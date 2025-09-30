Z milionů miliardy. AI odhalila, že obraz považovaný za kopii Caravaggia je originál

  10:49
Obraz Loutnista od italského barokního malíře Caravaggia existuje ve třech verzích. Dosud se za originál považovaly verze vystavené v petrohradské Ermitáži a newyorském Metropolitním muzeu. Studie vypracovaná pomocí AI ale uvádí, že s velkou pravděpodobností je originálem i obraz uložený v Badminton House v Anglii, naopak s autenticitou newyorského obrazu má problém.
Caravaggio - Loutnista (Verze uložená v Badminton House, Gloucestershire. Byla...

Caravaggio - Loutnista (Verze uložená v Badminton House, Gloucestershire. Byla původně považována za kopii zpracovanou někým z Caravaggiových současníků.) | foto: Profimedia.cz

Caravaggio - Loutnista (Originál o jehož pravosti nikdo nepochybuje. Uložený v...
Caravaggio - Loutnista (Verze z Wildensteinovy sbírky, vystavená v minulosti v...
Olejomalba Hudebníci slavného malíře Caravaggia z roku 1595, kterou má ve...
Caravaggiův obraz Judita a Holofernes má zřejmě druhou verzi.
Caravaggio namaloval Loutnistu v roce 1595. Někteří odborníci mají za to, že na obraze zpodobnil sám sebe. Vznikl během Caravaggiova pobytu v domě římského preláta Pandolfa Pucciho. Později se stal majetkem markýza Giustinianiho. Když byla markýzova sbírka v roce 1808 rozprodána v aukci, získala ji petrohradská Ermitáž.

Druhá verze, kterou měl Caravaggio namalovat, je ve Wildensteinově sbírce a byla vystavena v Metropolitním muzeu umění v New Yorku.

Třetí verzi Loutnisty, která je umístěna v anglickém Badminton House v anglickém hrabství Gloucestershire, považovala aukční společnost Sotheby’s a Metropolitní muzeum za pouhou kopii.

Nález za miliardy, národní poklad. Obraz z půdy je skutečně Caravaggio

Vědecká analýza obrazu ale nyní dospěla k závěru, že se jedná o dílo Caravaggia s pravděpodobností 85,7 %.

Testy s využitím umělé inteligence prokázaly „silnou shodu“ s ověřenými obrazy. Studii provedla švýcarská společnost Art Recognition specializující se na ověřování pravosti uměleckých děl, která na výzkumu spolupracovala mimo jiné s univerzitou v Liverpoolu.

Milionový, nebo miliardový obraz?

Italský malíř Michelangelo Merisi da Caravaggio měl velký vliv na formování barokního stylu. Je vyzdvihován především pro radikální použití světla a tmy (tzv. chiaroscuro, tedy šerosvit) a realismus svých kompozic.

Jeho obrazy jsou vzácné a cena originálu se pohybuje v řádech miliard korun. V roce 2019 byl objeven jeden z jeho obrazů a cena byla odhadnuta v přepočtu na 2,7 miliardy korun.

Caravaggio - Loutnista (Originál o jehož pravosti nikdo nepochybuje. Uložený v petrohradské Ermitáži)

„Badmintonského“ Loutnistu přitom aukční síň Sotheby’s prodala v roce 1969 jako kopii „podle Caravaggia“ v přepočtu za pouhých 20 tisíc korun. V roce 2001 ho jako dílo někoho „z okruhu Caravaggia“ koupil britský historik a galerista Clovis Whitfield spolu se sběratelem Alfredem Baderem za v přepočtu 2 miliony korun.

Whitfield coby odborník na italské umělce si všiml, že obraz „přesně odpovídá“ popisu Giovanniho Bagliona v jeho biografii Caravaggia z roku 1642.

„Zpodobnil také věrně a živě mladíka hrajícího na loutnu a vedle květiny v karafě s vodou, v které se zřetelně zrcadlí okno a předměty v pokoji: s důkladností jsou převedeny kapky rosy na květech. Sám řekl, že je to nejlepší dílo, jaké kdy namaloval,“ popisuje Baglione.

Caravaggio - Loutnista (Verze z Wildensteinovy sbírky, vystavená v minulosti v Metropolitním muzeu umění v New Yorku)

Někdejší vedoucí oddělení evropského malířství v Metropolitním muzeu umění v New Yorku Keith Christiansen ale v roce 2007 napsal majiteli obrazu: „Nikdo – a už vůbec ne žádný moderní badatel – nikdy neuvažoval ani neuvažuje o tom, že by váš obraz mohl být namalován Caravaggiem.“

„Výsledek umělé inteligence srazil pana Christiansena z jeho piedestalu,“ řekl nyní Whitfield listu The Guardian.

Analýza navíc dospěla k názoru, že naopak Loutnista z Metropolitního muzea „není autentický.“ Šokující závěr přijímá i advokát William Audland, který o obraze Loutnista píše knihu. Analýzu umělé inteligence považuje za objektivní na rozdíl od subjektivních názorů odborníků a má tak za to, že „Badmintonská verze“ obrazu je pravá, zatímco ta ve Wildensteinově sbírce zřejmě není.

