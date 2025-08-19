Czech Press Photo startuje svůj 31. ročník. Otevírá se regionům, ale i evropské tvorbě

V září začíná přihlašování do 31. ročníku fotografické soutěže Czech Press Photo. Fotografie mají za cíl představit veřejnosti významné události uplynulého roku pohledem českých profesionálních fotografů. Vybrané snímky, jejichž spektrum sahá od zpravodajství, přes sport, přírodu či umění budou vystaveny v Národním muzeu. V letošním ročníku se mohou v rámci nové ceny Projekt Evropa zapojit i zahraniční fotografové.
„Tři desetiletí fungovala soutěž Czech Press Photo na federální úrovni – byla otevřená jak českým, tak slovenským autorům. 31. ročník je ideální příležitostí ke změně,“ říká ředitelka Czech Photo Veronika Souralová.

Do soutěže o novou cenu se budou moci přihlásit fotografové, kteří žijí a tvoří v Evropě, včetně těch českých i slovenských. Cílem je zachycení série snímků, které přinesou autentický a hlubší pohled na současnou Evropu, její proměny, výzvy i každodennost – ať už v městském, venkovském, politickém nebo kulturním kontextu. „Ráda bych zdůraznila, že se jedná o zvláštní cenu. Snímky nejsou zařazeny v hlavní soutěži, neaspirují tedy na titul Fotografie roku,“ dodává Souralová.

Vzpoura dezolátů. Po ceně za nejlepší fotku přišlo obvinění z montáže

Další novinkou je kategorie Život v Česku, ta je určena pro série fotografií zachycující život v České republice, zejména ty, které dokumentují regionální události, lidské příběhy a reportáže. Přihlásit lze i projekty, které vznikaly v delším časovém období a přinášejí ucelený pohled na zvolené téma.

Kategorie má za cíl zapojit regionální autory, jejichž série má dlouhodobý přesah. „Chceme ocenit práci fotografů, kteří mají odvahu a vytrvalost sledovat téma po delší dobu a nabídnout tak veřejnosti ucelenou vizuální výpověď o současném Česku,“ říká manažer soutěže Czech Press Photo Dan Materna.

Foto měsíce zachycuje zlaté oslavy. Porota ocenila Michala Růžičku z MAFRY

Mezinárodní porota bude mít letos sedm členů, a kromě českých odborníků v ní zasednou srbský fotograf agentury Reuters Marko Djurica a Adrian Evans, ředitel agentury Panos Pictures z Velké Británie. Porotu povede Petr Mlcha, šéfredaktor fotobanky ČTK.

Dalšími členy budou fotografka Alžběta Jungrová ze 400ASA, dokumentární fotografka Dana Kyndrová, fotograf Respektu Milan Jaroš a dlouholetý fotograf agentury Reuters Petr Josek. Mezinárodní porota zhodnotí přihlášené snímky ve dnech 6.- 8. listopadu v galerii Czech Photo Centre.

Současně s hlavní soutěží se uskuteční i Czech Photo Junior pro mladé fotografky a fotografy. Tato soutěž je určená žákům základních škol a studentům středních škol. Soutěží se ve třech věkových kategoriích – mladší žáci, starší žáci a studenti středních škol.

Své snímky mohou fotografové zasílat elektronicky přes formulář na stránkách soutěže a to do uzávěrky 30. září. Soutěž je otevřena vydavatelům, agenturám, profesionálním fotografkám i fotografům, odborným školám i zavedeným volným fotografům, kteří mají trvalé bydliště v Česku a jejich práce vznikly za účelem publikování v médiích.

