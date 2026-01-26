Zemřel výtvarník Boris Jirků, ilustroval knihy Márqueze, Bulgakova i Charmse

Ve věku 70 let zemřel malíř, sochař, knižní ilustrátor, profesor kresby a bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Boris Jirků. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnil na sociální síti designér Maxim Velčovský a potvrdila ji Andrea Čandová, mluvčí Západočeské univerzity v Plzni, kde Jirků působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.
„Ve věku sedmdesáti let zemřel malíř a ilustrátor Boris Jirků. Byl to na Umprumce náš profesor kresby,“ uvedl Velčovský.

„Když počátkem devadesátých let vyšla jím ilustrovaná kniha od Daniila Charmse jménem Dobytku smíchu netřeba, byla to velká událost, hltali jsme jako studenti Charmsovy absurdní texty a studovali každou ilustraci, která tak skvěle seděla do Charmsova popisu ruského světa. A najednou člověk stál ve velké kreslírně (dnes galerie Umprum) a Boris korigoval naše kresby figury podle živého modelu. Byl to nejen výborný malíř a ilustrátor (Orwella, Márqueze a dalších), ale také skvělý pedagog a fajn chlap,“ přidal Velčovský vzpomínku na zesnulého profesora.

Boris Jirků se narodil v roce 1955 ve Zlíně. Absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté studoval na Akademii výtvarných umění v Praze.

Byl známý rozmanitostí v technikách a stylech. Pracoval s olejomalbou, akvarelem, kresbou i grafikou. Ve svém uměleckém projevu často zacházel do oblastí surrealismu a magického realismu.

Jméno si udělal už v osmdesátých letech díky ilustracím k Márquezovi a Bulgakovovi. Hned jeho debut, Márquezova Kronika ohlášené smrti, se stal nejkrásnější knihou roku 1984.

Od roku 1991 učil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, 17 let vedl výuku figurální kresby a malby. V roce 2006 se stal rektorem, ale po několika měsících ho na návrh akademického senátu odvolal prezident Václav Klaus z funkce.

Vedle Plzně působil Jirků v poslední době i jako vedoucí a garant doktorandského a magisterského programu na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici na Slovensku.

Jirků byl zakladatelem a vůdčí osobností mezinárodního projektu Figurama, který každoročně na výstavách představuje nejlepší figurální kresby a malby studentů evropských univerzit. Doprovázejí je katalogy, workshopy, přednášky a výstavy pedagogů.

V současné době je jeho práci možné vidět v univerzitní Galerii Ladislava Sutnara v Plzni, kde je od poloviny ledna výstava Čtyři v obraze a jeden ve vaně.

