České kulturní instituce jsou v žalostném stavu, říká umělkyně Bára Šlapetová

Jako kolektiv umělců jste přišli s výzvou umělců a kulturní veřejnosti k Akademii Výtvarných Umění, Ceny Jindřicha Chalupeckého a Národní Galerie. Pojďme postupně. V první řadě kritizujete rektorku Topolčanskou. Dokonce požadujete její odstoupení. Proč Vám tak vadí?

Hned na začátku je třeba pro přesnost zmínit, že já nejsem výlučná autorka – i když mi lichotí představa, že by jedna žena dokázala okouzlit tolik lidí, kteří mají jinak svůj osobitý názor. Umělci a intelektuálové, kteří podepsali, jsou přece dost zkušení na to, aby věděli, co dělají, co si myslí a aby poznali, jaký je stav věcí. A není to jen o rektorce: je to hlavně o změnách, které ona zbrkle páchá se svým týmem za poslední tři roky a které začal už rektor Vaněk před ní. Protože je rektorka nováček, tak si plně neuvědomuje, co je smyslem prostředí, do kterého vstoupila. Je dezorientovaná a bez respektu opojená rychle nabytou mocí.

Za druhé vycházím z toho, co jsem zažila. Z vlastní zkušenosti jako studentky AVU vím, jak formující a důležitá je mezioborová a meziateliérová diskuse, ve které si studenti jak klasických tak experimentálních škol hledají svojí pozici na výtvarné scéně. Po sametové revoluci byla AVU vyčištěná od komunistických ideologií. Tehdejší rektor Milan Knížák si na tom dal záležet a všechny prorežimní výtvarníky vyměnil a místo nich pak na vedoucích postech působili lidé, kteří byli a jsou ve svých oborech mimořádní.

Budete jmenovat?

Malířské ateliéry vedli osobnosti jako Jiří Sopko, Jiří Načeradský, Bedřich Dlouhý nebo Zdeněk Beran. Po chodbách se procházeli sochaři jako Karel Nepraš, Hugo Demartini... a zároveň na půdě AVU panovala právě ta diverzita, o které umění je. Nechyběli konceptuální umělci, které zastupoval Milan Knížák, taky Miloš Šejn nebo Michal Bielický. Jinými slovy, studentům byla nabízena možnost se v uměleckém prostoru zorientovat a naučit se maximu řemesla ve všech oborech.

A to už dnes není? Neteskníte jen po časech minulých?

Spousta tvoření chtivých studentů přichází na školu a ještě pořádně neví, co je jejich doména. Proto by neměli být předčasně tendenčně manipulováni, ale zároveň by na ně měly být kladeny velké nároky, aby se o sobě sami co nejvíc dozvěděli a mohli odejít do reálného světa vybavení a vzdělaní. My jsme vůči profesorům chovali veliký respekt a byli jsme zvědaví, jakým způsobem v životě fungují, jak to dělají, že žijí s uměním a z umění. Nyní se směřuje k jakémusi společenství, které je bez hierarchie. Není tím na studenty prý takový tlak. Vyučující vytvářejí kolektivy či týmy, které především diskutují. Mistrovské školy, specializované na určité druhy malby či sochy z akademie mizí úplně, přestože světem naopak letí vlny přiklánějící se ke klasickému projevu.

Všechny ateliéry na AVU začínají mít podobně bezbřehé konceptuální zaměření. Stále se řeší, jak tu obrovskou změnu systému dovršit tím, že se dokonce přejmenují a studenti v nich budou cirkulovat po krátkých etapách jako na učňáku. Celé to bude průchoďák pro diskutéry. Ale studenti se přece musí naučit orientovat se v oboru, zvládnout řemeslo, aby se pak mohli svobodně vyjadřovat. Katastrofickou ukázku díla zkázy na AVU představuje film Zkouška umění.

Jsou totiž různé druhy talentů a pokud budete ten, kdo se chce stát třeba figuralistou a seznámit se se způsoby malby a propojení ruky s hlavou a realitou k následnému převodu do sochařského tvaru či na plátno, pak nemáte kam na současné AVU jít. Nikdo vám k tomu na téhle instituci nic neřekne, ale naopak budou od toho odvádět pozornost k různým tendencím a ideologiím. A uchazeči by neměli být vybíráni podle dispozic k manipulaci. A člověk by neměl potřebovat google, aby si o vyučujících něco zjistil – měly by to být veřejně známé a vyhraněné osobnosti. Takto renomovaná státní kulturní instituce by měla poskytovat vzdělání, ne slepě následovat tendence a radikalizovat se… neměla by se snažit ideologicky přepisovat dějiny umění a hlavně by neměla posunovat hranice přirozenosti. Představte si třeba, že když jde jedna z mých dcer do školy a cestou se před ní obnažuje postarší na ulici žijící muž – přece jí nebudu říkat, že to může být i profesor na vysoké škole umělecké.

Decentralizace a omezená hierarchie jsou fenomény, které na Západě vidíme napříč institucemi. Nejde tedy o přirozený vývoj?

Máte pravdu. Nebezpečný levičácký aktivismus, převracející logiku a přirozenost úplně na ruby, pramení z blahobytu a hájemství civilizace a nezkušenosti s fatálním ohrožením života a svobod. Už v prvobytně pospolné společnosti je silná hierarchie, dominují individuality a těch je vždycky méně, …a mimochodem každý strom tam někomu patří, každé stéblo trávy. A vezměte si k tomu otázku, co je to umění. Ve skutečnosti je to velice těžké pojmenovat. Ale pořád by se to mělo odvíjet od slova umět. Člověk může vycházet jen z toho, co sám poznal. Jedině za tím si totiž může skutečně stát. Společně s mým mužem Lukášem jsme se dostávali – v uvozovkách – cestováním v čase i kulturách až k archetypu lidské bytosti a tím tedy k důkladnému sebepoznání, a to bez respektu prostě nejde.

No vidíte, nejste Vy teď ta antropoložka a diskutérka?

Spíše by to byla antropologie emocí, ale dobře. Hlavně mám už uměleckou zkušenost. Nikdy jsem nebyla zaměstnaná v žádné instituci a nikdy jsem o to ani neusilovala. Zakládám si na maximální nezávislosti a svobodě. Nejsem stařec, dle nepochopitelně hloupých reakcí na netu, ale do mraků cestuji ráda a nejen dýmem a s astronauty! Začínala jsem u obrazu, pak jsem přes fotografii došla k filmu a teď tato média kombinuji dohromady. Troufám si říct, že do daných oborů trochu vidím. Každý z nich má svá specifika a je úžasné, když mladý člověk dostane už na škole možnost se o nich dozvídat. Vzdělání je nesmírně důležité a ti, kteří ho předávají, mají zodpovědnost – ale to vyžaduje zkušenosti jak s řemeslem, tak s realitou. Podle mě by to tak měli sami cítit.

V petici hovoříte o účelovém manipulativním sestavování komisí na AVU. To podle Vás zajišťuje pozice vedoucích ateliérů pro ideologicky loajální, dokonce i čerstvé absolventy. O co se opíráte?

Vezměte si ateliér socha 1. Ten vedl Nepraš, Róna nebo Rittstein – to jsou lidé zvučných jmen, za kterými stojí velké dílo. Teď by to mělo vést trio Fesl-Velická – Ištok. Dva první nedávno diplomovali, třetí je konceptuální kurátor, který se nevěnuje sochařství. Nedovedu si představit tu ambici učit, když se mám ještě sám co učit. Takový vyučující nemůže mít odstup a může dokonce učit i své spolužáky.

A to manipulativní sestavování komisí?

To znamená, že v komisi sedí tací, kteří do vedení ateliéru vyberou stejně smýšlející lidi. Takže sochu mají vést lidé, z nichž jen jedna prošla studiem sochařství, druhý sochu nestudoval a nevytváří sochy a třetí je konceptuální kurátor. Je jim okolo třiceti let a o soše nic neví.

Apelujete i na věk, nevedete vážně generační válku?

Rektorka AVU i ředitelka NG jsou ženy, a starší než já. Tedy to není otázka věku či genderu, ale kvality. A věk jsou i nezbytné zkušenosti k tomu. Soudě i podle své zkušenosti vím, že člověk je ve dvaceti či třiceti letech nezkušený, protože se hledá. Škola by vás měla naučit možnosti projevu a sociálně vás zorientovat, zbytek už si řekne čas, zájem, životní zkušenosti, soustředěnost a touha něco ze sebe vyjádřit směrem ke společnosti.

Vy jste ale určitě také bojovala s autoritami, když jste se prosazovala v uměleckém světě, nebo ne?

Jsem dost zvědavá. Zajímaly mě různé přístupy a životní příběhy lidí, kteří na AVU tehdy učili. Takže jsem i pendlovala mezi ateliéry, chtěla jsem se naučit maximum toho, co se naučit dalo. Je pochopitelné, že se v průběhu času vyhraňujete a je to správné. Víte, když se petice chystala, volali nám i studenti, kteří by se do kritiky ubírání AVU pustili s námi. My jsme ale v rámci ochrany jejich přirozeného vývoje zvolili variantu následné veřejné petice, aby se pak mohli bezpečně přidávat ostatní, bez toho, že za to budou nést následky či se jim budou dít nepředvídatelné věci. Protože jsou kulturní instituce v Česku v žalostném stavu, je mojí morální povinností se nejen jako člověka znalého oboru, ale i jako rodiče, k tomu vyjádřit.

Jaké máte na petici ohlasy?

Překvapilo mě nejvíc, jak nádherné až nadpřirozené souznění mezi tak povahově i nastavením rozdílnými lidmi se objevilo. Protože už to prostě nejde vydržet, nemůže se takto riskovat s kulturním odkazem a s novou generací. Překvapilo mě pak i to velké číslo lidí v tak krátkém čase a v tak specifickém oboru. A taky mě udivila míra nízkosti a nevzdělanosti v některých negativních reakcích a podlých činech, které nastaly místo diskuse. Nápadně to připomíná činnost estébáků.

Ale můj životní přístup je obecně takový, že je nutné držet se pozitivních věcí. To mi dokonce už mockrát zachránilo život. Negativní reakce stejně píší lidé, kteří nemají co jiného na práci a chtějí jen, aby se o nich svět dověděl. Podlé činy zase páchají šedé eminence, které se ukazují být značně rozlezlé a překvapivě stejní lidé jsou ve všech třech zmíněných institucích. Naše petice ukazuje, že názor mnoha odlišných a ve svých oborech elitních jedinců je identický v tom, že něco není v pořádku. A ukazuje se, že stav je vážný. Samotný text skládalo mnoho lidí. Není to útok, ale apel, že se musí něco stát a instituce – ministerstva a akreditační úřad – že by měly jednat. Je to jejich povinnost vůči občanům naší země.

Česko není jediné, kde tyhle kulturní války vedou a kritika je formulovaná velmi podobně. Třeba v USA vznikají soukromé univerzity, kde se sdružují profesoři, kteří kulturu hyperkorektnosti a kolektivismu odmítli. Často byli ze svých původních univerzit odejiti. Není tohle cesta?

AVU je státní instituce, měla by mít co největší možnou diverzitu a profesionalitu. Student by se tam měl dovědět o mnoha možných způsobech projevu. Státní škola ze státních peněz nás všech nemůže být jednostranně zaměřená, až radikalizovaná. To můžou ty soukromé. A vedoucí škol by tam neměli být pro plat. Měla by to být věc cti a ne věc ambic.

Říkáte, že Cena Jindřicha Chalupeckého neplní svoji původní úlohu. Proč ne? Nemůže se i ocenění vyvíjet? Třeba Nobelova cena prošla také vývojem.

Theodor Pištěk, jeden ze zakladatelů Chalupeckého ceny se nechal slyšet, že bylo doslova zneužito jméno Jindřicha Chalupeckého, který považoval mladé umělce za neuvěřitelně inspirativní a tvrdil, že je důležité je kreativně nakopnout, motivovat. Smyslem ceny bylo vyzdvihnout umělce do 35 let, dát mu nějaké peníze a studijní pohyb v ateliéru v USA. Teď už cena nikoho nezajímá. Když se totiž rozdá mezi pět a více lidí neomezeného věku, kteří si rozdělí peníze, úplně to ztrácí původní smysl. Pokud má cena nějakou zakládající listinu a nese jméno konkrétního člověka, měla by daný odkaz respektovat. (Originální zakládací listinu jsme připojili jako přílohu k petici) Nikomu přece nic nebrání založit si jinou cenu se svými pravidly.

Ředitelka Národní Galerie Alicja Knast podle vás nezná české kulturní prostředí a nesnaží se s českými umělci spolupracovat. Ona ale tvrdí, že s umělci spolupracuje. Třeba jen nespolupracuje s Vaší generací či Vaším okruhem?

Když petice vyletěla ven, tak Stanislav Kolíbal řekl: „je důležité, aby Národní galerie byla znovu Národní“. Paní Knast české umělce nezná. Člověk, a je jedno jakého pohlaví, který vede tak důležitou Národní instituci, by se ale o to měl pokoušet. Měl by znát historii země a souvislosti a různé druhy výtvarných projevů dané země, a nemusí se mu všechno líbit. Měl by propojovat České umění se zahraničním a poukazovat na to, co je v zemi originální a nezaměnitelné. Proto je nepochopitelné, když se v Českých zemích zabýváme třeba zrovna dekolonizací. Neměli bychom působit na světové scéně Benátského bienále jako snaživci za každou cenu dohánějící trendy koloniálních velmocí. Vypadá to pak jako bychom nebyli zemí mocného ducha, která světu v době Václava Havla předvedla něco, čeho se všichni snažili alespoň trochu dotknout, aby na nich ulpěl pel síly osobnosti a síly myšlenky. Žirafa Lenka není zrovna terno k návštěvě našeho Národního pavilonu. Nemluvím o vizuální stránce věci, ale o ideologii, která by neměla formovat umění. Politický aktivismus totiž pak může zničit radost z tvorby, kouzlo jedinečnosti a originalitu. Už jsme to tu měli a měli bychom si to pořád dobře pamatovat, jak nebezpečné je ničit elitnost a jak až se může zvrhnout kolektivní myšlení pod hlavičkou „budování lepších zítřků“.