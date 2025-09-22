Soudce mlátící demonstranta žije dál. Dílo od Banksyho se „přestěhovalo“ na pláž

Umělec Fred Brown vyryl na pláži v anglickém městě Scarborough do písku obraz inspirovaný nejnovější prací anonymního streetartového tvůrce Banksyho. Původní Banksyho obraz se objevil na zdech londýnského Royal Courts of Justice.
Umělec Fred Brown vyryl na pláži v anglickém městě Scarborough do písku obraz inspirovaný nejnovější prací anonymního streetartového tvůrce Banksyho.

Originál v Londýně okamžitě zakryla ostraha a úřady rozhodly o jeho odstranění, protože – a to je oficiální zdůvodnění – budova je památkově chráněná. Zobrazoval demonstranta ležícího na zemi s krvavým transparentem a nad ním soudce v paruce a taláru, který mává kladívkem.

Brown se rozhodl přenést scénu na písek, někteří lidé dokonce tvrdili, že zvládl víc než Banksy, protože k tvorbě nepoužil žádné šablony. Padaly i domněnky, zda Fred není ve skutečnosti samotný Banksy.

Dílo v písku, které nicméně podle některých kritiků vykazuje výrazné rozdíly oproti originálu, má vzhledem k svému místu samozřejmě omezenou životnost. Fred Brown tvrdí, že právě to mu dodává jedinečnou sílu.

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Banksy se svými výtvory často kriticky vyjadřuje k vládní politice. Jeho předchozí práce narážely mimo jiné na migraci, válku na Ukrajině a bezdomovectví.

Banksyho díla obvykle vzbuzují nemalé kontroverze. Další jeho tvorbu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

