Děti bez domova leží na zemi a zírají ke hvězdám. Banksy potvrdil novou tvorbu

Obě díla, jedno ve čtvrti Bayswater v západní části Londýna, to druhé u výškové budovy Centre Point v centru města, zobrazují dvě děti ležící na zemi oblečené v holínkách, kabátech a zimních čepicích s bambulkami, přičemž jedno z nich ukazuje vzhůru k obloze. Obě tím směrem i koukají.
Dílo nad garážemi Queen’s Mews ve čtvrti Bayswater poprvé zaznamenali v pondělí, Banksy se k autorství později přihlásil prostřednictvím svého Instagramu. Dílo u věže Centre Point bylo odhaleno již v pátek. Podle BBC jde rovněž o Banksyho práci, nicméně jeho zástupci potvrdili autorství pouze u díla v Bayswater.
Umělec Daniel Lloyd-Morgan v rozhovoru pro BBC uvedl, že Centre Point byl vybrán zřejmě záměrně, aby upozornil na dětské bezdomovectví. „Všichni se dobře baví, ale je spousta dětí, které si Vánoce neužijí,“ řekl. Nadšenec Banksyho tvorby Jason Tomkins uvedl, že se také domnívá, že jde o „jasné prohlášení k bezdomovectví“.
Tomkins rovněž dodal, že se domnívá, že jde o chlapce, který už se v Banksyho díle objevil. „V roce 2018 tvořil ve městě Port Talbot a ten malý chlapec je identický s dítětem, které bylo namalováno zde,“ řekl. Odkazuje tak na Banksyho dílo ve velšském městě Port Talbot s názvem „Season Greetings“ (v češtině „sezonní pozdravy“), kde si chlapec užívá vločky sněhu, které jsou ale ve skutečnosti produktem znečištění vzduchu.
Na bezdomovectví těsně před Vánocemi už Banksy v minulosti upozorňoval. V roce 2019 tak v britském Birminghamu k bezdomovci oblíbené lavičce přimaloval dva vánoční soby, kteří se ji snaží vynést do oblak.
