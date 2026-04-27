Porušuje německá výstava práva Libuše Šafránkové? České soudy to řešit nebudou

Žalobu podal syn Libuše Šafránkové Josef Abrhám mladší spolu s další příbuznou herečky, která v pohádce Tři oříšky pro Popelku ztvárnila hlavní postavu a která zemřela v roce 2021. ČTK to zjistila z justičních databází.
Podanou žalobou se pozůstalí domáhají postmortální ochrany jména a podoby Šafránkové a také náhrady nemajetkové újmy. Porušení osobnostních práv spatřovali v tom, že výstava na zámku na přelomu let 2023 a 2024 zahrnovala bez synova souhlasu fotografie a jiné exponáty z profesního a soukromého života Šafránkové. Prodávaly se tam také propagační předměty s jejím vyobrazením. Právě na zámku Moritzburg se pohádka natáčela.
|
Správa saských státních zámků vznesla námitku, podle které nejsou české soudy k rozhodování příslušné. Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze námitku zamítly jako nedůvodnou s vysvětlením, že pozůstalí po Šafránkové mají centrum svých zájmů v Česku, proto mohou rozhodovat české soudy. Nejvyšší soud ale rozhodnutí změnil a přišel se závazným právním názorem, že tvrzené protiprávní jednání i případná újma jsou ohraničeny územím Německa.
„Porušení osobnostních práv zemřelé se tak za těchto okolností mohlo negativně projevit pouze na tomto místě, nikoliv v České republice, na jejíž území obsah poškozující osobnostní práva zemřelé nebyl vůbec šířen,“ konstatoval NS, který spis vrátil k obvodnímu soudu. Z rozhodnutí plyne, že by měly rozhodovat německé, nikoliv české soudy.
Pozůstalí po Šafránkové ještě podali ústavní stížnost, ve které například poukazovali na úzké sepětí herečky s českým kulturním prostorem. ÚS stížnost odmítl, protože do neskončených řízení z principu nezasahuje. „Stěžovatelé stále mohou ve stávajícím řízení tvrdit, že se porušení osobnostních práv zemřelé projevilo i na území České republiky,“ stojí v usnesení. Mezinárodní příslušnost českých soudů tak podle ÚS není zcela vyloučená.
|
Filmová pohádka režiséra Václava Vorlíčka měla v československých kinech premiéru v roce 1973. Televize ji poprvé nabídla na Štědrý den roku 1974. Popelka zaznamenala úspěch také u zahraničních diváků, v Německu je dodnes oblíbeným vánočním filmem.
Cílem výstavy v Moritzburgu bylo ukázat návštěvníkům, kdo Šafránková byla a jaký význam měla pro české diváky, řekla v roce 2024 televizi CNN Prima News ředitelka zámku Dominique Fliegerová. „Velice rádi bychom i se synem paní Šafránkové prošli tuto výstavu, abychom mu vysvětlili, co je naším cílem. Nicméně nevystavujeme žádné soukromé fotografie, protože víme, že ona sama byla stydlivá,“ dodala tehdy.