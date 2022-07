Provokatér Hirst spálí tisíce obrazů. Upozorní na zpeněžitelnost umění i NFT

Hirst v roce 2016 vytvořil deset tisíc obrazů barevných puntíků, každý s vlastním názvem, které byly později propojeny s takzvanými nezaměnitelnými tokeny (Non-Fungible Tokens, NFT) a prodány za 2000 dolarů (přes 48 tisíc korun) za kus. Nezaměnitelné tokeny jsou v případě umění nosiči pro dílo, které lze zobrazit na vybraném zařízení od mobilu po televizní obrazovku.

Kupující měli možnost ponechat si nezaměnitelné tokeny nebo je vyměnit za fyzické umělecké dílo. „Sběratel... si nemůže ponechat obojí. Tato výměna je jednosměrná, proto si pečlivě vyberte,“ uváděly instrukce pro kupce.

Podle technologické společnosti Heni, která se zaměřuje na trh s uměním, se čtyřiadvacet hodin před středeční uzávěrkou rozhodlo 4180 lidí vyměnit své tokeny za fyzické umělecké dílo a 5820 si NFT ponechalo. Fyzická umělecká díla začne Hirst od 9. září spalovat ve své galerii, čemuž mohou přihlížet její návštěvníci; zároveň budou zničeny digitální verze.

Hirst označuje projekt nazvaný Měna (The Currency) jako svůj zatím „nejzajímavější“. „Tento projekt zkoumá hranice umění a měny - kdy se umění změní a stává se měnou a kdy se měna stává uměním. Není náhoda, že vlády používají umění na mincích a bankovkách. Dělají to proto, aby nám pomohly věřit v peníze. Bez umění je pro nás těžké věřit v cokoli,“ řekl listu The Art Newspaper.

Za NFT lidé vydávají astronomické částky

V posledních několika letech na světovém trhu prudce přibylo nezaměnitelných tokenů, za něž velké aukční síně získávají astronomické částky. V březnu 2021 Christie’s prodala dílo s názvem Každodennost: Prvních 5000 dní (Everydays: The First 5,000 Days) od amerického autora s uměleckým jménem Beeple za rekordních 69 milionů dolarů (1,6 miliardy Kč).

Hirst byl v roce 2020 jmenován nejbohatším britským umělcem s majetkem přesahujícím 315 milionů liber (9,2 miliardy Kč). Sedmapadesátiletý výtvarník patřil k hnutí Young British Artists, které v 90. letech dominovalo britskému uměleckému světu a bylo podporováno reklamním magnátem Charlesem Saatchim.

Mezi jeho nejznámější díla patří například to s názvem Fyzická nemožnost smrti v mysli někoho naživu, které má podobu rozpůleného žraloka naloženého ve formaldehydu. K dalším jeho kontroverzním dílům patří například uříznutá kravská hlava s mouchami a lampou, která je likviduje, lebka posázená diamanty či mužské torzo, které je jen zčásti zakryto kůží, aby byly vidět jednotlivé orgány, svaly a tkáně.