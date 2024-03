Vedle ořezaného stromu vyrostla nová Banksyho malba, má ekologický apel

Umělec na zeď čtyřpatrové budovy naproti velké třešni nastříkal malou postavičku s tlakovou hadicí. Zbytek obrazu tvoří zelená barva připomínající listí, která kopíruje ořezané větve stromu.

Banky na svém instagramovém účtu zveřejnil fotky místa před a poté, co vytvořil dílo. Tím se k němu přihlásil. Jeho autorství hned jasné, ačkoliv mnozí argumentovali, že nese jeho specifický rukopis.

Podle návštěvníků má malba jasné ekologické poselství. „Strom vypadá velmi smutně bez větví a zeleně,“ uvedla Pura Lawlerová, která si ji prohlédla cestou do fitness centra. Podle ní Banksy vysílá zprávu o ničení lesů a zeleně.

Podle bývalého předsedy labouristů Jeremyho Corbyna, který oblast zastupuje v parlamentu, výtvor nutí lidi se zastavit přemýšlet o zranitelném životním prostředí. „Environmentální politika se týká hustě osídlených městských oblastí, jako je tato, stejně jako zemědělské půdy, lesů a živých plotů,“ uvedl.

Obyvatelé čtvrti jsou rádi, že si jejich domov Banksy vybral a přitáhl k němu takovou pozornost. „Je to jako osobní vzkaz pro nás obyvatele, cítíme se na to hrdí,“ řekla stanici BBC Wanja Sellersová, která bydlí v blízkosti.

Radní Flora Williamsonová ocenila, že se malba nachází v jedné z nejchudších částí čtvrti na budově určené k sociálnímu bydlení. Podle ní dodává oblasti na zajímavosti a oživuje ji.

Umělcova díla se prodávají za miliony dolarů a tak přitahují velkou pozornost zlodějů. V posledním případě v prosinci netrvalo ani hodinu, než někdo odmontoval značku STOP s doplněnými obrázky třech dronů a utekl s ní pryč. Policie později zadržela dva muže pro podezření z krádeže a poškozování cizí věci.

Dokumentarista James Peak si myslí, že Banky svým originálním přístupem vyřešil problém s krádežemi jeho tvorby. „Nemyslím si, že by to někdo dokázal ukrást. Jak chcete ukrást strom?“

Banksy je jedním z nejslavnějších světových umělců, zároveň zůstává v anonymitě. Proslavil se na začátku 90. let pouličními graffiti v Bristolu. Během dalších let se jeho práce objevily v Paříži či New Yorku. Média jej často popisují jako „nepolapitelného“ a „tajemného“ či „guerillového“ pouličního umělce. Mezi jeho fanoušky patří i největší světové celebrity.