Centrum současného umění DOX ve čtvrtek zahájilo výstavu Hit by News, která potrvá až do konce srpna 2026. Expozice v hlavních galerijních prostorách mapuje vztah výtvarného umění a médií – od okamžiku, kdy se tištěná média stala dostupným informačním prostředkem, až po současnou kritiku a krizi médií.
Ve čtvrtek tak v DOXu odstartoval jeden ze dvou hlavních letošních programů galerie. Kurátorem výstavy je švýcarský kurátor Christoph Doswald, který stojí za řadou úspěšných zahraničních projektů.
Výstava zahrnuje přibližně čtyři sta děl ze sbírky manželů Annette a Petera Nobelových. Ti už od 80. let 20. století shromažďují práce, které propojují vizuální umění a média. Jejich kolekce dnes sčítá zhruba dva tisíce děl.
„Co mě vedlo k vytvoření sbírky Press Art? Zásadní roli hrála moje fascinace technologií tisku, následně intelektuální rozměr, a nakonec ona proměna v čase. Důležité je ovšem i tiskové umění samotné. Je překvapivé, kolik umělců využívalo noviny jako základ pro svá díla,“ přibližuje Peter Nobel.
Výstava představuje fenomén tzv. press artu, tedy umění, které reflektuje média a mediální svět.
„Výstava se samozřejmě zaměřuje na umění, ale zároveň otevírá širší téma vztahu umění a médií, které je dnes mimořádně aktuální,“ vysvětluje kurátor.
Hit by News představuje díla více než 200 umělců, mezi jimiž nacházíme i významná jména moderního a současného umění, například Georges Braque, Kazimir Malevič, Barbara Kruger, Willem de Koonig, Alexandr Rodčenko, Andy Warhol či David Hockney.
Expozice je koncipovaná jako příběh rozdělený do 14 kapitol. Začíná „prázdným papírem“, který symbolizuje dobu před rozšířením tištěných médií, pokračuje vznikem fotografie a postupně se dostává až k současným mediální tématům a krizím.
Výstava mimo jiné poukazuje na to, jak média ovlivňují světové dění i každodenní život. Řeší otázku, jakým způsobem média zobrazují realitu a jak ji následně vnímáme. Umělci proto skrze press art média často kritizovali a upozorňovali na zkreslení reality.
Další témata, která výstava otevírá, se dotýkají minulosti i současnosti. Zaměřuje se například na proměny politických ideologií, nástup masové kultury, otázky genderu, roli médií v demokracii i problematiku moci.
Sbírka, která je nyní k vidění v DOXu, již byla vystavena v minulosti. „Nicméně momentálně je to asi nejdůležitější historický moment, do kterého se výstava trefila,“ dodává Doswald.
Výstava potrvá od 6. března do 23. srpna 2026. Doprovázet ji bude rozsáhlý program přednášek, debat a dalších vzdělávacích aktivit.
