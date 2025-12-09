Projděte si nejlepší snímky roku. O Czech Press Photo bojují i fotografové MAFRA

  12:00
Téměř tři stovky fotografů a fotografek se přihlásily do 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Porota nyní vyhlásila nominace, v hlavních kategoriích mají dvakrát šanci fotografové z mediálního domu MAFRA. Vítěze pořadatelé oznámí 20. ledna na ceremoniálu v Národním muzeu. Na všechny nominované snímky se podívejte v galerii.

Nominované fotografie do soutěže Czech Press Photo 2025 | foto: Czech Press Photo

Benzenová ekologická katastrofa, protivládní protesty v Gruzii a Srbsku, portrét primabaleríny, konec těžby uhlí nebo třeba kroužkování migrujících ptáků. A samozřejmě volby do Poslanecké sněmovny. To všechno patří mezi témata, která letos na svých soutěžních snímcích vyobrazili tuzemští fotografové.

V 31. ročníku Czech Press Photo soutěžilo celkově 5250 snímků v devíti kategoriích, které posuzovala sedmičlenná mezinárodní porota. K sedmi tradičním kategoriím (Aktualita / Reportáž / Každodenní život / Umění a kultura – spojená do jedné s kategorií Portrét / Sport / Člověk a životní prostředí / Lidé, o kterých se mluví) letos přibyly dvě nové: Projekt Evropa a Život v Česku.

Hned dvakrát letos zabodovali fotografové mediálního domu MAFRA. Konkrétně Petr Topič a Martin Veselý, tedy známá jména, která se v nominacích objevují opakovaně. Petr Topič zaujal v kategorii Lidé, o kterých se mluví se sérií Andrej Babiš ve volební kampani. Martin Veselý má pak šanci v nové kategorii Život v Česku se sérií Rekordní balónová fiesta.

259 fotografií

Mezinárodní porota zasedala ve dnech 6. a 7. listopadu v galerii Czech Photo Centre. Z Velké Británie dorazil do Prahy Adrian Evans, ředitel agentury Panos Pictures, který v porotě zasedal již poněkolikáté. Naopak poprvé se jejím členem stal srbský fotožurnalista agentury Reuters Marko Djurica. Dalšími porotci byli renomovaná česká fotografka Alžběta Jungrová a uznávaný český dokumentarista časopisu Respekt Milan Jaroš.

Stálicemi poroty z řad české fotografie pak jsou fotoreportér Petr Josek a fotodokumentaristka Dana Kyndrová. Předsedou byl šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch.

Dvě nové kategorie mají za cíl oživit celkový rozptyl cen. „Tři desetiletí fungovala soutěž Czech Press Photo na federální úrovni – byla otevřená jak českým, tak slovenským autorům. 31. ročník byl ideální příležitostí ke změně. Chceme podporovat fotožurnalismus v co nejširším a nejvyšším možném měřítku,“ uvedla ke speciální ceně Projekt Evropa ředitelka Czech Photo Veronika Souralová.

Kategorie je tedy určena fotografům z celé Evropy, včetně českých i slovenských autorů. „Ráda bych zdůraznila, že se jedná o zvláštní cenu a snímky tedy nejsou zařazeny v hlavní soutěži, neaspirují na titul Fotografie roku. Věříme, že účast zahraničních fotografů nejen zvyšuje prestiž soutěže, ale především obohatí výstavu,“ dodala.

„Nová kategorie Život v Česku – dlouhodobý projekt otevřela prostor pro fotografy, kteří se věnují tématům s trvalejší výpovědní hodnotou,“ komentuje pak druhou novou kategorii manažer soutěže Czech Press Photo Dan Materna.

„Obdrželi jsme řadu prací, které nabízejí hlubší pohled na události a příběhy, které formují naši společnost a život v naší zemi. Kategorie poskytuje prostor a příležitost autorům působícím v regionech, protože právě tam vznikají silné a autentické příběhy, které si zaslouží pozornost,“ upřesnil.

Souběžně s hlavní soutěží se uskutečnil i 5. ročník soutěže Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali přes 1 500 snímků.

Vítězové Czech Press Photo budou oznámeni v rámci slavnostního ceremoniálu v Západní dvoraně Národního muzea 20. ledna. Následně bude v Nové budově Národního muzea uspořádána výstava, otevřena bude 11. května a potrvá do 30. listopadu.

Nominace na Czech Press Photo 2025

AKTUALITA
Petr Andráško / Černý dech benzenu
Ray Baseley / Forum 24 / Kyiv Independent / Raketový útok na civilní čtvrť Kyjeva - Pohřeb rodiny Khudia
Filip Singer / EPA / Útok na vánoční trh v Magdeburgu, Německo, prosinec 2024

REPORTÁŽ
Martin Divíšek / EPA / Mezinárodní den památky obětí holocaustu v Terezíně
Lukáš Kaboň / Deník / Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)
David Sládek / „Sjednoťme království“- protiimigrační protestní pochod v Londýně

KAŽDODENNÍ ŽIVOT
Milan Bureš / Homesharing
Libor Fojtík / Economia / Československá hranice - Samostatně spolu
Radek Vebr / Seznam Zprávy / Život v Sýrii po pádu Asadova režimu

LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ
Ondřej Deml / ČTK / Jana Černochová
Martin Divíšek / EPA / Andrej Babiš na cestě stát se premiérem
Petr Topič / MAFRA, a.s. / Andrej Babiš ve volební kampani

UMĚNÍ A KULTURA
Martin Divíšek/ EPA / Loučení s kariérou české primabaleríny Nikoly Márové
Michal Fanta / Pražské jaro 2024
Jaroslav Svoboda / Šestka

SPORT
Ray Baseley, Forum 24 / Kyiv Independent / Pokrova Lviv - První ukrajinský amputee fotbalový tým - Síla těch, kteří zůstali stát
Petr David Josek / AP / Mistrovství světa v atletice Tokyo 2025
Roman Vondrouš / ČTK / Sáně ve Smržovce

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tomáš Binter / Žhavé peklo, lyžařská nirvána: Mezi lávou a prašanem
Jan Handrejch / Novinky.cz / Značení migrujících ptáků v Jeseníkách
Denisa Zbranková Albaniová / V detailu

ŽIVOT V ČESKU
Zdeněk Dvořák / Poslední lvi v Čechách
Eva Kořínková / Lyžníci Smržovka
Martin Veselý / MAFRA, a.s. / Rekordní balónová fiesta

PROJEKT EVROPA
Tomáš Benedikovič / Denník N / Protivládní protesty v Gruzii
Sean Gallup / Getty Images / Vědci provádějí měření na tajícím ledovci Rhôny ve Švýcarsku
Andrej Hložan / Speciální jednotka vojenské policie Kobra se ukrývá za školními lavicemi během protestů v Novi Sadu

GRANT PRAHY
Kateřina Šulová / ČTK / Olšanské hřbitovy v detailu

ZVLÁŠTNÍ CENY

  • Canon Junior Award pro mladého autora získal Jan Stempel / Poslední sezona
  • Ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové získal Jakub Joachim / DOMOV MLADÁ - Žijeme tu spolu
  • Cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) získal Pavel Němeček / ČTK / Naděje v prachu
  • Speciální stipendium ČTK pro mladého autora do 26 let získal Petr Šimon Janíček / Největší nebezpečí přichází z východu
  • Ve spolupráci se společností Samsung byla udělena cena Roman Vondrouš / ČTK / Dostihy
  • Cenu Českého rozhlasu – Radiožurnál získal Pavel Němeček / ČTK / Hlas Istanbulu

NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2024

Kategorie mladší žáci
Oliver Fischer / Masky
Anežka Veselá / Drakiáda
Vladimíra Vošická / Cesta do středověku

Kategorie starší žáci
Martin Jan Havel / Západ Slunce 2
Lara Manić / Strážce plynovodu
Matyáš Srnec / Hlavička nebo kopačka

Kategorie střední školy
Matyáš Čech / I my jsme bývali jako Vy!
Václav Mikulík / Czech Tour 2025
Anna Lowensteinová / Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii: Ne extremistům

