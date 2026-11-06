Návštěvníci se během večera postupně zastavovali u jednotlivých obrazů, u nichž Milan Kunc přibližoval jejich inspirace a příběhy vzniku. Komentovanou prohlídku sledovala početnější skupina zájemců, kteří se společně s umělcem přesouvali mezi barevnými plátny a pozorně naslouchali výkladu o tvorbě, která v sobě spojuje pop-art, společenskou kritiku i nadsázku.
|
„Fašistická“ výstava nebo exilový pop-art. Museum Kampa zve na Medka i Kunce
Právě schopnost reagovat na okolní svět patří k motivům, které se Kuncovou tvorbou dlouhodobě prolínají. Vedle konzumerismu se ve svých obrazech věnuje také ekologii a snaží se společenská témata přenést do výrazného a často hravého výtvarného světa.
Podle kurátora výstavy Filipa Kazdy přitom Kunc dokázal některé společenské jevy zachytit se značným předstihem. „Tato témata jsou v obrazech jako určité varování,“ uvedl Kazda na dotaz iDNES.cz. „Kunc dokázal společenské jevy vyjádřit s předstihem, to je ostatně dar velkých umělců.“ Mnohá jeho díla jsou podle něj platná dodnes a malíř tak zůstává stále aktuální.
Mezi hravostí a varováním
Výrazné barvy a nadsázka přitom v Kuncových obrazech často kontrastují s vážnějšími motivy. Na jednom z vystavených obrazů, který nese název Dovolená na Krymu, je například dvojice groteskně stylizovaných postav na pláži, které reagují na obrovské plameny a atomový výbuch v pozadí. Na první pohled zdánlivě bezstarostná scéna tak získává znepokojivý rozměr.
Kuncova tvorba se však během let proměňovala i po výtvarné stránce. K výraznější, místy až cartoonové stylizaci směřuje například obraz Miluji úsměv, na němž se na pozadí modré oblohy vznáší stylizovaný usměvavý obličej s velkým zubem vedle velkého srdce.
Právě tento výrazný a snadno rozpoznatelný výtvarný jazyk se podle Kuncových vzpomínek uplatnil i mimo galerijní prostory. „Dostal jsem i nabídku od jednoho obchodního domu v Německu, abych jim v podobném stylu navrhl nákupní tašky,“ zavzpomínal krátce během prohlídky.
|
Museum Kampa chystá Sochařky. Hlavní pódium zde promění v dětský koutek
Výstava Pop Renaissance přitom nestaví pouze na jednom období Kuncovy kariéry. Její významnou část tvoří práce z osmdesátých let, které doplňují autorova novější díla.
„Osmdesátá léta jsou pro Kunce velice důležitá, v těchto letech se definitivně etabluje jeho hvězda, jeho cesta k celosvětovému uznání,“ uvedl Kazda. Právě propojení tohoto období se současnou tvorbou patřilo podle něj k hlavním úkolům při přípravě celé expozice.
Při výběru děl hrálo roli zadání Musea Kampa zaměřit se na osmdesátá léta i autorovo přání zařadit aktuální práce. Následovalo hledání možných propojení mezi jednotlivými obdobími tak, aby výstava působila „svěže a kompaktně.“
Novější obrazy podle kurátora využívají ještě živější a jásavější barvy a celou výstavu postupně gradují. Zároveň však nejde o úplné přerušení vazby s minulostí. „Jsou to ale přímé citace let osmdesátých, často vychází z kreseb té doby,“ dodal kurátor.
Večer uzavřel křest katalogu
Po komentované prohlídce následoval křest katalogu, který výstavu doprovází. Jeho součástí je text Petra Bieleckého, který je dlouholetým kamarádem Milana Kunce a v textu se věnuje době, v níž Kunc v Německu začínal svou uměleckou dráhu pod umělci jako Joseph Beuys a Gerhard Richter.
|
Alchymáž a muchláž. Museum Kampa vydalo monografii umělce Františka Pavlů
Katalog tak návštěvníkům nabízí další možnost, jak se k jednotlivým obdobím malířovy tvorby vrátit i mimo prostory výstavy.
Výstava Pop Renaissance zůstává v Museu Kampa otevřená do 17. ledna. Jedna z dalších prohlídek se uskuteční 17. listopadu. „Jelikož se jedná o 17. listopad, tak se prohlídka ponese v duchu svobody,“ uzavírají křest Milan Kunc a Filip Kazda. Jedna z dalších komentovaných prohlídek je naplánována na 18. prosince.
„Divákům doporučuji jediné, užít si genialitu velkého malíře, kterého můžeme, nebo raději musíme považovat za svého,“ vzkazuje na samotný konec kurátor výstavy.