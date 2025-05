Maďarský malíř Attila Szűcs vystavuje v Praze plátna sžíravé představivosti

Attila Szűcs, Boy with Fluorescent Swim Ring, olej na plátně, 210 x 200cm. 2024. | foto: JSP Art Gallery

„Je to moje vůbec první sólo výstava ve vašem hlavním městě! S jejím kurátorem Uwem Goldensteinem spolupracuji od roku 2010. Zlom nastal roce 2018 s naší první výstavou ‚Preparing for Darkness‘ v Kühlhaus Berlin s týmem Selected Artists,“ říká osmapadesátiletý rodák z Miškovce Attila Szűcs. Jeho díla byla po boku další podobně motivovaných umělců jako je Rumun Radu Belcin či Čech Daniel Pitín loni k vidění v rámci již osmého cyklu Preparing for Darkness na sousední Kampě.

Attila Szűcs vytváří kolem objektů myšlenek a postav prázdná místa, aniž by je předem definoval. Právě vzdálenost a soustředěná pozornost na absenci vládne jeho vztahu k malbě. Nejvíce ho zajímá hledání interpretace vědění a nevědění, způsobu, jakým se dokážou navzájem uhasit. Szűcs sbírá inspiraci z odpadků kolektivní paměti, kterou pak reinterpretuje skrze realitu malby. Pokouší se rozpustit již definované a často falešné struktury a zavést nové typy pohledu ve svébytné formální a kompoziční levitaci, kde vakuový stav obrazů částečně pramení v osamělosti reprezentovaných prvků a částečně z transformace metafyzického v univerzální.

„Nedílnou součástí toho, jak maluji, je pro mě mizení nebo pozměňování určitých prvků v obraze, někdy i předešlých klíčových momentů daného díla. To však není náhodné! Finální dílo často vychází z radikálního přehodnocení mého původního konceptu. Mám tendenci dávat přednost příběhu, který se odvíjí skrze samotný akt malby, než se držet předem naplánovaného vyprávění,“ vysvětluje Szűcs.

Ve své technice hledá dualitu či dichotomii – vytváření iluze reality, která zároveň tuto iluzi vědomě narušuje. Často jako by z jeho postav vycházelo jakési vnitřní světlo, které je nechává vyčnívat z obecnějšího, poněkud mlhavého prostředí.

Výrazný maďarský umělec se při malbě soustředí na momenty s vysokou hustotou, kdy každodenní zážitky a sledovací praktiky při dekódování zastarávají. V jeho pracích jsou často zřetelné překrývající se vrstvy. Ty umožňují dřívější detaily spíše naznačit, než je jasně vidět. „Nechává to pro vás - diváka - otevřené pole asociace a může to také vytvořit iluzi několika událostí, které se odehrávají najednou....,“ uzavírá Attila Szűcs, který vystavuje do 6. června v JSP Art Gallery na Malé straně na Praze 2.