Během dne se uskuteční komentované prohlídky všech aktuálních výstav. Návštěvníci si na nich budou moci prohlédnout karikatury Františka Kupky, ztvárnění lidského oka v podání například katalánského umělce Salvadora Dalího či česko-francouzské představitelky surrealismu Toyen i nově otevřenou výstavu Ozvěny neviděného: Tilo Baumgärtel, Mihael Milunović.
Ta představuje tvorbu dvou zmíněných současných umělců, kteří pracují s nelineárními dějovými linkami a zachycují prchavé, zároveň statické i dynamické momenty naplněné absurdními a surrealistickými obrazy, snovými vizemi nebo fragmenty vzpomínek – případně tím, co by se tak mohlo jevit.
Navozují tak pocit skličující reality, která se řídí vlastními pravidly a logikou. Významnou roli hrají v dílech přírodní prvky, které scénám dodávají symbolický rozměr a emocionální intenzitu.
Pro děti Kampa chystá v den oslav mezi 13. a 17. hodinou dílnu. Hlavní večerní program na nádvoří, který je zdarma, odstartuje živé natáčení podcastu Přepište dějiny. Martin Groman a Michal Stehlík v něm připomenou československý exil a zakladatelku galerie Medu Mládkovou.
Po blahopřání Museu Kampa pak návštěvníky čeká koncert pražské elektropopové kapely Viah, která doplní své tóny i vizuálním prvkem.
Poprvé se muzeum v budově Sovových mlýnů na Malé Straně otevřelo veřejnosti na podzim roku 2003, a to především díky úsilí sběratelky umění Medy Mládkové. Ta od roku 1948 žila v exilu, ovšem společně s manželem Janem podporovali tehdejší československou výtvarnou scénu.
Po sametové revoluci se mecenáška vrátila do vlasti a založila Nadaci Jana a Medy Mládkových. Zemřela 3. května 2022 ve věku 102 let.