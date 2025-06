Krásné noční můry. Lynch svou pražskou výstavu konzultoval ještě den před smrtí

Výstava David Lynch: Up In Flames v pražském DOXu. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Projekt, na němž DOX spolupracuje s The David Lynch Estate, Pace Gallery a Item éditions, kurátorsky připravil Otto M. Urban. Jde o první a také nejrozsáhlejší prezentací výtvarného díla Davida Lynche v České republice.

V hlavních prostorách DOXu je k vidění na 400 výtvarných děl. Kresby, fotografie, litografie, dřevoryty, akvarely a také krátké experimentální a animované filmy, které režisér vytvořil. Díla pokrývají všechna Lynchova tvůrčí období – od jeho počátků na konci 60. let až po současnost.

„To, že nakonec výstavu otevíráme, považuji za malý zázrak. Bez nadšené spolupráce všech zúčastněných by se podobný projekt neuskutečnil. David Lynch, který sledoval přípravy výstavy od samotného počátku, již finální výsledek bohužel neuvidí. Přesto doufám, že by byl s výstavou, kterou vnímám jako poctu velkému umělci a především velkému člověku, spokojen,“ míní kurátor Otto M. Urban.

Úvahy o projektu postupně krystalizovaly mnoho let, přičemž důležitou podmínkou pro jeho realizaci bylo navázání přímého kontaktu se samotným autorem. První vážné diskuze o výstavě Davida Lynche v DOXu se odehrály na jaře roku 2024, kdy do projektu vstoupilo Studio Davida Lynche (nyní The David Lynch Estate) a také Pace Gallery. Zcela zásadní zásluhu na zprostředkování tohoto propojení měl Patrice Forest z Item éditions v Paříži.

Do příprav však nečekaně zasáhla zpráva z 16. ledna o náhlém úmrtí Davida Lynche.

„S Davidem jsme mluvili o výstavě den před jeho smrtí. Líbily se mu fotky DOXu a těšil se, až v tomto prostoru uvidí své umění. V Ottu měl důvěru a byl nadšený, že bude moct svou tvorbu sdílet s lidmi v Praze. Když zemřel, jako by se svět přestal točit,“ dodává Michael T. Barile z The David Lynch Estate.

„Nesnáším líbivé a hezké věci. Mám raději chyby a nehody. Proto se mi líbí šrámy a podlitiny – jsou jako květiny.“

Toto Lynchovo vyznání čteme na stěně v rámci výstavy a do značné míry připraví na společného jmenovatele jeho výtvarných počinů. Poškrábané fotografie, zdeformované postavy, akty spíše znepokojivé než vyzývavé. Fantazie Davida Lynche provokovala a stále provokuje a vybízí k mnoha způsobům interpretace. Jak na plátně, tak i na kresbách, fotografiích či litografiích.

Podobně jako industriální hudebníci – například kapely Ministry, Nine Inch Nails nebo Marilyn Manson – nacházel krásu a inspiraci v rozkladu a chátrajících budovách.

„Miluju opuštěné továrny, kde začíná znovu vítězit příroda. A fascinují mě stroje, které se pomalu rozpadají. Ty opuštěné továrny jsou tak nádherné. Jsou jako katedrály.“

Členové německé kapely Einstürzende Neubauten by z Lynchových slov měli určitě velkou radost.

V rámci mezioborového přístupu, který je pro DOX charakteristický, bude výstava spojena s dalšími žánry. Projekt Up in Flames nabídne během svého trvání i několik doprovodných programů se záběrem do filmu, současné experimentální hudby a literatury.

Součástí vernisáže výstavy David Lynch: Up in Flames bude performance souboru Farma v jeskyni, který v DOXu sídlí. Půjde o pozvánku na představení s pracovním názvem Big Fish, inspirované tvorbou Davida Lynche, o odvaze snít a o svobodě tvořit bez vysvětlování. Premiéra inscenace, kterou režijně připravil Viliam Dočolomanský, je naplánovaná na 16. listopadu.

Od počátku července nabídne Letní kino na střeše DOX+ filmové večery s Davidem Lynchem. Na programu budou jednak snímky Zběsilost v srdci, Lost Highway, Twin Peaks: Ohni se mnou pojď a Modrý samet, jednak filmy, které Lynchovy režijní počiny nějakým způsobem ovlivnily: Čaroděj ze země Oz, Sunset Boulevard, 8 a ½, Lolita, Persona.

V rámci literárního festivalu FALL, který DOX pořádá 2. – 5. října, se bude konat přednáška Otto M. Urbana na téma David Lynch a literatura. Během festivalu bude také uveden nový překlad Lynchovy knihy Chytání velkých ryb.