Jedním z méně známých snímků je třeba momentka z improvizované porady Václava Havla a Jana Rumla v kuchyni pražské restaurace Na Rabárně, kousek od Havlova bytu na Rašínově nábřeží. Prezident a ministr vnitra se na snímku Ondřeje Němec naklání k sobě, oba mají v ruku cigaretu.
„Je na tom hezky vidět ten devadesátkový způsob řešení politiky,“ říká Dan Materna, kurátor výstavy, kterou uspořádalo Letiště Václava Havla ve spolupráci se společností Czech Photo. Na výstavě jsou k vidění fotky od celkem pětadvaceti autorů, pokrývají několik desetiletí od disidentských časů na Hrádečku po odchod z funkce.
„Politickým fotkám jsme se samozřejmě nevyhnuli, ale chtěl jsem Havla hlavně představit jako disidenta, politika i jako člověka. Je to průřez jeho životem. Počítáme také s tím, že většina návštěvníků výstavy budou zahraniční návštěvníci,“ vysvětluje Materna, který Havla ještě v dobách svého působení v MF DNES sám mnohokrát fotil.
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„Dubček tam stál jako tvrdý Y.“ Jak vznikla nejslavnější fotka revoluce
Na výstavě najdeme slavné objetí Havla a Alexandra Dubčeka v Laterně Magice, kde je týden po 17. listopadu 1989 zastihla zpráva o rezignaci předsednictva ÚV KSČ. Možná nejslavnější snímek sametové revoluce tehdy pořídil Jaroslav Kučera. „To objetí, to byla Havlova iniciativa. Dubček stál trochu jako tvrdé Y, ale samozřejmě se také radoval,“ vzpomínal na vznik fotky Kučera.
Václav Havel: Příběh v obrazech
Letiště Václava Havla Praha – přízemí Terminálu 2
Galerie se nachází v ART ZONE u vyhlídkové terasy.
Trvání výstavy: 2. 10. 2026 – 31. 1. 2027
Je tady také zmáčený Havel na mysu Cabo da Roca v Portugalsku, kde ho v prosinci 1990 překvapila mořská vlna. „Na každé takové cestě je spousta oficialit, takže každá netradiční příležitost je velmi vyhledávaná. Už samotná procházka po pláži byla vzácná, ale že si Václav Havel v moři namočí boty, nikdo samozřejmě nečekal,“ vzpomínal autor fotky Herbert Slavík.
Na letišti jsou k vidění také míně známé snímky Michala Ningera, který měl k prezidentovi prioritní přístup ne jako profesionální fotograf, ale jako příslušník jeho ochranky. „Za minulého režimu dělal kulisáka v Laterně magice, pak se staral o Havlovu bezpečnost Václava Havla a zároveň byl vášnivým fotografem. Jsou to dobré fotky a zároveň nejsou úplně známé, takže z toho mám radost,“ říká Materna.