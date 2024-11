Nejlepší české snímky. Mezi finalisty Czech Press Photo jsou i fotografové MAFRA

Nominace na Czech Press Photo 2024 AKTUALITA

Anna Boháčová / Mafra, a. s. / Tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Martin Divíšek / EPA Images / Izrael po útoku 7. října

Petr Topič / Mafra, a. s. / Povodeň REPORTÁŽ

Jana Ašenbrennerová / Bůh zraku

Ray Baseley / Forum 24 / Týdny protestů v Gruzii

Lenka Klicperová / Reportérky / Třetí rok KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Jana Kupčáková / Ulice New Yorku

Michaela Kročáková / Fenomén Hobby horse

David Sládek / Koňský trh v Appleby 2024 LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ

Ondřej Deml / ČTK / Poslední rozloučení

Matej Kalina / News and Media Holding / 80 let v paměti

Dominik Kučera / Vít Rakušan a Debaty bez cenzury UMĚNÍ A KULTURA

Milan Jaroš / Respekt / Balon s olympijským ohněm, Paříž

Martin Veselý / Mafra, a. s./ Brutalisti

Roman Vondrouš / ČTK / Všesokolský slet SPORT

Ray Baseley / Forum 24 / Češi vyhráli mistrovství světa v hokeji!

Martin Divíšek / EPA Images / Šerm na olympijských hrách v Paříži

Petr David Josek / AP / Atletika na olympiádě v Paříži 2024 PORTRÉT

Zuzana Bönisch / Osamocený prezident

Zdeněk Dvořák / Ze života klauna

Björn Steinz / Panos Pictures / „Kafka“ Herec Joel Basman na Karlově mostě před východem slunce ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jarka Novotná / Pod ochranou

Michal Šula / Seznam Zprávy / České hory bez sněhu

Michal Turek / Seznam Zprávy / Španělské problémy se suchem PARTNERSKÉ CENY Grant Prahy - Petr Topič / Mafra, a.s. / In Casual Way Cena Českého rozhlasu – Radiožurnál: Martin Divíšek / EPA Images / Izrael po útoku 7. října Cena Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: Milan Jaroš / Respekt / Povodně na Jesenicku, září 2024 Canon Junior Award: Michal Zelinka / INCORP Images / Oslavy mistrů světa na Staroměstském náměstí Cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR): Petr Topič / Mafra / Válka na Ukrajině Cena SAMSUNG: Václav Šilha / Pygmejové z kmene Baka Stipendium ČTK pro mladého autora do 26 let: Tadeáš Kamínek / Mistrovství světa a Mistrovství České republiky v jízdě na veslařském trenažeru 2024 NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2024 Kategorie mladší žáci

Oliver Fischer / Můj děda včelař

Zuzana Kučmášová / Cowboy baby

Daniela a Kristýna Tkáčikovy / Na výletě v Praze Kategorie starší žáci

Lucie Hrušková / Most mezi generacemi

Tereza Pšenicová / Sára

Lucie Žilavá / Dráty Kategorie střední školy

Matyáš Čech / Zrození démona

Vojtěch Gregor / Obchod s dobrými skutky

Klára Mia Krečmerová / Zrození života