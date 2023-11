Nominacím na Czech Press Photo opět dominuje Ukrajina, šanci má i MAFRA

Czech Press Photo 2023 - nominace AKTUALITA

Martin Divíšek, EPA / Zemětřesení v Turecku

Tomáš Davidov / Nesmírný smutek

Roman Vondrouš, ČTK / Výtržnosti u soudu REPORTÁŽ

Lukáš Bíba, Economia, a. s. / Cesta prezidenta Petra Pavla na Hrad

Lukáš Kaboň, Deník / Poslední rozloučení s ukrajinským vojákem Mykhailem Reutským

Lenka Klicperová / Cena za svobodu KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Zdeněk Dvořák / Zabijačka – končící tradice

Pavel Nasadil / Pravoslavné Vánoce, Vadul Raskov, Moldavsko

Petr Topič, Mafra, a. s. / Kyjev v noci LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ

Tomáš Benedikovič, Deník N / Robert Fico se vrací

Michal Hanko, Volný čas / Rozhodnutí

Vít Šimánek, ČTK / Soud s Dominikem Ferim UMĚNÍ A KULTURA

Jan Jirkovský / Alkehol

Honza Sakař / Nikl el al.

Roman Vondrouš, ČTK / Punkový pohřeb SPORT

Petr David Josek, AP / Mistrovství světa v atletice, Budapešť 2023

Petr David Josek, AP / MS ve fotbale, Katar, prosinec 2023

Roman Vondrouš, ČTK / Šampioni na Letné PORTRÉT

Milan Jaroš, Respekt / I my jsme měli zmizet v Rusku

Kevin V. Ton / Ivan Pohorský

Patrik Uhlíř, ČTK / Nikos Armutidis ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Martin Divíšek, EPA / Sokolí nemocnice v Kataru

Michal Fanta, HZS ČR / Požáry Řecko

Martin Frouz / Mláďata sojek NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2023 Kategorie mladší žáci

Naomi Čech / Blesky třesky

Daniela a Kristýna Tkáčiková / Světlo a teplo pro Ukrajinu

Anežka Veselá / Hon na lišku Kategorie starší žáci

Antonín Martin Šimáček / fotografie ze souboru „Vidím“

Tobiáš Jan Říha / H2O

Lucie Žilavá / Sama v dešti Kategorie střední školy

Klára Mia Krečmerová / Romská svatba

Ondřej Kubík / Petr Pavel v Ostravě

Lea Kuklová / Odchod Andreje Babiše po inauguraci Petra Pavla ZVLÁŠTNÍ CENY: Novinkou letošního ročníku je cena Českého rozhlasu – Radiožurnál , kterou získala Majda Slámová za sérii Ruský raketový útok na obytný dům v ukrajinském Dnipru.

Canon Junior Award pro mladou autorku získala Anna Boháčová z mediálního domu Mafra, a. s., za snímek nepokojů před Národním muzeem.

Ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové získal David Neff z mediálního domu Seznam Zprávy za sérii boxerů na vozíčku.

Cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) získala Jana Plavec za dokumentování ukrajinských pěstounských rodin.

Speciální stipendium ČTK pro mladého autora do 26 let získal Michal Zelinka za snímek z inaugurace nového prezidenta Petra Pavla.

Ve spolupráci se společností Samsung byla udělena cena Lukáši Kaboňovi za sérii s názvem Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě.