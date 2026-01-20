Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

Fotografií roku se stal snímek ze série Lukáše Kaboně (Deník) s názvem Práce horníků na dole ČSM - Sever (OKD). „Zavírání dolů v České republice představuje uzavření významné etapy průmyslové historie a proměnu vztahu společnosti k životnímu prostředí. Těžba uhlí po desetiletí formovala krajinu i životy lidí, často s negativními dopady přesahujícími hranice Moravskoslezského kraje,“ uvedla k vítězné fotografii porota.
„Uzavření posledního černouhelného dolu ve Stonavě je symbolickou tečkou za érou hlubinné těžby na Ostravsku. Fotografovi Lukášovi Kaboňovi se podařilo tento přelomový okamžik zachytit s věcnou přesností a silnou výpovědní hodnotou,“ vysvětlila mezinárodní sestava pod vedením šéfredaktora fotobanky ČTK Petra Mlcha.
K sedmi tradičním kategoriím (Aktualita / Reportáž / Každodenní život / Umění a kultura – spojená do jedné s kategorií Portrét / Sport / Člověk a životní prostředí / Lidé, o kterých se mluví) letos přibyly dvě nové: Projekt Evropa a Život v Česku.
Hned dvě šance v těchto devíti kategoriích měli fotografové mediálního domu MAFRA Petr Topič a Martin Veselý. Topič, který v prestižní soutěži boduje opakovaně, letos zvítězil v kategorii Lidé, o kterých se mluví se sérií Andrej Babiš ve volební kampani. Martin Veselý pak v nové kategorii Život v Česku skončil třetí se sérií Rekordní balónová fiesta.
Ocenění za celoživotní přínos obdržel legendární český dokumentární fotograf Viktor Kolář. Cenu převzal z rukou ředitelky Czech Photo Veroniky Souralové a loňského držitele Jindřicha Štreita. „Viktor Kolář je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých dokumentárních fotografů, uvedla porota.
„Jeho celoživotním tématem je Ostrava – město těžkého průmyslu, horníků, vyloučených lokalit i ekologických katastrof. Kolář ji zachycuje s analytickou, poetickou i ironickou přesností. Má nezaměnitelný rukopis, který dokáže spojit syrovou realitu s obrazovou symbolikou,“ ocenila Kolářovo celoživotní dílo.
Sošky od Davida Černého
Trofej pro vítěze pochází z dílny výtvarníka Davida Černého, který se přímočaře inspiroval názvem soutěže Czech Press Photo: vytvořil bronzovou paži, jejíž pěst svírá a symbolicky „pressuje“ fotoaparát. Celoživotní přínos fotografii pak symbolizuje další Černého dílo – fotoaparát zalitý v epoxidové pryskyřici, který vyvolává dojem přístroje samovolně plujícího prostorem. Letos přibyla třetí cena nesoucí Černého typický expresivní styl. Umělec vytvořil trofej pro vítěze nové kategorie Projekt Evropa, ztvárnil ji jako oční bulvu sevřenou v úchopu tří prstů lidské ruky.
Ceremoniálem předávání v Západní dvoraně Národního muzea provázeli moderátoři Barbora Kroužková a Michal Kubal. Tanečně a hudebně jej obohatili emeritní první sólistka Baletu Národního divadla Nikola Márová, choreografka a tanečnice Anna Šitnerová, smyčcové kvarteto Unique Quartet a pianistka Jenny.
Do 31. ročníku Czech Press Photo se přihlásilo téměř 300 fotografek a fotografů, čímž se znovu zvýšil maximální počet účastníků soutěže v její historii. Celkově bylo přihlášeno 5 250 snímků v 9 kategoriích, které posuzovala sedmičlenná mezinárodní porota. Souběžně s hlavní soutěží se uskutečnil již 5. ročník soutěže Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali přes 1 500 snímků.
Všechny nominované fotografie si veřejnost bude moci prohlédnout v rámci tradiční výstavy. V Nové budově Národního muzea se letos uskuteční od 11. května do 30. listopadu.
