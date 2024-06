Zemřel fotograf Dobrovolský, autor ikonických fotek okupantů ze srpna 1968

Příběh svých nejznámějších fotografií Dobrovolský v roce 2018 pro iDNES.cz. „V půl sedmé ráno mě vzbudila máma s tím, že jsou tady Rusáci a obsazují nás tanky,“ vyprávěl tehdy. „Jenom vím, že jsem vzal foťák a tři kinofilmy a v půl osmé byl na Václaváku. Odtud mám první záběry,“ popisoval den, který měl podle svých slov „trochu v mlze“.

Bohumil Dobrovolský byl amatérský-profesionální fotograf se zaměřením na živou reportážní nearanžovanou fotografii. Dobrovolského nejznámější fotografie jsou ze srpnových událostí roku 1968, které autor dokumentoval v pražských ulicích. V letech 1960 – 1989 uskutečnil desítky samotných i společných výstav. Od roku 1990 vystavuje zejména právě kolekci „PRAHA 21. 8. 1968". Vidět ji mohli lidé ve Švédsku, Německu, Polsku, Rusku, Francii, Rakousku, USA, Maďarsku, Rumunsku nebo Holandsku. V České republice byla výstava k vidění v mnoha muzeích i galeriích.

Pamatoval si ale, že vojáci začali na Václavském náměstí střílet až když slyšeli vzdálenou střelbu na Staroměstském náměstí. Tehdy zahájili palbu do hořejších pater domů na Václavském náměstí. „Dneska už je tam těch jizev od kulek málo, ale sem tam jsou stále vidět,“ vzpomínal Dobrovolský v roce 2018.

Portrét zabijáka

Dobrovolský ten den pořídil řadu fotografií, včetně tehdejšího zaměstnance ČTK, který byl pravděpodobně sovětským agentem a podle Dobrovolského to mohl být on, kdo dal do vysílačky pokyn k palbě na Národní muzeum.

Nejslavnější Dobrovolského fotografie ale nese jméno Portrét zabijáka, na které sedí ruský voják obkročmo na hlavni tanku. „Lidé stavěli barikády a do cesty transportéru tlačili autobus,“ popisoval situaci na fotografii Dobrovolský.

„Cesta se začala zužovat, až už tam byla asi jen půlmetrová škvíra. Honem jsem se jí proto protáhl a za mnou běžel ještě jeden mladý muž. A jak ten transportér najížděl do autobusu, aby rozbořil barikádu, začal skrz něj ten voják na snímku střílet ze samopalu,“ sděloval dále. „No a ten mladík, co běžel za mnou tu dávku bohužel dostal,“ vylíčil fotograf v rozhovoru smutnou událost.

„V devadesátém roce se mi pak ozval jeho syn, takže vím, že to byl pan Sadílek a vedle něj už tam ležel mrtvý pan Kubeš,“ dokreslil Dobrovolský celý příběh své nejslavnější fotografie.

