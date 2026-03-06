|
Napíšu mu a uvidíme. Jak v pražském DOXu zažehli poslední plamen Davida Lynche
|
|
|
Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...
Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...
Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...
Centrum současného umění DOX ve čtvrtek zahájilo výstavu Hit by News, která potrvá až do konce srpna 2026. Expozice v hlavních galerijních prostorách mapuje vztah výtvarného umění a médií – od...
Tak toto se opravdu povedlo. Seriál Rytíř Sedmi království překročil stín Hry o trůny a nabídl originální a svěží pohled do známého fantasy světa. Celosvětový úspěch už drobnému dílku rovnou zaručil...
Oscarový režisér Martin Scorsese bude v Úštěku na Litoměřicku natáčet film s pracovním názvem Schnapps, ve kterém hraje jeden z nejznámějších současných herců Leonardo DiCaprio. Některými médii...
Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová vydala první singl Přítelkyně noc, který pro ni napsal a s ní i nazpíval Michal Malátný. Novinka na pomezí popu, rocku a šansonu otevírá novou etapu její hudební...
První pražské vystoupení britské kapely Florence and The Machine připomínalo fascinující hudební divadlo s rituálními prvky. Soubor pod vedením hudební čarodějky Florence Welch doplnilo kvarteto...
Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...
Britský hudebník, kytarista a zpěvák David Gilmour se proslavil především jako frontman slavné rockové skupiny Pink Floyd. Umělec slavící osmdesátiny se věnuje také sólovým projektům - vydal pět...
Klasické dílo hororové literatury, gotický román Mary Shelleyové Frankenstein se už dočkal mnoha filmových adaptací. Naposledy jej v loňském roce natočil režisér Guillermo Del Toro a vysloužil si za...
Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích...
Svou celovečerní prvotinu neuspěchal a dobře udělal. Jedenáct let po krátkém hraném filmu Furiant, za který sbíral ceny od Českého lva po festival Sundance, přichází Ondřej Hudeček s krimikomedií...
Festival Smetanova Litomyšl zahájil ve středu dopoledne předprodej vstupenek na letošní ročník, který se uskuteční od 12. června do 5. července. Do prodeje šlo celkem 31 tisíc vstupenek. Po 24...
Soubor Národního divadla opráší začátkem března inscenaci Henrika Ibsena z roku 1890 Heda Gablerová. Drama o svéhlavé generálově dceři plné komplikovaných vztahů a démonů minulosti si vzal se svým...