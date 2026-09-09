„Pavla Sceranková bude na výstavě zastoupena nejen jednou ze svých soch, ale spolupracuje na architektuře výstavy, kdy navrhla pódium pro dočasné intervence a performance. To by mělo v době, kdy tam nikdo nebude vystupovat, fungovat jako dětský koutek,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz šéfkurátor Jan Skřivánek.
Zmíněným instalovaným prostorem chce Museum poukázat na skutečnost, že si výstavu může klidu vychutnat zcela kdokoliv: jedinci i rodiny s dětmi. Jak Skřivánek poznamenal, nebude se jednat o žádnou zastrčenou část někde v koutě, platforma dostane výrazný prostor všem na očích uprostřed hlavního výstavního sálu.
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Cenu Medy Mládkové si v Museu Kampa převzala sochařka Pavla Sceranková
Sceranková ráda zahrnuje diváky do svých instalací, díky čemuž díla přecházejí v performance. Z její dílny bude na jaře dále k vidění portrét Pozorovatelka galaxií a video-socha, ke které prozatím nechce více prozrazovat.
Za svou hlavní tvůrčí přednost považuje práci s materiálem, především tavnou pistolí. Ráda nachází způsoby, jak vést skrze umění v dialogy se světem kolem nás. Tuto možnost dostanou návštěvníci na připravované výstavě v průběhu příštího jara. Informace k očekávanému zážitku budou dostupné na oficiálním webu Musea Kampa.