Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili

  10:13
Jeho díla se kradou a prodávají v aukcích za statisíce dolarů. Banksyho nejnovější počin, který se v pondělí objevil na budově londýnského soudu, už ale nikdo neuvidí. Ve středu byl odstraněn. Podle státní služby zajišťující správu britských soudů (HMCTS) musel umělcův výtvor z budovy zmizet, protože je památkově chráněná.
Umělec vystupující pod jménem Banksy odhalil nové dílo na budově londýnského...

Umělec vystupující pod jménem Banksy odhalil nové dílo na budově londýnského soudu. (9. září 2025) | foto: Reuters

Pracovník odstraňuje nové umělecké dílo Banksyho, které zobrazuje soudce...
Umělec vystupující pod jménem Banksy odhalil nové dílo na budově londýnského...
Umělec vystupující pod jménem Banksy odhalil nové dílo na budově londýnského...
Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....
„Královský soudní dvůr je památkově chráněná budova a HMCTS je povinna zachovat její původní charakter,“ stojí v prohlášení služby starající se mimo jiné o tuto budovu starou téměř 150 let.

Dílo na budově soudu vzbudilo po svém odhalení velkou pozornost. Graffiti zpodobňuje soudce v tradiční paruce, který paličkou tluče demonstranta ležícího na zemi. Nedlouho po odhalení výtvor zakryla bariéra a na místě se objevila ochranka s bezpečnostní kamerou.

BBC dílo spojila se sobotním zatčením 890 lidí během protestu podporujícím propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britské úřady označily za teroristickou.

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Výtvory jednoho z nejznámějších světových umělců jsou často terčem vandalismu a krádeží, nebo mizí po zásahu majitelů budovy či dělníků. Banksy loni například vytvořil v Londýně přibližně desítku děl zobrazujících zvířata, z nichž většina už dnes není na původním místě k vidění.

Že jde o Banksyho dílo, dokládá podle médií fakt, že jej umělec publikoval na svém instagramovém účtu. Banksy se svými výtvory často kriticky vyjadřuje k vládní politice. Jeho předchozí práce narážely mimo jiné na migraci, válku na Ukrajině a bezdomovectví. Některá jeho díla odstraněná ze zdí se prodávají v aukcích za statisíce dolarů.

Na StB jsem sežral papír, abych nepráskal. Pak jsem myl špalky od krve, vypráví Čok

Premium

Své šílené „ahááá!“, kterým se zapsal do dějin českého showbyznysu, vnímá jako dar i prokletí. První kapelu Exploze založil Vilém Čok už na základce, takže coby rocker s baskytarou řádí jako šílenec...

9. září 2025

OBRAZEM: Soňa Červená stoletá. Slavnou zpěvačku uctili bustou ve Státní opeře

Přesně v den, kdy by slavná operní pěvkyně a herečka Soňa Červená oslavila své sté narozeniny, uctilo Národní divadlo její památku odhalením busty ve Státní opeře. Dcera známého prvorepublikového...

9. září 2025  17:20

