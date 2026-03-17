Agentura Reuters se ve zprávě zveřejněné na svém webu podělila o výsledky pátrání po Banksym. Tento proslulý guerillový pouliční umělec, jehož kontroverzní díla se prodávají za miliony dolarů, byl v pátek na základě podrobného vyšetřování identifikován jako jednapadesátiletý Robin Gunningham z anglického Bristolu.
Zpráva zjistila, že Gunningham si v roce 2008 změnil jméno na Davida Jonese – jedno z nejběžnějších britských mužských jmen – aby se vyhnul identifikaci.
„Je to jedno z nejoblíbenějších jmen v Británii, tak běžné, že mu pomáhá skrývat se na očích všech,“ uvádí zpráva.
V roce 2008 byla přitom britským deníkem Daily Mail zveřejněna fotografie, na které je „zaručeně“ Banksy. Identifikovali ho jako Robina Gunninghama. Narodil se 28. července 1973 Peterovi a Pamele Gunninghamovým a má starší sestru Sarah. V jedenácti letech začal docházet do veřejné školy Bristol Cathedral School. Rodina však muže na fotografii nepoznává a matka navíc popřela, že by měla syna. Že by snímek zachycoval Banksyho, navíc popřel i jeho manažer.
Agentura Reuters však nyní přišla s dalším důkazním materiálem, který Robina Gunninghama identifikuje jako notoricky známého umělce.
|
Po stopách Banksyho
Reportéři podnikli cestu do válkou zmítané Ukrajiny, kde Banksy vytvořil sérii nástěnných maleb, včetně Muže ve vaně ve vesnici Horenka, a video z výpravy zveřejnili na svém Instagramu. Novináři vyzpovídali možné svědky, mezi nimi také Tetjanu Reznyčenkovou. Ukázali jí fotografie graffiti umělců, o kterých se šušká, že by mohli stát za maskou Banksyho – Thierryho Guettu, Robina Gunninghama a Roberta del Najy.
Reznyčenková potvrdila, že se dvěma autory Muže ve vaně, mluvila, viděla je bez masky a uvařila jim kávu. Zjistili také, že je měl navíc doprovázet Giles Duley, muž s jednou rukou a dvěma protézami nohou.
Žena se pozastavila nad jednou fotografií, ačkoliv popřela, že by muže na ní viděla – Roberta del Najy, frontmana kapely Massive Attack. Zdroj agenturu krátce nato informoval, že v kyjevském hotelu Hilton na hudebníka osobně narazil.
Později dostali reportéři od lidí obeznámených s ukrajinskými imigračními postupy potvrzení, že Duley a Del Naja skutečně na Ukrajinu vstoupili 28. října 2022 – krátce předtím, než se začaly objevovat Banksyho graffiti. Neexistovaly však žádné důkazy o tom, že by v tomto období na Ukrajinu cestoval Gunningham. Ostatně ani Guetta nebo jakýkoli jiný z údajných Banksyů. Kdo byl tedy druhý z autorů Muže ve vaně?
|
Dalším vodítkem, kromě ohromného množství materiálu, který objevili důkladným prozkoumáním internetu, fór, rozhovorů, hovorů s Banksyho kolegy i přáteli, byla reportérům stará policejní zpráva z roku 2000, ve které se Banksy přiznal k vandalismu billboardu v New Yorku.
„Z dokumentů vyplývá, že 18. září 2000 v 4:20 ráno našly úřady muže, který ničil billboard na střeše budovy na adrese 675 Hudson Street. Jelikož škoda přesáhla 1 500 dolarů, policie se ho pokusila obvinit z trestného činu. Mezi dokumenty je i ručně psané přiznání tohoto muže,“ uvedla agentura Reuters. Nebyl to Del Naja, kdo poškodil billboard. Muž, který se přiznal, byl Robin Gunningham.
Agentura Reuters dochází k závěru, že Daily Mail měl v roce 2008 pravdu a Gunningham je skutečně Banksym. Hudebník Del Naja je Banksyho „partner in crime“ a s tvorbou maleb občas pomáhá. Důvod, proč o něm imigrační zdroje neměly informace, je jednoduše ten, že si změnil jméno. Z výzkumu dat a jejich porovnávání dospěli k závěru, že Banksy v roce 2022 překročil ukrajinskou hranici pod jménem David Jones.
|
„Jedná se o jedno z nejoblíbenějších jmen v Británii, které je tak běžné, že mu pomáhá skrývat se všem přímo na očích,“ stojí ve zprávě.
Vypátrali, že jistý David Jones skutečně na Ukrajinu přicestoval právě, když dorazil i del Naja, a odjel 2. listopadu, když odcestovali i del Naja s Duleym. Podařilo se jim také zjistit datum narození, které měl Jones uvedené v pase – shodovalo se s datem narození Robina Gunninghama.
Banksy trvá na zachování své anonymity, aby mohl plně vyjádřit uměleckou integritu beze strachu z cenzury či trestního stíhání a také kvůli osobnímu bezpečí. Agentura Reuters však obhájila zveřejnění Banksyho jména s tím, že „veřejnost má velký zájem o poznání identity a kariéry osobnosti, která má tak hluboký a trvalý vliv na kulturu, umělecký svět i mezinárodní politickou debatu.“