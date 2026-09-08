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Cenu Medy Mládkové si v Museu Kampa převzala sochařka Pavla Sceranková

Autor:
  11:01
Laureátka čtvrtého ročníku Ceny Medy Mládkové Pavla Sceranková

Laureátka čtvrtého ročníku Ceny Medy Mládkové Pavla Sceranková | foto: Pauline HaganČTK

Umělkyně Pavla Sceranková
Pavla Sceranková, Ano nebo ne, 2010
Meda Mládková (13. září 2014)
Šperk vyrobený pro laureátku Ceny Medy Mládkové Pavlu Scerankovou
13 fotografií
V pražském Museu Kampa již počtvrté udělila odborná komise Cenu Medy Mládkové. Ocenění pro význačné současné umělce si pro letošní rok z areálu Sovových mlýnů odnáší výtvarnice Pavla Sceranková. Za svou tvorbu si kromě náhrdelníku z dílny šperkařky Pauline Hagan odnáší také příslib další spolupráce s Museem, které její díla vystaví na jaře příštího roku v rámci připravované výstavy Sochařky.

Cena se pravidelně od roku 2023 předává v areálu Sovových mlýnů umělcům střední generace ve věku od 35 do 65 let. Cenu uděluje Nadace Jana a Medy Mládkových ve spolupráci s časopisem ELLE.

O laureátovi rozhoduje odborná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců pražského Musea Kampa, které Meda Mládková v roce 1999 založila. Slavnostní akt vždy připadá na 8. září čili den, kdy se paní Meda v roce 1919 narodila. V loňském roce byla vítězství poctěna sochařka Dagmar Šubrtová.

Cenu Medy Mládkové si z Musea Kampa odnesla sochařka Dagmar Šubrtová

Oceněný či oceněná si vždy odnáší autorský šperk od tvůrce, který se každým rokem střídá. Náhrdelník pro letošní vítězku pochází z dílny britsko-české šperkařky Pauline Hagan.

Členy poroty letos byli šéfkurátorka Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová, vedoucí kulturní rubriky časopisu ELLE Tereza Gladišová, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fišer a kurátoři Musea Kampa Martina Vítková a Jan Skřivánek.

„Pavla Sceranková patří mezi nejvýraznější umělkyně své generace. Ve svých dílech dokáže postihovat rozpory a absurdity našich každodenních životů a propojovat osobní zkušenost s celospolečenskými tématy. Je naléhavá i angažovaná, nikdy však mentorující. Pracuje s nadsázkou a humorem, aniž by se uchylovala k trivializaci sledovaných témat. Zájmem o pohyb a mechaniku nabourává tradiční pojetí sochy, zároveň však její díla mají výrazné materiálové a rukodělné kvality,“ stojí v prohlášení poroty.

Když i stopy po lepidle vyprávějí. Kampa vystavuje díla Šimotové a Pavlů

„S umělkyní spolupracujeme na připravované výstavě Sochařky, která na jaře příštího roku představí široký výběr ženských autorek ze sbírek Musea Kampa. Pavla Sceranková na ní bude zastoupena nejen svými díly, ale podílí se též na výstavní architektuře,“ uvedl šéfkurátor Musea Kampa Jan Skřivánek.

Meda Mládková byla sběratelkou a celoživotní propagátorkou české kultury. V USA spolu s manželem Janem vybudovala největší soukromou sbírku děl Františka Kupky a svými nákupy podporovali řadu osobností poválečného umění. Důležitým odkazem pro českou kulturu bylo i její působení po návratu z exilu v 90. letech. Od roku 1967 Mládková pravidelně navštěvovala tehdejší Československo a zajímala se o současné umění.

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