Stěna radosti. Existuje Zeď nářků, tak jsme chtěli něco jiného, popisuje Tereza Maxová

David Chuchma
  10:29
Na pražském Designbloku vznikla devítimetrová interaktivní instalace Wall of Joy. Návštěvníci si zde mohou vyrobit vlastní otisk radosti a pomoci tak dětem prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.

Na letošním ročníku festivalu Designblok se poprvé představila unikátní charitativní instalace Wall of Joy – Stěna radosti. Devět metrů dlouhé umělecké dílo propojuje radost, kreativitu a pomoc dětem.

Návštěvníci si mohou na místě vytvořit vlastní motiv, otisknout ho pomocí tradiční linorytové techniky a přispět tak na podporu dětí, které neměly v životě tolik štěstí.

„Je to zeď radosti, kreativní koncept, kde si můžete něco vyrýt, stát se jeho součástí, odnést si to domů a tím i pomoci nadaci. Když existuje Zeď nářků, tak jsme si říkali, že uděláme něco jiného a právě radost je takový univerzální jazyk. Pilotní projekt jsme měli už v Mostě, tam jsme pomáhali kresbičkami. Tak nás to tehdy chytlo, že nás napadlo oslovit umělce a bylo to,“ vysvětlila patronka nadace Tereza Maxová.

Tereza Maxová s umělci a hosty u Stěny radosti na pražském Designbloku. (7. října 2025)
Tereza Maxová s umělci a hosty u Stěny radosti na pražském Designbloku. (7. října 2025)
Tereza Maxová s umělci a hosty u Stěny radosti na pražském Designbloku. (7. října 2025)
Tereza Maxová s umělci a hosty u Stěny radosti na pražském Designbloku. (7. října 2025)
Tereza Maxová s umělci a hosty u Stěny radosti na pražském Designbloku. (7. října 2025)
15 fotografií

Za návrhem instalace stojí designérské duo Vrtiška & Žák. „Naším hlavním cílem u zdi radosti nebylo to, aby si lidé jen odnesli nějakou fyzickou věc, v tomhle případě umělecké dílo, ale aby u toho byl ten proces tvoření. Designblok je přehlídka kreativity, estetiky, ale hlavně emocí, které design dovede sdílet. A ta hlavní pozitivní emoce je ta, že si to vytvoříte sami,“ říká designér Roman Vrtiška.

Samotná technika je přístupná a hravá, jak popisuje architekt Vladimír Žák: „Lidé si odsud odnesou obrázek, který si sami vytvoří a sami si ho obtisknou. Stěna je z linorytu, je to klasická technika — vyryjete, natřete barvou, obtisknete čtvrtku a odcházíte. Když nechcete tvořit, obtisknete si dílo jednoho z umělců, které jsme oslovili.“

Z vesnické dílny se dostali až na Designblok do Jízdárny Pražského hradu

Stěna radosti je součástí nového pavilonu Designblok for Kids v pražských Křižíkových pavilonech D a veřejnosti je přístupná od 8. do 12. října. Návštěvníci si mohou odnést vlastní otisky v různých formátech za dobrovolný příspěvek, který jde na podporu dětí v péči Nadace Terezy Maxové dětem.

Designblok se veřejnosti otevře od středy 8. října do neděle 12. října. Hlavním místem festivalu jsou na Výstavišti Křižíkovy pavilony a divadlo Nová Spirála. Nabídne novinky od více než 200 vybraných tvůrců, studií a významných značek. Mezinárodní prezentaci budou patřit Křižíkovy pavilony. V Letohrádku královny Anny na Pražském hradě vystavují vybraní tuzemští tvůrci.

Mezi další místa patří Uměleckoprůmyslové museum a Galerie Rudolfinum. Museum připravilo výstavu o 20 ženách ze světa designu, architektury a umění, nazvalo ji Odvaha. Nabídne i instalaci designéra Jiřího Pelcla k jeho 75. narozeninám. V Rudolfinu pak své práce vystavuje britská fotografka a dokumentarista Mary McCartneyová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

KVÍZ: Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?

Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

Stěna radosti. Existuje Zeď nářků, tak jsme chtěli něco jiného, popisuje Tereza Maxová

Na pražském Designbloku vznikla devítimetrová interaktivní instalace Wall of Joy. Návštěvníci si zde mohou vyrobit vlastní otisk radosti a pomoci tak dětem prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.

8. října 2025  10:29

Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří s Tour 2025 do Plzně, Ostravy a Zlína

Populární dvojice Jiří Krhut a Štěpán Kozub vyjíždí po vydání druhého alba s názvem Přeježděný vztah na Tour 2025 po koutech České republiky. Koncem listopadu a začátkem prosince zavítají do Plzně a...

8. října 2025  9:25

RECENZE: Jiný by jim ruku nepodal. Jak Jiří Markovič rozpovídal Straku a další vrahy

70 % Premium

Dobré zboží se sice prodává samo, ale Nova našla nosný způsob, jak jeho odbyt ještě podpořit. Mezi hrané příběhy Metoda Markovič: Hojer a Metoda Markovič: Straka totiž zasadila čtyřdílnou...

8. října 2025

Mistře, to jsem netušila, jaké jste prase! Hugo Haas byl králem večírků i orgií

Premium

Jeho život byl jako mince – z jedné strany lesk a sláva, z té druhé nejisté živobytí a boj o holý život. Hugo Haas měl mimořádný talent, herecky byl o generaci napřed a ve 30. letech jeho hvězda...

7. října 2025

GLOSA: Jak jsme se slavnou deskou OK Computer poprvé nahlédli do 21. století

Tak nějak se mi po letech dostala do ruky deska OK Computer od britských Radiohead. Ani moc nevím proč, patrně to má podvědomou souvislost s tím, že kapela nedávno přerušila sedmileté mlčení a...

7. října 2025  16:10

Digitálně odzbrojen. Amazon odstranil pistole z plakátů s Jamesem Bondem

Amazon Prime Video musel po vlně kritiky stáhnout nové vizuály k filmům o Jamesi Bondovi, které se objevily na jeho britských stránkách. Fanoušci si totiž všimli, že slavný agent 007 byl na některých...

7. října 2025  15:09

Inspirace, nebo plagiát? Na Taylor Swift se snáší kritika ohledně většiny nových písní

Podle očekávání láme Taylor Swift albem The Life of a Showgirl prodejní rekordy a vše nasvědčuje tomu, že vydala nejprodávanější desku roku. Tábory swifties spokojeně předou, ovšem zaznívají i hlasy,...

7. října 2025  14:03

Oklepu se a jedu dál. Jinak to neumím, říká Anna K. o těžkých životních momentech

Vysíláme

Anna K. má za sebou nabitý rok a v jeho poslední části se rozloučí koncerty k nejnovějšímu albu Údolí včel. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou otevřeně mluví o tom, proč je její život pořád „hektický“,...

7. října 2025

V 54 letech zemřel Jan Šatra. Hrál v kapele Laura a její tygři, byl i součástí StarDance

V pondělí v pouhých 54 letech zemřel trombonista Jan Šatra. Zkušený hudebník, který vedle trombonu hrál i na klavír, působil v kapelách Laura a její tygři, Šum svistu či Yo Yo Band. Lidé si jej mohou...

7. října 2025  9:28

KOMENTÁŘ: Babiš versus Fiala, největší rivalové vánočních pohádek

Premium

Děkujme Pánubohu a ústavě, že máme parlamentní volby pouze jednou za čtyři roky. Kdyby se totiž vyskytovaly častěji, televize by ve velkém rušily seriály a místo nich zařazovaly debaty...

7. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Kmotr blues i rocku. Do Prahy přijede koncertovat kytarový mistr Eric Clapton

Jeden z nejvlivnějších kytaristů rockové scény Eric Clapton oznámil sérii evropských koncertů na rok 2026, jejíž součástí je i vystoupení 4. května 2026 v pražské O2 areně.

6. října 2025  15:27

RECENZE: Tak si buď dokonalý táta, já jsem mimo. Příběh Slyšíš mě? ukrývá velkou sílu

75 % Premium

Festivalové ceny diváky někdy odrazují, ovšem novinka kin Slyšíš mě? si na Berlinale připsala trofej, která je jasným doporučením, vyhrála totiž hlasování publika. Vypráví o harmonickém vztahu, který...

6. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.