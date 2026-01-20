Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr Topič z mediální domu MAFRA, jenž zvítězil v kategorii Lidé, o kterých se mluví se sérií nazvanou Andrej Babiš ve volební kampani. Cenu za celoživotní přínos převzal dokumentární fotograf Viktor Kolář. Ocenění byla předána v Západní dvoraně Národního muzea v rámci slavnostního ceremoniálu.
REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD) | foto: Lukáš Kaboň, Deník

Fotografií roku se stal snímek ze série Lukáše Kaboně (Deník) s názvem Práce horníků na dole ČSM - Sever (OKD). „Zavírání dolů v České republice představuje uzavření významné etapy průmyslové historie a proměnu vztahu společnosti k životnímu prostředí. Těžba uhlí po desetiletí formovala krajinu i životy lidí, často s negativními dopady přesahujícími hranice Moravskoslezského kraje,“ uvedla k vítězné fotografii porota.

„Uzavření posledního černouhelného dolu ve Stonavě je symbolickou tečkou za érou hlubinné těžby na Ostravsku. Fotografovi Lukášovi Kaboňovi se podařilo tento přelomový okamžik zachytit s věcnou přesností a silnou výpovědní hodnotou,“ vysvětlila mezinárodní sestava pod vedením šéfredaktora fotobanky ČTK Petra Mlcha.

K sedmi tradičním kategoriím (Aktualita / Reportáž / Každodenní život / Umění a kultura – spojená do jedné s kategorií Portrét / Sport / Člověk a životní prostředí / Lidé, o kterých se mluví) letos přibyly dvě nové: Projekt Evropa a Život v Česku.

Hned dvě šance v těchto devíti kategoriích měli fotografové mediálního domu MAFRA Petr Topič a Martin Veselý. Topič, který v prestižní soutěži boduje opakovaně, letos zvítězil v kategorii Lidé, o kterých se mluví se sérií Andrej Babiš ve volební kampani. Martin Veselý pak v nové kategorii Život v Česku skončil třetí se sérií Rekordní balónová fiesta.

Na všechny snímky se podívejte zde

Ocenění za celoživotní přínos obdržel legendární český dokumentární fotograf Viktor Kolář. Cenu převzal z rukou ředitelky Czech Photo Veroniky Souralové a loňského držitele Jindřicha Štreita. „Viktor Kolář je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých dokumentárních fotografů, uvedla porota.

„Jeho celoživotním tématem je Ostrava – město těžkého průmyslu, horníků, vyloučených lokalit i ekologických katastrof. Kolář ji zachycuje s analytickou, poetickou i ironickou přesností. Má nezaměnitelný rukopis, který dokáže spojit syrovou realitu s obrazovou symbolikou,“ ocenila Kolářovo celoživotní dílo.

Sošky od Davida Černého

Fotoreportér Petr Topič z mediálního domu Mafra byl 20. ledna 2022 v Praze vyhlášen vítězem 27. ročníku soutěže Czech Press Photo za snímek ze série dokumentující katastrofické následky po ničivém tornádu na jižní Moravě.

Trofej pro vítěze pochází z dílny výtvarníka Davida Černého, který se přímočaře inspiroval názvem soutěže Czech Press Photo: vytvořil bronzovou paži, jejíž pěst svírá a symbolicky „pressuje“ fotoaparát. Celoživotní přínos fotografii pak symbolizuje další Černého dílo – fotoaparát zalitý v epoxidové pryskyřici, který vyvolává dojem přístroje samovolně plujícího prostorem. Letos přibyla třetí cena nesoucí Černého typický expresivní styl. Umělec vytvořil trofej pro vítěze nové kategorie Projekt Evropa, ztvárnil ji jako oční bulvu sevřenou v úchopu tří prstů lidské ruky.

Ceremoniálem předávání v Západní dvoraně Národního muzea provázeli moderátoři Barbora Kroužková a Michal Kubal. Tanečně a hudebně jej obohatili emeritní první sólistka Baletu Národního divadla Nikola Márová, choreografka a tanečnice Anna Šitnerová, smyčcové kvarteto Unique Quartet a pianistka Jenny.

Do 31. ročníku Czech Press Photo se přihlásilo téměř 300 fotografek a fotografů, čímž se znovu zvýšil maximální počet účastníků soutěže v její historii. Celkově bylo přihlášeno 5 250 snímků v 9 kategoriích, které posuzovala sedmičlenná mezinárodní porota. Souběžně s hlavní soutěží se uskutečnil již 5. ročník soutěže Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali přes 1 500 snímků.

Všechny nominované fotografie si veřejnost bude moci prohlédnout v rámci tradiční výstavy. V Nové budově Národního muzea se letos uskuteční od 11. května do 30. listopadu.

Czech Press Photo 2025 – přehled výsledků

FOTOGRAFIE ROKU
Lukáš Kaboň / Deník / Práce horníku na dole ČSM - Sever (OKD)

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• 1. místo: Tomáš Binter / Žhavé peklo, lyžařská nirvána: Mezi lávou a prašanem
• 2. místo: Denisa Zbranková Albaniová / V detailu
• 3. místo: Jan Handrejch / Novinky.cz / Značení migrujících ptáků v Jeseníkách

KAŽDODENNÍ ŽIVOT
• 1. místo: Libor Fojtík / Economia / Československá hranice – Samostatně spolu
• 2. místo: Milan Bureš / Homesharing
• 3. místo: Radek Vebr / Seznam Zprávy / Život v Sýrii po pádu Asadova režimu

LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ
• 1. místo: Petr Topič / MAFRA, a.s. / Andrej Babiš ve volební kampani
• 2. místo: Ondřej Deml / ČTK / Jana Černochová
• 3. místo: Martin Divíšek / EPA / Andrej Babiš na cestě stát se premiérem

SPORT
• 1. místo: Ray Baseley / Forum 24 / Kyiv Independent / Pokrov a Lviv – První ukrajinský amputee fotbalový tým - Síla těch, kteří zůstali stát
• 2. místo: Petr David Josek / AP / Mistrovství světa v atletice Tokyo 2025
• 3. místo: Roman Vondrouš / ČTK / Sáně ve Smržovce

UMĚNÍ A KULTURA
• 1. místo: Martin Divíšek/ EPA / Loučení s kariérou české primabaleríny Nikoly Márové
• 2. místo: Jaroslav Svoboda / Šestka
• 3. místo: Michal Fanta / Pražské jaro 2024

ŽIVOT V ČESKU
• 1. místo: Zdeněk Dvořák / Poslední lvi v Čechách
• 2. místo: Eva Kořínková / Lyžníci Smržovka
• 3. místo: Martin Veselý / MAFRA, a.s. / Rekordní balónová fiesta

REPORTÁŽ
• 1. místo: Lukáš Kaboň / Deník / Práce horníku na dole ČSM - Sever (OKD)
• 2. místo: David Sládek / „Sjednoťme království“ - protiimigrační protestní pochod v Londýně
• 3. místo: Martin Divíšek / EPA / Mezinárodní den památky obětí holocaustu v Terezíně

AKTUALITA
• 1. místo: Petr Andráško / Černý dech benzenu
• 2. místo: Ray Baseley / Forum 24 / Kyiv Independent / Raketový útok na civilní čtvrť Kyjeva – Pohřeb rodiny Khudia
• 3. místo: Filip Singer / EPA / Útok na vánoční trh v Magdeburgu, Německo,prosinec 2024

PROJEKT EVROPA
• 1. místo: Sean Gallup / Getty Images / Vědci provádějí měření na tajícím ledovci Rhôny ve Švýcarsku
• 2. místo: Andrej Hložan / Speciální jednotka vojenské policie Kobra se ukrývá za školními lavicemi během protestů v Novi Sadu
• 3. místo: Tomáš Benedikovič / Denník N / Protivládní protesty v Gruzii

GRANT PRAHY:
• Kateřina Šulová / ČTK / Olšanské hřbitovy v detailu

Partnerské ceny CZECH PRESS PHOTO 2025:
• Canon Junior Award pro mladého autora získal Jan Stempel / Poslední sezona
• Ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové získal Jakub Joachim / DOMOV MLADÁ – Žijeme tu spolu
• Cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) získal Pavel Němeček / ČTK / Naděje v prachu
• Speciální stipendium ČTK pro mladého autora do 26 let získal Petr Šimon Janíček / Největší nebezpečí přichází z východu
• Ve spolupráci se společností Samsung byla udělena cena Roman Vondrouš / ČTK / Dostihy
• Cenu čtenářů časopisu Lidé a Země získal Tomáš Binter / Žhavé peklo, lyžařská nirvána: Mezi lávou a prašanem
• Cenu Českého rozhlasu – Radiožurnál získal Pavel Němeček / ČTK / Hlas Istanbulu

