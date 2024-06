Francouzský umělec Ben neunesl manželčinu smrt a spáchal sebevraždu

Francouzský výtvarník Ben Vautier, známý svými ironickými malovanými slogany, zemřel ve věku 88 let. Jeho rodina podle listu The Guardian uvedla, že ze světa odešel vlastní rukou několik hodin po smrti své manželky, po jejímž boku žil šedesát let.