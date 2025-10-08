Stěna radosti. Existuje Zeď nářků, tak jsme chtěli něco jiného, popisuje Tereza Maxová

Na letošním ročníku festivalu Designblok se poprvé představila unikátní charitativní instalace Wall of Joy – Stěna radosti. Devět metrů dlouhé umělecké dílo propojuje radost, kreativitu a pomoc dětem.
Návštěvníci si mohou na místě vytvořit vlastní motiv, otisknout ho pomocí tradiční linorytové techniky a přispět tak na podporu dětí, které neměly v životě tolik štěstí.
„Je to zeď radosti, kreativní koncept, kde si můžete něco vyrýt, stát se jeho součástí, odnést si to domů a tím i pomoci nadaci. Když existuje Zeď nářků, tak jsme si říkali, že uděláme něco jiného a právě radost je takový univerzální jazyk. Pilotní projekt jsme měli už v Mostě, tam jsme pomáhali kresbičkami. Tak nás to tehdy chytlo, že nás napadlo oslovit umělce a bylo to,“ vysvětlila patronka nadace Tereza Maxová.
Za návrhem instalace stojí designérské duo Vrtiška & Žák. „Naším hlavním cílem u zdi radosti nebylo to, aby si lidé jen odnesli nějakou fyzickou věc, v tomhle případě umělecké dílo, ale aby u toho byl ten proces tvoření. Designblok je přehlídka kreativity, estetiky, ale hlavně emocí, které design dovede sdílet. A ta hlavní pozitivní emoce je ta, že si to vytvoříte sami,“ říká designér Roman Vrtiška.
Samotná technika je přístupná a hravá, jak popisuje architekt Vladimír Žák: „Lidé si odsud odnesou obrázek, který si sami vytvoří a sami si ho obtisknou. Stěna je z linorytu, je to klasická technika — vyryjete, natřete barvou, obtisknete čtvrtku a odcházíte. Když nechcete tvořit, obtisknete si dílo jednoho z umělců, které jsme oslovili.“
Z vesnické dílny se dostali až na Designblok do Jízdárny Pražského hradu
Stěna radosti je součástí nového pavilonu Designblok for Kids v pražských Křižíkových pavilonech D a veřejnosti je přístupná od 8. do 12. října. Návštěvníci si mohou odnést vlastní otisky v různých formátech za dobrovolný příspěvek, který jde na podporu dětí v péči Nadace Terezy Maxové dětem.
Designblok se veřejnosti otevře od středy 8. října do neděle 12. října. Hlavním místem festivalu jsou na Výstavišti Křižíkovy pavilony a divadlo Nová Spirála. Nabídne novinky od více než 200 vybraných tvůrců, studií a významných značek. Mezinárodní prezentaci budou patřit Křižíkovy pavilony. V Letohrádku královny Anny na Pražském hradě vystavují vybraní tuzemští tvůrci.
Mezi další místa patří Uměleckoprůmyslové museum a Galerie Rudolfinum. Museum připravilo výstavu o 20 ženách ze světa designu, architektury a umění, nazvalo ji Odvaha. Nabídne i instalaci designéra Jiřího Pelcla k jeho 75. narozeninám. V Rudolfinu pak své práce vystavuje britská fotografka a dokumentarista Mary McCartneyová.