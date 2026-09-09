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Museum Kampa chystá Sochařky. Hlavní pódium zde promění v dětský koutek

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  9:14
Museum Kampa již nyní intenzivně pracuje na přípravě rozsáhlé výstavy s názvem Sochařky. Projekt, který instituce dává dohromady už několik let, představí na jaře. Ve třech podlažích areálu Sovových mlýnů vystaví díla padesáti významných umělkyň. Zastoupena zde bude též čerstvá držitelka Ceny Medy Mládkové Pavla Sceranková, která přichystá instalaci, jež bude sloužit samotným návštěvníkům.

„Pavla Sceranková bude na výstavě zastoupena nejen jednou ze svých soch, ale spolupracuje na architektuře výstavy, kdy navrhla pódium pro dočasné intervence a performance. To by mělo v době, kdy tam nikdo nebude vystupovat, fungovat jako dětský koutek,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz šéfkurátor Jan Skřivánek.

Sochařka a pedagožka Pavla Sceranková v Museu Kampa s Cenou Medy Mládkové, která je určena současným umělcům. (8. září 2026)
Šperk vyrobený pro laureátku Ceny Medy Mládkové Pavlu Scerankovou
Sochařka a pedagožka Pavla Sceranková v Museu Kampa s Cenou Medy Mládkové, která je určena současným umělcům. (8. září 2026)
Šperk vyrobený pro laureátku Ceny Medy Mládkové Pavlu Scerankovou
21 fotografií

Zmíněným instalovaným prostorem chce Museum poukázat na skutečnost, že si výstavu může klidu vychutnat zcela kdokoliv: jedinci i rodiny s dětmi. Jak Skřivánek poznamenal, nebude se jednat o žádnou zastrčenou část někde v koutě, platforma dostane výrazný prostor všem na očích uprostřed hlavního výstavního sálu.

Cenu Medy Mládkové si v Museu Kampa převzala sochařka Pavla Sceranková

Sceranková ráda zahrnuje diváky do svých instalací, díky čemuž díla přecházejí v performance. Z její dílny bude na jaře dále k vidění portrét Pozorovatelka galaxií a video-socha, ke které prozatím nechce více prozrazovat.

Za svou hlavní tvůrčí přednost považuje práci s materiálem, především tavnou pistolí. Ráda nachází způsoby, jak vést skrze umění v dialogy se světem kolem nás. Tuto možnost dostanou návštěvníci na připravované výstavě v průběhu příštího jara. Informace k očekávanému zážitku budou dostupné na oficiálním webu Musea Kampa.

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