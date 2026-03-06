OBRAZEM: Zkreslení reality? Hit by News ukáže, jak si umělci posvítili na svět médií

  15:54
Centrum současného umění DOX ve čtvrtek zahájilo výstavu Hit by News, která potrvá až do konce srpna 2026. Expozice v hlavních galerijních prostorách mapuje vztah výtvarného umění a médií – od okamžiku, kdy se tištěná média stala dostupným informačním prostředkem, až po současnou kritiku a krizi médií.
Výtvarné dílo Casablanca, jehož autorem je Mimmo Rotella, vznikalo v letech... Pohled do výstavy Hit by News Pohled do výstavy Hit by News Výtvarné dílo Perestrojka 88 od Viktora Dubrovina z roku 1991. Pohled do výstavy Hit by News Pohled do výstavy Hit by News Obraz Láhve z roku 1960 od umělce Le Corbusiera. Dílo Harlem (Daily News) od umělce Dennisa Hoppera z roku 1962. Pohled do výstavy Hit by News Anton Litvin u svého díla Put In - Put Out (2000) Pohled do výstavy Hit by News Koláž Pozor na prázdná slova z roku 1930 od autora Kurta Schwitterse.

Napíšu mu a uvidíme. Jak v pražském DOXu zažehli poslední plamen Davida Lynche

