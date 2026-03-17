Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Autor:
  15:06
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři s pomocí místních, Banksyho přátel i kolegů pátrali, až do sebe všechny dílky skládačky zapadly. Banksy se skrýval všem na očích.

Agentura Reuters se ve zprávě zveřejněné na svém webu podělila o výsledky pátrání po Banksym. Tento proslulý guerillový pouliční umělec, jehož kontroverzní díla se prodávají za miliony dolarů, byl v pátek na základě podrobného vyšetřování identifikován jako jednapadesátiletý Robin Gunningham z anglického Bristolu.

Zpráva zjistila, že Gunningham si v roce 2008 změnil jméno na Davida Jonese – jedno z nejběžnějších britských mužských jmen – aby se vyhnul identifikaci.

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta.
Muž koupající se v troskách domu se objevil na jedné ze zdí zničeného domu v Horence.
Z výstavy The World of Banksy
Banksyho dílo nad garážemi v Bayswater v Londýně.
62 fotografií

„Je to jedno z nejoblíbenějších jmen v Británii, tak běžné, že mu pomáhá skrývat se na očích všech,“ uvádí zpráva.

V roce 2008 byla přitom britským deníkem Daily Mail zveřejněna fotografie, na které je „zaručeně“ Banksy. Identifikovali ho jako Robina Gunninghama. Narodil se 28. července 1973 Peterovi a Pamele Gunninghamovým a má starší sestru Sarah. V jedenácti letech začal docházet do veřejné školy Bristol Cathedral School. Rodina však muže na fotografii nepoznává a matka navíc popřela, že by měla syna. Že by snímek zachycoval Banksyho, navíc popřel i jeho manažer.

Agentura Reuters však nyní přišla s dalším důkazním materiálem, který Robina Gunninghama identifikuje jako notoricky známého umělce.

Děti bez domova leží na zemi a zírají ke hvězdám. Banksy potvrdil novou tvorbu

Po stopách Banksyho

Reportéři podnikli cestu do válkou zmítané Ukrajiny, kde Banksy vytvořil sérii nástěnných maleb, včetně Muže ve vaně ve vesnici Horenka, a video z výpravy zveřejnili na svém Instagramu. Novináři vyzpovídali možné svědky, mezi nimi také Tetjanu Reznyčenkovou. Ukázali jí fotografie graffiti umělců, o kterých se šušká, že by mohli stát za maskou Banksyho – Thierryho Guettu, Robina Gunninghama a Roberta del Najy.

Reznyčenková potvrdila, že se dvěma autory Muže ve vaně, mluvila, viděla je bez masky a uvařila jim kávu. Zjistili také, že je měl navíc doprovázet Giles Duley, muž s jednou rukou a dvěma protézami nohou.

banksy
17. listopadu 2022 v 17:41
oblíbit odpovědět uložit

Žena se pozastavila nad jednou fotografií, ačkoliv popřela, že by muže na ní viděla – Roberta del Najy, frontmana kapely Massive Attack. Zdroj agenturu krátce nato informoval, že v kyjevském hotelu Hilton na hudebníka osobně narazil.

Později dostali reportéři od lidí obeznámených s ukrajinskými imigračními postupy potvrzení, že Duley a Del Naja skutečně na Ukrajinu vstoupili 28. října 2022 – krátce předtím, než se začaly objevovat Banksyho graffiti. Neexistovaly však žádné důkazy o tom, že by v tomto období na Ukrajinu cestoval Gunningham. Ostatně ani Guetta nebo jakýkoli jiný z údajných Banksyů. Kdo byl tedy druhý z autorů Muže ve vaně?

Víme, jak vypadá Banksy, uvedli Britové a otiskli jeho fotku z Jamajky

Dalším vodítkem, kromě ohromného množství materiálu, který objevili důkladným prozkoumáním internetu, fór, rozhovorů, hovorů s Banksyho kolegy i přáteli, byla reportérům stará policejní zpráva z roku 2000, ve které se Banksy přiznal k vandalismu billboardu v New Yorku.

„Z dokumentů vyplývá, že 18. září 2000 v 4:20 ráno našly úřady muže, který ničil billboard na střeše budovy na adrese 675 Hudson Street. Jelikož škoda přesáhla 1 500 dolarů, policie se ho pokusila obvinit z trestného činu. Mezi dokumenty je i ručně psané přiznání tohoto muže,“ uvedla agentura Reuters. Nebyl to Del Naja, kdo poškodil billboard. Muž, který se přiznal, byl Robin Gunningham.

Agentura Reuters dochází k závěru, že Daily Mail měl v roce 2008 pravdu a Gunningham je skutečně Banksym. Hudebník Del Naja je Banksyho „partner in crime“ a s tvorbou maleb občas pomáhá. Důvod, proč o něm imigrační zdroje neměly informace, je jednoduše ten, že si změnil jméno. Z výzkumu dat a jejich porovnávání dospěli k závěru, že Banksy v roce 2022 překročil ukrajinskou hranici pod jménem David Jones.

Aukce Banksyho díla v Česku. Vyvolávací cena sítotisku je milion

„Jedná se o jedno z nejoblíbenějších jmen v Británii, které je tak běžné, že mu pomáhá skrývat se všem přímo na očích,“ stojí ve zprávě.

Vypátrali, že jistý David Jones skutečně na Ukrajinu přicestoval právě, když dorazil i del Naja, a odjel 2. listopadu, když odcestovali i del Naja s Duleym. Podařilo se jim také zjistit datum narození, které měl Jones uvedené v pase – shodovalo se s datem narození Robina Gunninghama.

Banksy trvá na zachování své anonymity, aby mohl plně vyjádřit uměleckou integritu beze strachu z cenzury či trestního stíhání a také kvůli osobnímu bezpečí. Agentura Reuters však obhájila zveřejnění Banksyho jména s tím, že „veřejnost má velký zájem o poznání identity a kariéry osobnosti, která má tak hluboký a trvalý vliv na kulturu, umělecký svět i mezinárodní politickou debatu.“

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film...

Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta.

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

17. března 2026  15:06

Soundtrack Poděbrady 2026: program, termín a vstupenky na festival filmové hudby

Zdeněk Barták přebírá ocenění na festivalu Soundtrack Poděbrady (2025)

Festival Soundtrack Poděbrady se v létě vrátí do středočeského lázeňského města. Jedenáctý ročník akce, která propojuje filmovou hudbu s multimediálními zážitky a setkáními s tvůrci, se uskuteční na...

17. března 2026  14:55

Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3

Z filmu Duna: Část druhá

Herec Timothée Chalamet na svém instagramovém účtu zveřejnil první fotografie očekávaného sci-fi snímku Duna: Část třetí. Druhé pokračování pouštního eposu na motivy románu Franka Herberta bude mít v...

17. března 2026  13:15

Jak být lepší. Foglarův Modrý život se vrací jako mobilní aplikace. A s ní i Přístav volá

Jaroslav Foglar - Přístav volá

Co všechno se dá stihnout o polední pauze, tedy kromě oběda? Zkontrolovat sociální sítě, dojít nakoupit, vyřídit něco na poště nebo na úřadě a nebo taky napsat knihu. Právě o polední pauze v roce...

17. března 2026  11:01

KOMENTÁŘ: Není důležité, kdo Oscary vyhraje, ale kolik lidí se na ně dívá

Premium
Herečka Amy Madiganová pózuje s Oscarem za nejlepší ženskou vedlejší roli....

Z Oscarů dorazily tři dobré zprávy. Máme český podíl na vítězném dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, nezapomněli tam na Theodora Pištěka a ve finále zvítězil zdravý rozum nad korektností, film Jedna...

17. března 2026

Velikonoční koncerty jsou zpět. Lichtenštejnský palác opět ožije klasickou hudbou

Velikonoční koncerty v Lichtenštejnském paláci

Svátky jara se blíží a s nimi i oblíbené gala koncerty v pražském Lichtenštejnském paláci. Po velmi úspěšném loňském ročníku se diváci opět mohou těšit na skladby českých i světových skladatelů...

17. března 2026  9:31

Filmoví Peaky Blinders se vrací v plné parádě. I když jde spíše o sázku na jistotu

Držitel Oscara Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž

V pátek 20. března bude mít na streamovací službě Netflix premiéru celovečerní epilog seriálu Gangy z Birminghamu s podtitulem Nesmrtelný muž. První recenze jsou vesměs uspokojivé, najdou se ovšem i...

17. března 2026  8:39

Numetaloví klasici opět v Praze. V O2 areně budou v listopadu koncertovat Korn

Kapela Korn

Jedna z nejvýraznějších numetalových kapel Korn se v rámci Euro Tour 2026 vrátí do Prahy. Vystoupí 16. listopadu v O2 areně a společnost jí budou dělat speciální hosté Architects a Pixel Grip.

16. března 2026  16:17

Festival Mighty Sounds 2026: Letošní 20. ročník už zná termín, program i cenu vstupenek

Druhý festivalový den se vydařil v maximální možné míře.

Festival Mighty Sounds letos slaví dvacet let a opět přiveze do Tábora výrazná jména punkové, hardcore, ska i reggae scény. Program tradičně tvoří z větší části zahraniční kapely a také zajímavé...

16. března 2026  13:39

Komisařka Výrová a národní zlozvyky. Ceny Magnesia Litera zveřejnily nominace

Z televizní série Pět mrtvých psů

Letošní ročník knižních cen Magnesia Litera oznámil nominace. Šanci na vítězství mají prozaičky Dora Kaprálová či Magdaléna Platzová a také literární detektivové od Nejsvětější Trojice z pera Michala...

16. března 2026  12:31

Shakespearovské slavnosti chystají novinku s Krejčíkovou a Adamczykem

Marek Adamczyk a Aneta Krejčíková - Komedie omylů - Letní shakespearovské...

Premiéru na Letních shakespearovských slavnostech bude letos mít Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. V hlavních rolích se představí Aneta Krejčíková a Marek Adamczyk.

16. března 2026  12:16

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

16. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.