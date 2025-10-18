Napíšu mu a uvidíme. Jak v pražském DOXu zažehli poslední plamen Davida Lynche

  11:17
Výstava Davida Lynche Up in Flames je vůbec prvním projektem v České republice, jenž představuje jeho výtvarnou tvorbu. Kurátor Otto M. Urban výstavu připravoval přímo s Lynchem. „Byl to poslední projekt, na kterém stihl pracovat. Nesmírně se na něj těšil,” říká Urban. V rámci festivalu DOX FALL se uskutečnila komentovaná prohlídka, kde kurátor přiblížil její vznik, průběh i samotného autora.
Výstava David Lynch: Up In Flames v pražském DOXu.

Výstava David Lynch: Up In Flames v pražském DOXu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na „procházce“ výstavou Up in Flames se konalo i čtení z knihy Chytáních...
Výstava David Lynch: Up In Flames v pražském DOXu.
Záběr z videa Ant Head, kde se 13 minut odehrává pouze jeden prostý motiv -...
Výstava David Lynch: Up In Flames v pražském DOXu
24 fotografií

David Lynch – jméno, které si ve světové kinematografii vysloužilo řadu uznání. Nebyl pouze režisérem, ale i výtvarníkem. A právě jeho výtvarná díla jsou nyní k vidění v pražském DOXu. Urbanovi se podařilo vytvořit expozici, která zachycuje šest dekád Lynchovy tvorby. K vidění jsou kresby, fotografie, litografie, akvarely a krátké experimentální filmy. Výstava zahrnuje přibližně čtyři sta děl, přičemž čtvrtina z nich je v Praze vystavena úplně poprvé.

V nedávné době se konal třetí ročník festivalu DOX FALL, který návštěvníkům nabízel pestrý program přednášek, čtení a diskuzí. Jeho součástí byla i „procházka“ výstavou Up in Flames, která byla první svého druhu. Zahrnovala komentovanou prohlídku i autorského čtení z knihy Chytání velkých ryb, kterou napsal sám Lynch. Prohlídku vedl hlavní kurátor galerie a z knihy předčítali herci Jiří Vyorálek a Anna Kameníková. Urban během ní sdílel řadu zákulisních informací, které nejsou veřejnosti běžně známé.

Krásné noční můry. Lynch svou pražskou výstavu konzultoval ještě den před smrtí

Výstava Up in Flames je první v České republice, která se zaměřuje výhradně na Lynchovu mimofilmovou tvorbu. Ve světě se neodehrálo mnoho obdobných výstav. Za zmínku stojí The Air is on Fire, která se konala v Paříži v roce 2007. Byla jednou z prvních, jež nabídla jiný pohled do Lynchovy tvorby. Další úspěšnou expozicí byla Someone is in my House konaná v nizozemském Maastrichtu v roce 2018. Tato výstava byla zároveň poslední, která prezentovala Lynchovo vizuální umění.

Urban chtěl Lynchovo výtvarné umění dostat do České republiky mnoho let. První myšlenka vznikla v roce 2010, kdy se ho poprvé pokusil oslovit, avšak zůstal bez odpovědi. Až při plánování výstavy KAFKAesque, která se v DOXu konala minulý rok, se mu podařilo spojit s pařížskou galerií a litografickým studiem Itém edition, které s Lynchem dlouhodobě spolupracovalo.

Brutalistický komplex Davida Lynche v LA je na prodej. Režisér zde žil i tvořil

Kontakt nakonec navázal se zástupcem instituce Patriceem Forestem. Když mu Urban sdělil svou myšlenku, Forest reagoval jednoduše: „Já mu napíšu a uvidíme.“ Následně Urbana vyfotil u historického litografického stroje, na kterém vznikly Lynchovy první litografie a na kterém tvořil mimo jiné i Alfons Mucha v roce 1895. Fotografii zaslal Lynchovi, který se kurátorovi do týdne ozval.

Začalo společné plánování. Urban komunikoval přímo s Lynchem. Většinou elektronicky, ale v září 2024 ho osobně navštívil v Los Angeles. Urban popisoval Lynchův dům jako velmi obdivuhodný. Skládal se ze tří domů vedle sebe, kdy jeden z nich sloužil jako ateliér, druhý jako nahrávací studio a ve třetím žil.

„Procházka“ se vyprodala. Jako divák se jí zúčastnil i zakladatel galerie DOX...

„Plánování výstavy nijak složité nebylo. Drastické to začalo být až po jeho nečekané smrti v lednu tohoto roku. To výstavu ohrozilo z logických důvodů,“ říká Urban. Vzhledem k tomu, že to byl poslední projekt, na kterém se Lynch aktivně podílel a na který se velmi těšil, se jeho tým a okolí rozhodli v přípravě výstavy pokračovat.

Expozice se nachází v hlavních prostorách galerie, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí – možná největší, jakou galerie kdy podnikla. Lynch neměl v oblibě klasické bílé prostory, tzv. white cubes („bílé krychle“). S Urbanem se shodli, že interiér musí působit jinak. Ani jeden z nich nechtěl vytvářet filmové kulisy, které bývají pro Lynchovy výstavy typické – například slavnou „Twin Peaks“ podlahu. „Tato výstava je o kresbách a malbách, nikoli o filmech,“ zdůrazňuje kurátor.

Expozicí provázejí čtyři hlavní barvy: tmavě a světle šedá, jantarově oranžová a červená. Tyto odstíny jsou „typicky lynchovské“ – objevují se jak v jeho vizuálním umění, tak ve filmech. Na výstavě má vše svou pointu. Pro Lynche bylo zásadní téma zvuku. Up in Flames se sice zaměřuje na výtvarná díla, ale pár experimentálních mini filmů a videí se zde také nachází. Všechna videa mají svou zvukovou stopu, jejímž cílem je vytvořit zvláštní napětí, pocit neznáma. „Vytváří jakousi záhadu – to byl jeden z našich cílů,“ doplňuje Urban.

Zemřel režisér David Lynch, natočil seriál Twin Peaks či film Modrý samet

Výstava je složená z archivních materiálů a z výpůjček od soukromých majitelů. Dokonce i Lynch na Up in Flames zapůjčil 70 až 80 děl ze svých soukromých archivů. Urban dodává, že je probíral velmi rád a ochotně.

David Lynch začal tvořit už v mladých letech. „Neustále něco vytvářel, papír pro něj byl jako dýchání,“ dodává kurátor. První celovečerní film Mazací hlava odstartoval jeho kariéru coby režiséra, ale vznikal velmi složitě. Ve třetí místnosti expozice se nachází kresby, které Lynch tehdy prodával za pět dolarů. Chtěl film co nejrychleji dokončit. Měl strach, že neprorazí. Film nakonec ukázal svému učiteli na vysoké škole, Františkovi „Frankovi“ Danielovi. Ten ho doporučil producentovi Benu Barenholtzovi, který jej okamžitě vydal. „Lynch do reklamy nemusel investovat ani dolar. Vše se udělalo za něj,“ doplňuje Urban. Nečekal, že film bude tak úspěšný.

Pozoruhodné je, že Daniel a Barenholtz, klíčové postavy Lynchovy kariéry, měli úzké vazby na tehdejší Československo. Daniel se tu narodil, vystudoval FAMU a byl výraznou osobností československého filmového průmyslu. Barenholtz zase v 90. letech začal distribuovat české filmy do Spojených států. „Lynch měl Prahu velmi rád. Nejen kvůli svému příteli Danielovi, ale i kvůli Kafkovi, jehož svět ho fascinoval,“ prozrazuje kurátor.

Noční můry na plátně

Jeho tvorbu vystihují netradičnost a experiment. Už na škole začal projevovat atypické tendence a cit pro náhodu a intuici. „Jednou večer maloval v ateliéru se spolužákem. Na rozpracované, nezaschlé plátno mu vletěla můra a zanechala skvrnu. Místo toho, aby plátno přemaloval, rozhodl se ji tam nechat. Zajímalo ho, k čemu dojde,“ vypráví Urban.

Komentovanou prohlídkou provázel hlavní kurátor galerie Otto M. Urban (vlevo)....

Experimentoval se všemi možnými materiály. Na několika svých projektech pracoval i s živým hmyzem. Například video Ant Head je pouze o hnijícím kusu kuřecího masa požíraného mravenci; prostý motiv, který však působí až zneklidňujícím dojmem.

V Lynchově tvorbě se nacházejí čtyři hlavní motivy: oheň, dým, dům, hmyz. Urban je promítl i do koncepce výstavy. Dalším opakujícím se symbolem jsou vzducholodě, které Lynch často zobrazoval. I proto ho zaujala dřevěná konstrukce vzducholodi Gulliver na střeše DOXu, kterou se těšil vidět osobně.

Lynch nerad vysvětloval své filmy. Klíčový pro něj byl proces tvorby a reakce diváka. I proto na Up in Flames nenaleznete mnoho popisků a vysvětlivek; sám autor si to nepřál. Na závěr Urban vyzývá posluchače: „Přijďte se na výstavu podívat znovu a prožijte ji sami, bez komentářů - tak, jak to Lynch zamýšlel.“

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena. Podle agentur to v sobotu sdělil mluvčí...

KVÍZ: Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?

Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Málokterý český fotograf dostane příležitost profesionálně vyfotografovat světovou rockovou hvězdu, jejíž portrét se následně objeví na titulní straně prestižního hudebního magazínu Guitar World....

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Napíšu mu a uvidíme. Jak v pražském DOXu zažehli poslední plamen Davida Lynche

Výstava Davida Lynche Up in Flames je vůbec prvním projektem v České republice, jenž představuje jeho výtvarnou tvorbu. Kurátor Otto M. Urban výstavu připravoval přímo s Lynchem. „Byl to poslední...

18. října 2025  11:17

TELEVIZIONÁŘ: Fuj, hnusní! Ale i ohromně zábavní animovaní manželé Prevítovi

Do nekonečné diskuse o vhodnosti či nevhodnosti výstředních příběhů Roalda Dahla pro děti přibude premiérová a hodně křiklavá položka: streamovací služba Netflix nasazuje komedii Prevítovi.

18. října 2025  8:25

Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

Ve věku 96 let zemřel v pátek průkopník světového kinetického a konstruktivistického umění Milan Dobeš, který vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svou...

17. října 2025  19:51

Picassův obraz se záhadně ztratil. Putoval přitom jen z dodávky do výtahu

Španělská policie pátrá po ztraceném obrazu Pabla Picassa. Ten záhadně zmizel během přepravy na výstavu v Granadě v jižním Španělsku. Prohlédnuté kamerové záznamy přitom žádný incident neodhalily.

17. října 2025  16:19

RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně

30 % Premium

Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...

17. října 2025

GLOSA: Konečně zblízka a bez mikrofonů. Plácido Domingo je zázrak přírody

Premium

Praha ještě jednou slyšela legendárního pěvce Plácida Dominga. A poprvé v Dvořákově síni Rudolfina. Paradoxně až teď, kdy mu je 84 let, ho zdejší publikum zažilo tak, jak mu to od počátku nejvíc...

17. října 2025  13:28

TRENDY V KLIPECH: Lenny se inspirovala filmy Kill Bill nebo Krvavá nevěsta

Zpěvačka Lenny přichází s novým videoklipem Told Ya, pro jehož vizuální stránku se nechala inspirovat svými oblíbenými filmy. V hitparádě Óčko Chart soupeří o hlasy diváků s videoklipy od skupiny...

17. října 2025  12:32

Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk

Slavní absolventi Filmové akademie múzických umění včetně Jana Svěráka, Jana Hřebejka, Václava Marhoula, Ireny Pavláskové a Ondřeje Trojana zaslali otevřený dopis vedení škol FAMU, UMPRUM a AVU, aby...

17. října 2025  10:44

OBRAZEM: Souhvězdí i apokalypsa v plamenech. Prahu rozzářil Signal Festival

Prahu rozzářil již 13. ročník světelného festivalu Signal Festival. Nabízí celkem dvacet instalací, rozmístěných do dvou okruhů v centru města. Zahraniční i domácí umělci ukazují, že pohyb je stav...

17. října 2025  9:37

Z brněnského pokoje na světovou scénu. Můj vlastní styl je chaos, říká tanečník

Brněnský tanečník Jan „Lil H“ Ničovský letos ovládl české finále Red Bull Dance Your Style – soutěže, kde tanečníci improvizují na nečekané hudební mixy a o vítězi rozhoduje publikum. V půlce října...

17. října 2025  9:24

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Na začátku byly krásné oči hereček. Jak vznikla nejslavnější filmová databáze

Na začátku byly krásné oči amerických hereček a snaha zkatalogizovat jejich výskyt na stříbrném plátně. Tak vznikly první dva seznamy a postupně se rozrůstaly až do americké Internet Movie Database...

17. října 2025  8:29

Zemřel Ace Frehley, někdejší člen legendární kapely Kiss

Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley známý jako Ace Frehley. Frehley zemřel následkem zranění, která v září utrpěl po pádu. V noci na pátek...

17. října 2025  7:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.