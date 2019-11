Czech Press Photo má vlajka z Letné. Nese emoce i klade otázky, říká porota

Přehled oceněných v soutěži Czech Press Photo 2019 FOTOGRAFIE ROKU Lukáš Bíba, Economia – Demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi

AKTUALITA

1. místo: Matej Kalina, News and Media Holding, a. s. – Do očí vraha 2. místo: Lukáš Bíba, Economia – Demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi 3. místo: Matej Kalina, News and Media Holding, a. s. – Na cestě do paláce. REPORTÁŽ 1. místo: Petr Vrabec – Ve dnech 27. 10. 2018 a 22. 6. 2019 tisíce aktivistek a aktivistů při nenásilné masové občanské neposlušnosti Ende Gelaende zablokovaly na několik dní infrastrukturu uhelných dolů v německém Porýní. 2. místo: Tomáš Vocelka, Economia – Příliš mnoho turistů 3. místo: Jan Zátorský, Mafra, a. s. – Unikátní chasidská svatba poprvé v Praze, červen 2019 LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ 1. místo: Roman Vondrouš, ČTK – Premiér v Bílém domě 2. místo: Tomáš Benedikovič, Denník N – Kočner 3. místo: Petr Topič, Mafra, a. s. – Vláda ČR se seznamuje s kůrovcovou kalamitou AKTUALITA: Lukáš Bíba, Economia / Demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi KAŽDODENNÍ ŽIVOT: Michal Růžička, Mafra a.s. / Déšť v Praze na Andělu. ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Petr Topič, Mafra a.s. / Ptačí hlídka KAŽDODENNÍ ŽIVOT

1. místo: Michal Růžička, Mafra, a. s. – Déšť v Praze na Andělu 2. místo: Jan Hromádko – Potěmkinovo schodiště 3. místo: Jan Jirkovský – Canisterapie v Domově Kněžny Emmy UMĚNÍ A KULTURA 1. místo: Martin Divíšek, EPA – Labutí jezero v Národním divadle 2. místo: Marek Malis – Balet Hommes Fatals 3. místo: Amos Chapple, Radio Free Europe – Zapomenutý komunista SPORT 1. místo: Jan Kepič – Bruslař a freediver 2. místo: Martin Kozák – Ledová plochá dráha 3. místo: Tomáš Holcbecher – Pád jezdce Bena Mahera s koněm F One USA během CHIO Aachen 2019 PORTRÉT 1. místo: Kateřina Šulová, ČTK – Soňa Červená 2. místo: Ivana Dostálová – Michaela Wenzelová 3. místo: Michael Tomeš, Deník E15 – Lady in Black ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. místo: Petr Topič, Mafra, a. s. – Ptačí hlídka 2. místo: Aleš Tvrdý – Uhelný sklad 3. místo: Dan Materna, Mafra, a. s. – Kontroverzní lov holubů v Českém Brodě. VIDEO SEKCE FEATURE 1. místo: David Macháček, Česká televize – Hon na živnostníka 2. místo: David Vondráček – Dáma Republika 3. místo: Miroslav Petráček, Česká televize – Upřímně lituji INVESTIGATION 1. místo: David Macháček, Jana Neumannová, Česká televize – Dvojí metr 2. místo: David Vondráček – Mnichovská zrada? O nás bez nás 3. místo: Lenka Klicperová, Markéta Kutilová – Poražení AKTUALITA A REPORTÁŽ 1. místo: Andrej Štuk, Jarmila Štuková – Aleppo znovu otevřeno PARTNERSKÉ CENY Canon Junior Award: Sebastian Vošvrda se snímkem z kolektivního vystoupení založeného na lidském hlasu. Cena Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR): Ján Husár - Uprchlíci ve stínu Cena Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Anna Šolcová - Energetická chudoba Cena Dismanova rozhlasového dětského souboru: Jan Jirkovský - Canisterapie v Domově Kněžny Emmy Speciální stipendium ČTK pro autora do 26 let získala Denisa Albaniová se souborem Sto let za obranu státu. Cena APF a ERA – Projekt 101: Petr Topič - Valašští čerti a démoni Cena čtenářů časopisu Lidé a země: Jan Kepič - Bruslař a freediver