly některé z jeho nejslavnějších snímků.
16 fotografií

Přihlášené snímky pak 6. až 8. listopadu zhodnotí v galerii Czech Photo Centre mezinárodní pětičlenná porota. Povede ji šéfredaktor fotobanky České tiskové kanceláře (ČTK) Petr Mlch. Dalšími členy budou dokumentární fotografka Dana Kyndrová, fotoreportér deníku Mladá fronta Dnes a vedoucí fotografů mediálního domu MAFRA Michal Růžička, španělský fotoreportér a fotožurnalista Emilio Morenatti, který dlouhodobě pracuje pro agenturu Associated Press (AP), a Adrian Evans zastupující agenturu Panos Pictures z Velké Británie.

„Jsem moc rád, že náročnou roli porotce soutěže Czech Press Photo přijal Emilio Morenatti. Respektovaný španělský fotograf agentury Associated Press už více než 30 let fotografuje dění ve světě. Dlouhodobě působil v konflikty zmítaných regionech, jako jsou Gaza, Afghánistán nebo Pákistán, a fotografoval také ruskou invazi na Ukrajině,“ uvedl manažer Czech Press Photo Dan Materna. Morenatti byl během své práce také v roce 2006 v Gaze po únosu v zajetí a v roce 2009 přišel o nohu po výbuchu miny v Afghánistánu. Je dvojnásobným držitelem Pulitzerovy ceny a dalších ocenění.

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„O to větší radost mám, že se s Emiliem Morenattim v říjnu osobně setkáme při zasedání poroty Czech Press Photo a zároveň jeho tvorbu představíme veřejnosti na výstavě v galerii Czech Photo Centre,“ doplnil Materna. Výstavu Morenattiho fotografií mohou lidé navštívit od 24. října.

Vyhlašování cen Czech Press Photo se uskuteční v lednu 2027 v Národním muzeu v Praze. „K ikonické bronzové trofeji pro absolutního vítěze Czech Press Photo, kterou vytvořil výtvarník David Černý v podobě ruky svírající fotoaparát, letos přibudou další dvě trofeje z bronzu. Jednu získá vítěz kategorie Projekt Evropa a druhou držitel ocenění za celoživotní přínos fotografii. Právě na podobě trofeje za celoživotní přínos se kromě Davida Černého bude podílet také sklář Martin Janecký, takže půjde o spojení bronzu a skla a zároveň o zcela svébytné ocenění,“ sdělila ředitelka pořádající organizace Czech Photo Veronika Souralová.

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Současně s hlavní soutěží se koná Czech Photo Junior pro fotografky a fotografy ze základních a středních škol. Snímky mohou zasílat do 30. září přes systém CEWE.

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