Pražské Museum Kampa zve na oslavu svého 22. výročí otevření a zároveň nedožitých 106. narozenin zakladatelky galerie Medy Mládkové. Při této příležitosti připravilo na pondělí 8. září kulturní program, dílnu pro děti a prodloužilo o dvě hodiny otevírací dobu. Cena vstupného se po celý den sníží na symbolických 106 korun, komentované prohlídky budou k platné vstupence zdarma.
Během dne se uskuteční komentované prohlídky všech aktuálních výstav. Návštěvníci si na nich budou moci prohlédnout karikatury Františka Kupky, ztvárnění lidského oka v podání například katalánského umělce Salvadora Dalího či česko-francouzské představitelky surrealismu Toyen i nově otevřenou výstavu Ozvěny neviděného: Tilo Baumgärtel, Mihael Milunović.

Ta představuje tvorbu dvou zmíněných současných umělců, kteří pracují s nelineárními dějovými linkami a zachycují prchavé, zároveň statické i dynamické momenty naplněné absurdními a surrealistickými obrazy, snovými vizemi nebo fragmenty vzpomínek – případně tím, co by se tak mohlo jevit.

A nahá žena nastavila zrcadlo všem okolo. Kupkovy karikatury jsou platné dodnes

Navozují tak pocit skličující reality, která se řídí vlastními pravidly a logikou. Významnou roli hrají v dílech přírodní prvky, které scénám dodávají symbolický rozměr a emocionální intenzitu.

Pro děti Kampa chystá v den oslav mezi 13. a 17. hodinou dílnu. Hlavní večerní program na nádvoří, který je zdarma, odstartuje živé natáčení podcastu Přepište dějiny. Martin Groman a Michal Stehlík v něm připomenou československý exil a zakladatelku galerie Medu Mládkovou.

Po blahopřání Museu Kampa pak návštěvníky čeká koncert pražské elektropopové kapely Viah, která doplní své tóny i vizuálním prvkem.

Výstava, která doslova uhrane. Kampa láká na Oko v podání Dalího, Kupky či Toyen

Poprvé se muzeum v budově Sovových mlýnů na Malé Straně otevřelo veřejnosti na podzim roku 2003, a to především díky úsilí sběratelky umění Medy Mládkové. Ta od roku 1948 žila v exilu, ovšem společně s manželem Janem podporovali tehdejší československou výtvarnou scénu.

Po sametové revoluci se mecenáška vrátila do vlasti a založila Nadaci Jana a Medy Mládkových. Zemřela 3. května 2022 ve věku 102 let.

