Projděte si nejlepší snímky roku. O Czech Press Photo bojují i fotografové MAFRA

Benzenová ekologická katastrofa, protivládní protesty v Gruzii a Srbsku, portrét primabaleríny, konec těžby uhlí nebo třeba kroužkování migrujících ptáků. A samozřejmě volby do Poslanecké sněmovny. To všechno patří mezi témata, která letos na svých soutěžních snímcích vyobrazili tuzemští fotografové.
V 31. ročníku Czech Press Photo soutěžilo celkově 5250 snímků v devíti kategoriích, které posuzovala sedmičlenná mezinárodní porota. K sedmi tradičním kategoriím (Aktualita / Reportáž / Každodenní život / Umění a kultura – spojená do jedné s kategorií Portrét / Sport / Člověk a životní prostředí / Lidé, o kterých se mluví) letos přibyly dvě nové: Projekt Evropa a Život v Česku.
Hned dvakrát letos zabodovali fotografové mediálního domu MAFRA. Konkrétně Petr Topič a Martin Veselý, tedy známá jména, která se v nominacích objevují opakovaně. Petr Topič zaujal v kategorii Lidé, o kterých se mluví se sérií Andrej Babiš ve volební kampani. Martin Veselý má pak šanci v nové kategorii Život v Česku se sérií Rekordní balónová fiesta.
Mezinárodní porota zasedala ve dnech 6. a 7. listopadu v galerii Czech Photo Centre. Z Velké Británie dorazil do Prahy Adrian Evans, ředitel agentury Panos Pictures, který v porotě zasedal již poněkolikáté. Naopak poprvé se jejím členem stal srbský fotožurnalista agentury Reuters Marko Djurica. Dalšími porotci byli renomovaná česká fotografka Alžběta Jungrová a uznávaný český dokumentarista časopisu Respekt Milan Jaroš.
Stálicemi poroty z řad české fotografie pak jsou fotoreportér Petr Josek a fotodokumentaristka Dana Kyndrová. Předsedou byl šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch.
Dvě nové kategorie mají za cíl oživit celkový rozptyl cen. „Tři desetiletí fungovala soutěž Czech Press Photo na federální úrovni – byla otevřená jak českým, tak slovenským autorům. 31. ročník byl ideální příležitostí ke změně. Chceme podporovat fotožurnalismus v co nejširším a nejvyšším možném měřítku,“ uvedla ke speciální ceně Projekt Evropa ředitelka Czech Photo Veronika Souralová.
Kategorie je tedy určena fotografům z celé Evropy, včetně českých i slovenských autorů. „Ráda bych zdůraznila, že se jedná o zvláštní cenu a snímky tedy nejsou zařazeny v hlavní soutěži, neaspirují na titul Fotografie roku. Věříme, že účast zahraničních fotografů nejen zvyšuje prestiž soutěže, ale především obohatí výstavu,“ dodala.
„Nová kategorie Život v Česku – dlouhodobý projekt otevřela prostor pro fotografy, kteří se věnují tématům s trvalejší výpovědní hodnotou,“ komentuje pak druhou novou kategorii manažer soutěže Czech Press Photo Dan Materna.
„Obdrželi jsme řadu prací, které nabízejí hlubší pohled na události a příběhy, které formují naši společnost a život v naší zemi. Kategorie poskytuje prostor a příležitost autorům působícím v regionech, protože právě tam vznikají silné a autentické příběhy, které si zaslouží pozornost,“ upřesnil.
Souběžně s hlavní soutěží se uskutečnil i 5. ročník soutěže Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali přes 1 500 snímků.
Vítězové Czech Press Photo budou oznámeni v rámci slavnostního ceremoniálu v Západní dvoraně Národního muzea 20. ledna. Následně bude v Nové budově Národního muzea uspořádána výstava, otevřena bude 11. května a potrvá do 30. listopadu.
