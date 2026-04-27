Porušuje německá výstava práva Libuše Šafránkové? České soudy to řešit nebudou

České soudy se patrně nebudou zabývat žalobou na saskou správu státních zámků kvůli výstavě o Třech oříšcích pro Popelku v Moritzburgu nedaleko Drážďan. Nejvyšší soud (NS) rozhodl, že je to téma pro německou justici, a Ústavní soud (ÚS) následnou stížnost odmítl, byť méně kategoricky.
Z pohádky Tři oříšky pro Popelku

Z pohádky Tři oříšky pro Popelku | foto: Národní filmový archiv

Žalobu podal syn Libuše Šafránkové Josef Abrhám mladší spolu s další příbuznou herečky, která v pohádce Tři oříšky pro Popelku ztvárnila hlavní postavu a která zemřela v roce 2021. ČTK to zjistila z justičních databází.

Podanou žalobou se pozůstalí domáhají postmortální ochrany jména a podoby Šafránkové a také náhrady nemajetkové újmy. Porušení osobnostních práv spatřovali v tom, že výstava na zámku na přelomu let 2023 a 2024 zahrnovala bez synova souhlasu fotografie a jiné exponáty z profesního a soukromého života Šafránkové. Prodávaly se tam také propagační předměty s jejím vyobrazením. Právě na zámku Moritzburg se pohádka natáčela.

Správa saských státních zámků vznesla námitku, podle které nejsou české soudy k rozhodování příslušné. Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze námitku zamítly jako nedůvodnou s vysvětlením, že pozůstalí po Šafránkové mají centrum svých zájmů v Česku, proto mohou rozhodovat české soudy. Nejvyšší soud ale rozhodnutí změnil a přišel se závazným právním názorem, že tvrzené protiprávní jednání i případná újma jsou ohraničeny územím Německa.

„Porušení osobnostních práv zemřelé se tak za těchto okolností mohlo negativně projevit pouze na tomto místě, nikoliv v České republice, na jejíž území obsah poškozující osobnostní práva zemřelé nebyl vůbec šířen,“ konstatoval NS, který spis vrátil k obvodnímu soudu. Z rozhodnutí plyne, že by měly rozhodovat německé, nikoliv české soudy.

Pozůstalí po Šafránkové ještě podali ústavní stížnost, ve které například poukazovali na úzké sepětí herečky s českým kulturním prostorem. ÚS stížnost odmítl, protože do neskončených řízení z principu nezasahuje. „Stěžovatelé stále mohou ve stávajícím řízení tvrdit, že se porušení osobnostních práv zemřelé projevilo i na území České republiky,“ stojí v usnesení. Mezinárodní příslušnost českých soudů tak podle ÚS není zcela vyloučená.

Filmová pohádka režiséra Václava Vorlíčka měla v československých kinech premiéru v roce 1973. Televize ji poprvé nabídla na Štědrý den roku 1974. Popelka zaznamenala úspěch také u zahraničních diváků, v Německu je dodnes oblíbeným vánočním filmem.

Cílem výstavy v Moritzburgu bylo ukázat návštěvníkům, kdo Šafránková byla a jaký význam měla pro české diváky, řekla v roce 2024 televizi CNN Prima News ředitelka zámku Dominique Fliegerová. „Velice rádi bychom i se synem paní Šafránkové prošli tuto výstavu, abychom mu vysvětlili, co je naším cílem. Nicméně nevystavujeme žádné soukromé fotografie, protože víme, že ona sama byla stydlivá,“ dodala tehdy.

Porušuje německá výstava práva Libuše Šafránkové? České soudy to řešit nebudou

Z pohádky Tři oříšky pro Popelku

České soudy se patrně nebudou zabývat žalobou na saskou správu státních zámků kvůli výstavě o Třech oříšcích pro Popelku v Moritzburgu nedaleko Drážďan. Nejvyšší soud (NS) rozhodl, že je to téma pro...

27. dubna 2026  10:06

