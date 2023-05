Maluje květiny v dokonalých detailech. Žádané jsou makovice, líčí výtvarnice

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Právě neví co dřív. Pomněnka už vadne, šeřík taky, rozkvétají konvalinky, pampelišky se brzy změní v bílé chmýří. Jak stihnout, aby všechno zachytila do detailu? To je život botanické malířky Pavlíny Kourkové, jejíž díla obdivují lidé v mnoha zemích.