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Barvy, nadsázka i výbuch na Krymu. Milan Kunc provedl svou výstavou na Kampě

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  12:00
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Výstava Pop Renaissance představuje výraznou a barevnou tvorbu Milana Kunce...

Výstava Pop Renaissance představuje výraznou a barevnou tvorbu Milana Kunce napříč různými obdobími. (2. listopadu 2026) | foto: Max Pluhař, iDNES.cz

Výstava Pop Renaissance představuje výraznou a barevnou tvorbu Milana Kunce...
Výstava Pop Renaissance představuje výraznou a barevnou tvorbu Milana Kunce...
Výstava Pop Renaissance představuje výraznou a barevnou tvorbu Milana Kunce...
Výstava Pop Renaissance představuje výraznou a barevnou tvorbu Milana Kunce...
21 fotografií
Obrazy plné výrazných barev, inspirace antickými motivy i ekologická nebo existenční varování. Takovou podobu dostala komentovaná prohlídka výstavy s názvem Pop Renaissance v pražském Museu Kampa, kterou návštěvníky provedl malíř Milan Kunc společně s kurátorem výstavy Filipem Kazdou. Po prohlídce následoval křest nového katalogu věnovanému umělcově tvorbě.

Návštěvníci se během večera postupně zastavovali u jednotlivých obrazů, u nichž Milan Kunc přibližoval jejich inspirace a příběhy vzniku. Komentovanou prohlídku sledovala početnější skupina zájemců, kteří se společně s umělcem přesouvali mezi barevnými plátny a pozorně naslouchali výkladu o tvorbě, která v sobě spojuje pop-art, společenskou kritiku i nadsázku.

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Právě schopnost reagovat na okolní svět patří k motivům, které se Kuncovou tvorbou dlouhodobě prolínají. Vedle konzumerismu se ve svých obrazech věnuje také ekologii a snaží se společenská témata přenést do výrazného a často hravého výtvarného světa.

Podle kurátora výstavy Filipa Kazdy přitom Kunc dokázal některé společenské jevy zachytit se značným předstihem. „Tato témata jsou v obrazech jako určité varování,“ uvedl Kazda na dotaz iDNES.cz. „Kunc dokázal společenské jevy vyjádřit s předstihem, to je ostatně dar velkých umělců.“ Mnohá jeho díla jsou podle něj platná dodnes a malíř tak zůstává stále aktuální.

Mezi hravostí a varováním

Výrazné barvy a nadsázka přitom v Kuncových obrazech často kontrastují s vážnějšími motivy. Na jednom z vystavených obrazů, který nese název Dovolená na Krymu, je například dvojice groteskně stylizovaných postav na pláži, které reagují na obrovské plameny a atomový výbuch v pozadí. Na první pohled zdánlivě bezstarostná scéna tak získává znepokojivý rozměr.

Kuncova tvorba se však během let proměňovala i po výtvarné stránce. K výraznější, místy až cartoonové stylizaci směřuje například obraz Miluji úsměv, na němž se na pozadí modré oblohy vznáší stylizovaný usměvavý obličej s velkým zubem vedle velkého srdce.

Právě tento výrazný a snadno rozpoznatelný výtvarný jazyk se podle Kuncových vzpomínek uplatnil i mimo galerijní prostory. „Dostal jsem i nabídku od jednoho obchodního domu v Německu, abych jim v podobném stylu navrhl nákupní tašky,“ zavzpomínal krátce během prohlídky.

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Výstava Pop Renaissance přitom nestaví pouze na jednom období Kuncovy kariéry. Její významnou část tvoří práce z osmdesátých let, které doplňují autorova novější díla.

„Osmdesátá léta jsou pro Kunce velice důležitá, v těchto letech se definitivně etabluje jeho hvězda, jeho cesta k celosvětovému uznání,“ uvedl Kazda. Právě propojení tohoto období se současnou tvorbou patřilo podle něj k hlavním úkolům při přípravě celé expozice.

Při výběru děl hrálo roli zadání Musea Kampa zaměřit se na osmdesátá léta i autorovo přání zařadit aktuální práce. Následovalo hledání možných propojení mezi jednotlivými obdobími tak, aby výstava působila „svěže a kompaktně.“

Novější obrazy podle kurátora využívají ještě živější a jásavější barvy a celou výstavu postupně gradují. Zároveň však nejde o úplné přerušení vazby s minulostí. „Jsou to ale přímé citace let osmdesátých, často vychází z kreseb té doby,“ dodal kurátor.

Večer uzavřel křest katalogu

Po komentované prohlídce následoval křest katalogu, který výstavu doprovází. Jeho součástí je text Petra Bieleckého, který je dlouholetým kamarádem Milana Kunce a v textu se věnuje době, v níž Kunc v Německu začínal svou uměleckou dráhu pod umělci jako Joseph Beuys a Gerhard Richter.

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Katalog tak návštěvníkům nabízí další možnost, jak se k jednotlivým obdobím malířovy tvorby vrátit i mimo prostory výstavy.

Výstava Pop Renaissance zůstává v Museu Kampa otevřená do 17. ledna. Jedna z dalších prohlídek se uskuteční 17. listopadu. „Jelikož se jedná o 17. listopad, tak se prohlídka ponese v duchu svobody,“ uzavírají křest Milan Kunc a Filip Kazda. Jedna z dalších komentovaných prohlídek je naplánována na 18. prosince.

„Divákům doporučuji jediné, užít si genialitu velkého malíře, kterého můžeme, nebo raději musíme považovat za svého,“ vzkazuje na samotný konec kurátor výstavy.

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