Jsme znaveni soucitem, upozorňuje Galerie Rudolfinum. Prozatím jen online

13:57

Znaveni soucitem. I tak by mohl znít český název výstavy, která by se za příznivějších epidemiologických podmínek otevřela ve čtvrtek v pražské Galerii Rudolfinum pod názvem Compassion Fatigue Is Over. Prozatím může návštěvníkům nabídnout jen online program na sociálních sítích, jenž přiblíží vystavované umělce i díla.