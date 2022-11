Nominacím Czech Press Photo vévodí válka. Čtyři šance mají fotografové MAFRA

Do 28. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 234 fotografek a fotografů. Mezinárodní odborná porota tak vybírala nominované z více než šesti tisíc snímků. V rámci soutěže Czech Photo Junior byly společně s profesionály oceněni i mladí fotografové ze základních a středních škol, kteří zaslali dalších téměř 2 000 snímků.

Téma prostupující letošní ročník je více než jasné. „Často v Czech Press Photo dominuje silné téma, které charakterizuje uplynulý rok. V roce 2021 to bylo tornádo a rok předtím covid. Do 24. února jsme si mysleli, že pandemie je to nejhorší, s čím se můžeme setkat. A byl to omyl. Válka na Ukrajině se dotkla naprosto všech a stala se tak i stěžejním tématem soutěže,“ upozorňuje předseda poroty Petr Mlch.

„V mezinárodní porotě s námi zasedli i ukrajinští fotografové Jevhen Maloletka a Mstyslav Černov, poslední novináři, kteří dokumentovali válku v Mariupolu. Svou přítomností a znalostmi situace na Ukrajině nám byli ohromně nápomocní. Naprosto přesně věděli, co se na snímcích odehrává a o jaké místo či situaci jde, protože často ze stejných míst také přinášeli zpravodajství. Práce poroty byla náročná, ale zároveň se u hodnocení silných snímků velmi dobře shodovala,“ upozorňuje předseda.

Vedle války na Ukrajině se mezi nominovanými díly ještě opakuje motiv z pohřbu britské královny či požáru Českého Švýcarska.

Mezinárodní porota zasedala mezi 13. a 15. říjnem v galerii Czech Photo Centre. Vedle zmíněného předsedy poroty šéfredaktora fotobanky ČTK Petra Mlcha a ukrajinských fotografů Jevhena Maloletky a Mstyslava Černova do ní patří česká fotografka a dokumentaristka Dana Kyndrová, reportážní fotograf agentury EPA Filip Singer, zástupce maďarského Press Photo Tamás Szigeti a ředitel Panos Pictures Adrian Evans z Velké Británie.

Soutěž Czech Press Photo 2022 vyhlásila celkem osm fotografických kategorií: Aktualita, Reportáž, Každodenní život, Umění a kultura, Sport, Portrét, Člověk a životní prostředí, Lidé, o kterých se mluví. nominované v každé kategorii najdete níže.