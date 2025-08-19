Czech Press Photo startuje svůj 31. ročník. Otevírá se regionům, ale i evropské tvorbě

„Tři desetiletí fungovala soutěž Czech Press Photo na federální úrovni – byla otevřená jak českým, tak slovenským autorům. 31. ročník je ideální příležitostí ke změně,“ říká ředitelka Czech Photo Veronika Souralová.
Do soutěže o novou cenu se budou moci přihlásit fotografové, kteří žijí a tvoří v Evropě, včetně těch českých i slovenských. Cílem je zachycení série snímků, které přinesou autentický a hlubší pohled na současnou Evropu, její proměny, výzvy i každodennost – ať už v městském, venkovském, politickém nebo kulturním kontextu. „Ráda bych zdůraznila, že se jedná o zvláštní cenu. Snímky nejsou zařazeny v hlavní soutěži, neaspirují tedy na titul Fotografie roku,“ dodává Souralová.
|
Vzpoura dezolátů. Po ceně za nejlepší fotku přišlo obvinění z montáže
Další novinkou je kategorie Život v Česku, ta je určena pro série fotografií zachycující život v České republice, zejména ty, které dokumentují regionální události, lidské příběhy a reportáže. Přihlásit lze i projekty, které vznikaly v delším časovém období a přinášejí ucelený pohled na zvolené téma.
Kategorie má za cíl zapojit regionální autory, jejichž série má dlouhodobý přesah. „Chceme ocenit práci fotografů, kteří mají odvahu a vytrvalost sledovat téma po delší dobu a nabídnout tak veřejnosti ucelenou vizuální výpověď o současném Česku,“ říká manažer soutěže Czech Press Photo Dan Materna.
|
Foto měsíce zachycuje zlaté oslavy. Porota ocenila Michala Růžičku z MAFRY
Mezinárodní porota bude mít letos sedm členů, a kromě českých odborníků v ní zasednou srbský fotograf agentury Reuters Marko Djurica a Adrian Evans, ředitel agentury Panos Pictures z Velké Británie. Porotu povede Petr Mlcha, šéfredaktor fotobanky ČTK.
Dalšími členy budou fotografka Alžběta Jungrová ze 400ASA, dokumentární fotografka Dana Kyndrová, fotograf Respektu Milan Jaroš a dlouholetý fotograf agentury Reuters Petr Josek. Mezinárodní porota zhodnotí přihlášené snímky ve dnech 6.- 8. listopadu v galerii Czech Photo Centre.
Současně s hlavní soutěží se uskuteční i Czech Photo Junior pro mladé fotografky a fotografy. Tato soutěž je určená žákům základních škol a studentům středních škol. Soutěží se ve třech věkových kategoriích – mladší žáci, starší žáci a studenti středních škol.
Své snímky mohou fotografové zasílat elektronicky přes formulář na stránkách soutěže a to do uzávěrky 30. září. Soutěž je otevřena vydavatelům, agenturám, profesionálním fotografkám i fotografům, odborným školám i zavedeným volným fotografům, kteří mají trvalé bydliště v Česku a jejich práce vznikly za účelem publikování v médiích.