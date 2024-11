Jakou krásu dokážou vytvořit ženy? ptá se nová galerie Art Palace Prague

Dílo „Knights of the Galaxy“. Ukázka z výstavy Women in Art, která je k vidění v nově otevřené galerii Art Palace Prague. | foto: Art Palace Prague

Setkání umění, historie a globálních kulturních vlivů slibuje podle pořadatelů výstava Women in Art. Vystavená díla jedenadvaceti umělkyň prý zdůrazňují rozmanitost a sílu ženského pohledu. Výstava má být poctou kreativní energii žen napříč kulturami a epochami.

Myšlenku uspořádat takovou výstavu pořadatelům vnukl tematický magazín zaměřený na úspěšné ženy. Majitel galerie Michal Matěj proto společně se svými týmem vytvořil výběr z rozsáhlého seznamu umělkyň z různých koutů světa. Výsledná kolekce proto odráží rozmanité styly a témata: od jemných intimních portrétů po výrazné sociální komentáře. Řada děl se zaměřuje na ženskou identitu a její proměny v průběhu času, čímž reflektuje nejen osobní příběhy autorek, ale i širší kulturní a společenské souvislosti.

Jedním z klíčových aspektů výstavy Women in Art je prý její umístění v prostorách bývalé Živnostenské banky, historické budovy z konce 19. století v samém centru Prahy. Architektonická elegance budovy totiž vytváří kontrast s moderním uměním. Michal Matěj zdůrazňuje, že spojení historického prostředí s aktuálními uměleckými díly bylo jedním z hlavních záměrů galerie: „Chceme návštěvníkům přinést nejen krásu vystavených děl, ale i zážitek z prostoru, který vypráví vlastní příběh,“ popisuje.

Galerie Art Palace Prague si klade za cíl prezentovat evropské i světové umění, a to jak to současné, tak i tvorbu z 19. a 20. století. Výstava Women in Art by měla být začátkem této cesty. Po jejím skončení se návštěvníci mohou těšit na retrospektivní výstavu španělského umělce Manuela Martineze, která ukáže průřez jeho dílem. Od rané komiksové tvorby až po současná monumentální díla. Další plánované expozice renomovaných zahraničních tvůrců nechává zatím galerie v tajnosti.