„Je mi moc líto, že končí smlouva s Obecním domem. Musíme tyto prostory opustit, protože se nájem neprodloužil,“ vysvětlila návrhářka pro Blesk.
Její manžel dodal, že počítali s trvalou expozicí a investovali 3,5 milionu korun do vitrín, ale nové vedení smlouvu ukončilo a chce vytvořit výstavu zaměřenou na historii Obecního domu.
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Blanka Matragi: Po revoluci jsem chtěla koupit salon, ale vyhrály herny
Matragi říká, že má zájemce ze zahraničí, ráda by ale výstavu ponechala v Česku. Proto hledá „nového filantropa, investora, vlastníka výjimečného prostoru nebo člověka s vizí a vztahem k umění. Člověka, který uvidí potenciál v pokračování této unikátní výstavy – ať už prostřednictvím nového místa, spolupráce, nebo jejího odkupu.“
Zatím poslední komentovaná prohlídka Haute Couture modelů Blanky Matragi v Obecním domě je naplánována na 26. června.
Návrhářku podporuje zpěvačka Olga Lounová, která oblékla její šaty třeba na narozeninový koncert Štefana Margity. „Pevně věřím, že tahle nádherná výstava najde nové místo. Zaslouží si to, aby i další generace viděli kvalitní řemeslné a zároveň umělecké zpracování,“ napsala k výzvě Blanky Matragi.
Třiasedmdesátiletá módní návrhářka a designérka Blanka Matragi vedle Prahy působila i v Bejrútu. Je známá zejména svými modely pro královské rodiny a manželky ropných magnátů v oblasti Perského zálivu. První módní salon Blanka Haute Couture založila v Bejrútu v roce 1982.
Za svou práci získala řadu ocenění, mimo jiné Cenu Františka Kupky, Mezinárodní cenu Salvadora Dalího nebo ocenění Významná česká žena ve světě. Kromě šatů se věnuje také šperkům, sochám, kosmetice, sklu a porcelánu.
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18. srpna 2021